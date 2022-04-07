《正面迎擊人生大魔王》：臨危授命N次後才明白，在大公司上班，你要當一步好棋

文：黃昭瑛

臨危授命N次後才明白，在大公司上班，你要當一步好棋

剛進零售業時，很多人不相信我是因為那個比利時猴子包包才進去的，當時那個牌子剛要從總經銷收回直營，品牌要重新打造、團隊重新佈建、新品重新採購、櫃位要重新整理，該收的收、再重新開適合的店櫃，我完全不懂這些事情，只知道要做這個牌子，就興奮的答應了。因為我從小是這個牌子的鐵粉，家裡有好多這個牌子的猴子包包，感性的人做職涯選擇果然跟別人不一樣，我就是想做一個自己喜歡的牌子。

很幸運的在接手之後，生意扶搖直上，新品廣告也很成功，不僅新客人吸收不少、舊客人也很捧場，這當中其實不全是我的功勞，但我剛好當時就是這個品牌的負責人，所以就記功在我身上了。做了大概九個月，我開始熟悉所有細節，去總公司聽新品、下訂單採購、看陳列、還有發展電商通路與數位行銷等等，都大致上手，跟團隊也有默契，有了革命情感。有一天大老闆跟我說：「妳是一個好戰士，所以要去大戰場。」我才剛把團隊的人補滿、訓練好，把店都順利的開出來，團隊士氣激勵到最高，經銷商的庫存消化得差不多，都還沒有喘口氣，竟然就要我馬上放手。

我被邀請去接手一個集團內營業額最大的牌子，足足大了我本來品牌的五倍以上，員工數大概五百人左右，也是市場上很知名的品牌。那時我明白老闆、公司的營運壓力，也明白自己必須承擔更大的責任與使命，在職場上連續很多次臨危受命、轉調N次的故事，讓我知道，不管你對原來團隊有多大的感情、對品牌多有愛，你個人的一切都不是重點，公司目標在哪、就要立刻去哪才是重點。在大公司上班，你要當一步好棋，隨時可以移動的好棋。

我大概隔沒幾天就搬去新座位坐了，帶著不同的團隊、開始看不同的商品，而且還是以男性客戶為主的鞋子和服裝。每天看著更複雜、品類更多的銷售報告，來不及參與我之前買貨的新品包包上市、來不及參與經銷商的展售會接單大會，那些事情都再也與我無關。我眼前的任務已經改變，要趕快追逐著才剛剛接手，往自己目前任務單上的目標衝刺前進，而這就是在大公司上班的常態，一切以公司戰略目標為目標，能用得上的戰士是必須隨時能上戰場的。

在第一份工作的公司待了九年，一開始是在一個台灣公司的新創單位，因為被併購才變成外商的，後來也是隨著公司階段目標，轉調到各單位去，有時候同事會討論說：「你看那個誰誰誰要去守冷衙門被冰起來了。一定是因為得罪老闆或是表現不好。」

但是我當時的副總說過一段話，讓後來身為主管的我很有同感：「最辛苦的仗，要派最優秀的戰士去打，因為失敗了公司會知道，這不是人的問題，是因為時機點不成熟、資源不足夠，或是對手太強。但如果是派一般人去打困難的仗，很難排除是人的因素。」這段話對於一直被調派任務的我來說，很受激勵，我自動帶入自己應該是屬於優秀的戰士吧！所以公司要一直把我從舒適圈調開來，去打拚貧瘠的土地，開墾未知領域，因為我是他們可以相信的優秀戰士。

後來自己當主管了，也是會不斷把重要且困難的生意給優秀的夥伴，可能大家都開玩笑說又在發卡了﹙分配任務的意思﹚，但事實上，在分配過程中，也是在肯定、認同夥伴的能力！

總是在臨危授命，到處任務轉來轉去的同時換個角度想，如果我是公司最能相信可以打贏這場仗的人，我是不是可以配合當一枚好的棋呢？

說到這裡，大企業除了因應組織目標會給予新任務的調派以外，針對人才培養還有一套人才發展計畫，如果是重點栽培的人才，會依照時程調派到不同角色任務、不同國家，做不同規模大小的品牌、參與不同的品牌發展週期。例如新品牌上市、新收購已成熟的牌子需要轉型，或品牌年輕化、想打新目標族群女性客戶等等，而這些任務都會被記錄在人才發展的資料歷程上，被人事部門好好收整著，做為長期培養人才庫的重要資訊。

出社會二十多年來，我其實只在三間公司服務過，但因為一直轉調新任務，所以擁有十幾種不同類型的名片，從行銷專員、專案主任、業務經理、總經理、品牌負責人、電商負責人、營銷長、副總裁等等，各種不同任務的轉調都是公司的一步好棋，也是自己能力培養的軌跡。所以下次當你接到轉調任務時，要提醒自己是一個被認同的好戰士，而不是被冰起來或是外放邊疆，心態擺正確了，才能在各戰場為公司所用。

放下總是得到更多。我後來也不規劃職涯了，反正公司要怎麼發展、出缺什麼樣的人才，沒人說得準，我就繼續扮演移動的好棋、隨時可以調派戰場的好戰士，二十多年來也沒有發展得不好啊。總是勇敢接下臨危授命的挑戰，變成了我其中一個標籤，無所畏懼。

書籍介紹

本文摘錄自《正面迎擊人生大魔王：每個磨難，都是祝福的證明》，時報出版

作者：黃昭瑛

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

人生就是一場場和大魔王的戰鬥，打敗困境，我們因此而更強大！

她是一位媽媽，曾經，在生下兩名早產兒後，

辭去外商高階主管成為全職主婦，

用七年的時間，讓發展遲緩孩子成為跆拳道小高手。

她是一位CMO，從十九歲開始進入職場，

一路從網路業基層專員、到跨國品牌負責人，再到新創旅遊業營銷長。

她，面對困難，從不懼怕。

她，帶領新世代，直面而上。

她，因應環境改變，開創新局。