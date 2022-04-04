《14歲前該跟孩子聊的14件事》：如何利用「BRIEF對話模式」與青少年討論性合意與LGBTQ+？

文：米雪兒．伊卡德（Michelle Icard）

同意至上

一九九○年代初，我就讀美國中西部的一所大學，在小規模的人文學院裡上課。在我那所大學的小鎮上，有另一所更小、更自由、甚至藝術風氣更甚的學校。在我大一的時候，那所學校宣布要實施一項關於性和性合意的新政策，除了其他相關規定外，其中有一項是學生要親吻他人之前，必須先獲得對方的口頭許可。每一次都要！而且是九○年代的時候！

這件事現今聽起來並沒有太激進，但在當時，你可以聽到校園裡四面八方的學生們都為此大笑不已。這聽來很荒謬、很僵化，也不切實際，而且還很不浪漫。在那所大學裡，都沒有人看過浪漫喜劇嗎？在出乎意料且怦然心動的初吻氣氛下，對方如果以孩子般口吻來請求許可，即便是位帥哥，也難以讓你一見傾心吧？唉呀。

謝天謝地，我們已走了這麼長一段路。性合意不再是過去對話中的一個笑梗，而是現今性教育之中正常且不可或缺的要素。事實證明，另一所大學是先驅，並且如大多數的流行趨勢一樣，在其他人還不理解前，不得不忍受自己成為被笑話的對象。

關於性合意和青春期孩子，你應該知道的是，這件事不僅是關乎性接觸。這關乎你擁有權利去決定誰能觸碰你、何時觸碰你。這也關乎建立觸摸的界限。如果你及早談論性合意這件事，從非性行為開始，你的青春期孩子對這個概念就會感到更為自在且熟練，他們在往後的生活中能更安全地進行性接觸。

尚未完全瞭解性合意概念的人，可能會低估它並認為只是荒謬的限制。「喔，所以現在大家都不允許我們碰觸了嗎？」舉例來說，如果你有一位家庭成員不願意教導孩關於性合意，並且堅持認定他們是基於尊重才擁抱奶奶，請記住，這並不是因為人們不允許觸摸他人。

準確來說，要提出的問題應該是「喔，所以現在每一次觸摸他人之前都必須詢問他們嗎？」答案是「對的」。「所以，未經同意我就不能和他人舉手擊掌嗎？『你同意和我擊掌嗎？』這太愚蠢了。」對此的答覆則是「不是這樣的。你就像平時一樣把手掌舉在空中。如果有人不想和你擊掌，就不要。而你也不能強迫他們。」

關於性合意的對話，下面是使用BRIEF對話模型的對話例句。這提到了一個網路上瘋傳的影片，一位幼兒園老師在教室門外放著一張圖表。每一位走進教室的孩子都會指向他們想要的打招呼方式：擁抱、輕輕敲打彼此緊握的拳頭、握手、舉手擊掌，或是跳舞。如果你還沒有看過這個影片，請花一些時間上網搜尋。【Google搜索關鍵字：幼兒園老師讓學生自選打招呼方式】（kindergarten teacher lets students pick greeting）

BEGIN：平和地開啟對話

家長：你有看過這個可愛的影片嗎？【家長播放手機上的影片】

孩子：哇，好可愛。

RELATE：與孩子產生聯繫

家長：我就知道你會喜歡。

孩子：我真希望我們小時候也能這樣。

家長：我也是！我也有點希望我公司裡也能這麼做。

孩子：真的假的？為什麼？

家長：因為有一些人仍然認為隨意觸摸他並無傷大雅。並不是說他們是變態還是什麼的，但我就是不希望我有不熟識的人經過時抓住我的肩膀，或在他們打招呼時捏捏我的手臂。

孩子：呃，這也太奇怪了。

家長：是吧？所以我很高興看到這些孩子早點學習這件事。

INTERVIEW：訊問以收集資料

孩子：嗯，他們正在學習早上時如何向老師打招呼，但我認為工作職場上會有這種圖表。

家長：哈！不，職場上不會使用這種圖表，但這基本上就是性合意的早期課題，我喜歡他們這麼做。你知道性合意這個字詞嗎？

孩子：就像是回覆「我同意」或是給予許可。

家長：對的。或者是說，你可以說「我不同意」或是給予許可。你的老師們在課堂上有談論過嗎？

孩子：並沒有。你是指像「你同意在課堂上乖乖聽話嗎」這種問句嗎？

家長：大致上可以這麼說，但更像是談論你的個人界限。

孩子：沒有，我們不會在學校裡談論這件事。不過這可能比較像是家裡會討論的事情。

ECHO：回應對方

家長：我明白你這麼說的原因。校方覺得應該要更條理地專注於課業學習，對嗎？

孩子：沒錯。

FEEDBACK：提供回饋

家長：我瞭解他們的意思。不過，無論去哪裡，這種界限都與我們同行。我樂於看到這些小孩可以自行選擇是否願意被觸摸，而他們就身處在學校中。

孩子：你認為影片中某個孩子可以不選擇任何一個選項嗎？

家長：我相信可以。我不知道為什麼，中學階段的孩子們很愛對人毛手毛腳的。你會看到男孩們跳到別人背上，有些女孩們則以雙臂掛在他人身上。總會有個人喜愛給所有人擁抱。我知道，許多人會這樣做是為了表示純粹的快樂或是散播幸福，但這仍有可能逾越他人的界限。有些人討厭別人這麼做，卻不知道該如何表達。你需要意識到這一點並尊重他人的空間，讓他們有機會表達他們是否想要一個擁抱、願意把你揹在背上等等。

此外，我想讓你明白自己的界限以及感到舒服自在的狀態，如此一來，如果有人讓你感到不舒服時，你就可以主動表達。

有些孩子天生就明白如何拒絕或阻止對方，或直接地說出我不想。其他孩子則需要一些鼓勵才能理解說不並代表沒有禮貌。一定要和你的孩子聊聊，他們可以用哪些方式來溝通自己感到自在舒適的界限。

舉例來說，在我的領導力訓練營中，我會協助中學生練習說「不」，在朋友要求他們做某件他們不想做的事情時。十個之中會有八或九位的青春期孩子會撒謊，以避免衝突。當一個孩子覺得累而不想玩，或者需要稍稍脫離很黏人的朋友，甚至寧願待在家裡玩遊戲或讀完一本書本，當他被朋友強迫要出去玩時，就會說一些荒謬的話，像是「我被禁足一個月了！」或者「我姑姑的貓死了，我今天要去她家參加葬禮什麼的」。