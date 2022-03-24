遲來的皮蛋豆腐：台北表演藝術中心開箱報告

文：純淨之島

從延宕多年的台北表演藝術中心，終於在2022年3月開始試營運，預定在7月正式啟用。這座表演藝術的專用場地早在18年前的2004年就有初步構想，但在2009年才完成設計，2012開工，原訂2015年啟用。沒想到這一拖，就是整整七年的歲月。

Photo Credit：台北表演藝術中心

緣起：來讓台北市邁向國際吧！

2004年5月，馬英九時代的台北市政府提出了「台北藝術中心」的構想。當時距離國家兩廳院1987年啟用已經整整17年，不但容量不堪負荷，而且台北市表演藝術場地顯然遠遠落後香港、新加坡、首爾、上海等「東亞一線城市」。

不過，陳水扁時代的中央政府有意把國家級場館設在台北市以外的縣市，或許基於這個背景，於是台北藝術中心從一開始就是個台北市政府自己提出的計畫，而非行政院或其轄下文化建設委員會（即文建會，現在的文化部）的計畫。

當時北市府的構想，是在今天台北兒童新樂園的五公頃用地上，以BOT方式引入約100億元新台幣的民間資金，興建一座複合式的藝文設施，當中包含1500席的音樂廳、700席的中型戲劇廳、1000席的舞台、表演圖書館、排練場、管理中心，以上設施加上停車場約有15萬平方公尺，約4.5萬坪；至於BOT業者則能夠得到25萬平方公尺、約7.5萬坪的樓地板，允許經營餐廳、影城、辦公室、零售、國際旅館、健身房。

你是否感受到驚人的既視感呢？台北藝術中心的開頭簡直就和同樣多災多難的台北大巨蛋一模一樣！唯一的差別是，馬英九未能在卸任台北市長前完成此案的BOT簽約，於是到了2006年底，接任台北市長的郝龍斌有了自己的全新規劃。

Photo Credit: 北藝中心提供

設計與動工：郝龍斌時代的進展

2008年7月，郝龍斌時代市政府提出了新版的台北藝術中心規劃。首先，因為美崙公園旁那塊地確定要作為圓山兒童育樂中心的新址，於是台北藝術中心另外尋覓鄰近土地，相中的就是捷運劍潭站正對面這片兩公頃左右的機關用地。

由於面積縮小，郝市府的版本改為市府自建，硬體內容也聚焦在表演場地上，就是現在看到的1500席大劇院及兩座800席中型劇場，預算縮減為新台幣38億元，但其中有高達5億7000萬元用於設計，創下了台灣公共工程的最高比例。

2009年1月，市政府宣布庫哈斯（Rem Koolhaas）創立的大都會建築事務所（OMA）設計勝出，當時的設計就是現在看到的版本，不像大巨蛋從當初從設計圖到實際建築還發生了各種魔改。也就是說，那顆「球形鏡框式劇場」是設計階段就有的建築亮點。

有了設計圖之後，台北藝術中心卻無法馬上動工——因為原址上還有個士林臨時市場！士林臨時市場是士林公有市場改建計畫的一部分，當時部分地下化的新市場尚未完成，於是台北藝術中心只能排隊。直到2012年2月士林臨時市場拆除完畢後，台北藝術中心才正式開工。

截至郝市府最後一年的2014年8月，台北藝術中心已經完成上梁典禮，眼看就要成為下一任市長的輕鬆剪綵的現成政績。但沒想到這棟具備雛形的建築，卻成為柯文哲市府的惡夢。

Photo Credit: 中央社

延宕與再發包：柯文哲的第一任期

2014年12月柯文哲市府上台後，將「台北藝術中心」更名為「台北表演藝術中心」。其實如果看這座設施的英文名稱「Taipei Performing Arts Center」，會知道這其實是正名：加上「表演」二字，才不會和台北市內其他藝術相關的機構混淆。

2015年，承包台北表演藝術中心的理成營造就已經發生工程延誤；截至2016年，公司財務狀況惡化，在柯市府不願追加預算的狀況下，於同年11月宣布倒閉。本來應該理所當然的「財政紀律」，狠狠撞上了私人企業入不敷出就是會倒閉的現實。

柯市府直到2017年7月，也就是理成倒閉的八個月後，才以分標的方式進行發包，外牆部分由雙喜營造得標並於8月復工。這一停工就是9個月的延宕。雖然外牆已經標出，但內裝的發包卻不順利，在2018年7月才由安倉營造、泰創工程及旭冠電機等共同承攬、9月復工，距離理成倒閉已經1年10個月。

在這個過程中，台北表演藝術中心也因為重新發包、原物料上漲等因素，預算攀升至新台幣67.5億元，比郝市府當初的預算貴出30億元，合計預算已經接近南港的台北流行音樂中心。

Photo Credit: 北藝中心提供

邁向啟用：柯文哲的第二任期

柯市府在2018年11月連任成功，12月展開第二任期。台北表演藝術中心受到外牆與內裝進度不一致的影響，雖然外觀早已成形，卻遲遲無法啟用，直到2021年，內部都還是工地狀態，僅能在「白晝之夜」、「打開台北」之類的特殊活動簡短亮相，還無法真正啟用。

直到柯市府第二任期的最後一年‧2022年，台北表演藝術中心才終於走到「試營運」這步。試營運是從南港台北流行音樂中心建立的SOP：新建場館完工後並非直接啟用，而是循序漸進的測試各項功能並逐步增加同時在場的人數，讓負責營運的獨立營政法人能夠應付真正啟用之後的考驗。

台北表演藝術中心的試營運期程長達兩個月、多達數十場售票與免費演出，並在試營運期後設有兩個月的改善期，接著才在7月正式開幕。比起試營運與正式開幕強碰COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）襲擊的台北流行音樂中心表演廳，台北表演藝術中心在國內已經大規模施打疫苗的狀況下，擁有一個相對安全的開局。