【散文】林楷倫《偽魚販指南》推薦序：強烈而細膩的現場感，產出了台灣第一本「魚販書寫」

文：李明璁（社會學家、作家）

【推薦序】傳統市場文化記錄的感動新頁

追溯我人生和魚販最初的接觸，是幼兒時在台北三重外公家的記憶。以前阿嬤在大同南路擺攤賣童裝，怕我枯坐攤邊無聊，就去隔壁魚販買生鮮活跳的鰗鰡（泥鰍的台語稱呼「hôo-liu」），放進鋁製大臉盆。據說我會靜靜蹲坐一旁，用小手嘗試捕捉水裡滑溜刁鑽的牠們。中午收攤後，當過廚師的外公就會把鰗鰡帶回去做成厲害的料理。

我一直好奇為何會對這段「幼童捉泥鰍」的記憶特別印象深刻，後來閱讀感官人類學的文獻才理解，像是觸覺與嗅覺這般幽隱而難以言說的身體經驗，雖然不如視覺或聽覺較容易在我們意識表層烙上印記，但卻會微妙地藏在潛意識和記憶深處，等候某種機緣巧合的人事物召喚，那些奇妙而無以名狀的感覺，便會鮮明地湧現、回放。

記得二○一八年我和公視團隊在南方澳開拍《我在市場待了一整天》的夏日午後，迎著一艘艘入港漁船，各色漁獲接著一簍簍直接推到魚販攤頭。整個南寧魚市氣味紛雜，並不單純只是腥臭。嗅覺大體來說，是生猛的鹹鹹海味。而為了保鮮和清理，到處都是碎冰和水流。魚販快速敏捷地勞動作業，處理妥當的海鮮陸續排開，當我觸摸選購時，那冰涼而濕黏的手感，竟瞬間勾出了兒時捉玩鰗鰡的記憶。

後來我們又陸續拍了基隆崁仔頂、澎湖馬公第三漁港等知名魚市，以及傳統綜合市場裡的魚販們（比如台南水仙宮市場的虱目魚販、台北南門市場的高檔海鮮攤等）。這些取材播出後，都受到了熱烈的迴響。

從觀眾回饋可以歸納出四個魚販主題，特別引人入勝：一是魚貨拍賣競標的「眉角」細節、節奏氣氛與人際互動。二是處理海鮮的精準刀工與挑選魚貨的銳利眼光。三是有關魚販的接班傳承，乃至創新的販售方式。四是從產地到餐桌的新鮮美味，令人垂涎的料理祕訣。而這也是我一打開本書目錄，就已然會心一笑的原因——上述這些主題全部都被含納進來了。

「強烈而細膩的現場感！」這個精采的第一印象，彷彿瞬間就帶我回到這幾年節目拍攝的各個市場裡。全書從作者毫不掩飾、直球投出般的巨大無奈破題。他放棄學業而承繼家業、成為魚販的動機，其實全是為了償還父親的賭債。即便如此，他很快便覺悟到賣魚充滿學問、也是專業——「沒有出生就會賣魚的人。沒有什麼東西，不用學一輩子。」

於是第一個教室（也像戰場），便是激烈的拍賣競標。喊出天價的驅力不只在於精算，更要爭一口氣，討個好面子。接著作者帶我們來到攤頭，魚販與各種客人的互動默契或隱隱衝突，透過細膩書寫的再現，歷歷在目……

在某個假日早晨，才翻閱完「輯一」（約全書三分之一）的內容，已經讓近幾年深入各地市場的我拍案叫絕，不忍釋卷。但後來我還是暫時放下了書，因為「去買個新鮮魚貨」的欲望更被閱讀強烈勾起了，我立刻去了趟南門市場的盧記水產。

回頭續讀「輯二」，更是韻味十足。一方面，從魚販的人情世故、暖心互動，開展作者自身經歷的市場故事。他說有些熟客「像是熟識的朋友、像是家人。從賣魚學習與人熟悉，從賣魚熟悉了人」。毫無疑問，這真是傳統市場始終迷人之處。另方面，魚販最懂吃魚，從選魚的訣竅，到一夜干製作的祕方，書裡的分享既有趣又實用。而且，我也喜歡作者的筆調，全無那種刻意標榜品味的行家語氣，反倒帶著些許謙遜的自嘲與冷調的幽默。

最後的「輯三」，收束回自身，談人生的記憶與想望。作者的阿公，就像一個勤懇魚販的努力原型，也是他承繼家業的追隨起點。當他憶起阿公死前三年對他重複說的「好好做」，竟是他們祖孫最後一句對話，這個責任期許，與他對父親的失望痛心（「他的債務縛住阿公與一整個家」、「裝睡的人叫不醒，爸仍然在賭」），成了書中從頭至尾的一股黑色張力。

說到底，這並不是個讀來純然愉悅或燃燒熱血的職人生命故事，就像市場人生百態，多半笑中有淚卻也是苦中作樂。「身為一名魚販，我很努力，很努力了」作者在第一章的最後這麼寫道，我相信任何人看完也都會有如是感動。

作者說經常有人問他：「讀那麼高，幹麼賣魚啦？」而難以啟齒的心路歷程，讓他也只能回答不過就是工作罷了。然而現在這位曾經得過很多文學獎的魚販，持續埋首於清晨的魚市與深夜的書桌之間，產出了台灣第一本「魚販書寫」。感謝他除了魚販本業、同時也邁向作家的極度努力，我相信他在天上的阿公將引以為榮，因為這會是台灣非虛構文學、也是傳統市場文化記錄的動人新頁。

相關書摘 ▶【散文】林楷倫《偽魚販指南》：我不是教過你怎樣選魚嗎？來，手伸出來比個讚

書籍介紹

本文摘錄自《偽魚販指南》，寶瓶文化出版

作者：林楷倫

我以為洗去身上的魚味，

就能變成不一樣的人。

但魚鱗長年緊附，

拔扯下來，皮膚已是不同的顏色。

林榮三文學獎、時報文學獎、台北文學獎得主

魚販林楷倫首部非虛構作品

天未亮的魚市，是千百盞燈照出的世界，

潮濕，氣味紛雜，難辨魚臭。

市場的人總問他：讀那麼高，幹麼賣魚？

他那賭光家產的父親，說的卻是：要賣魚，讀那麼高幹麼？

2019年魚販林楷倫抹下手上的魚鱗，開始寫作；2020年拿下各大文學獎。他寫下清晨燈火通明的魚市裡，魚販間的競標廝殺、潛規則與黑話，那些市場裡買賣交易間的人情世故、情感流動：