《災難清理教我的事》：處理大型傷亡事件，有三樣東西你必須永遠放在心上，並保持其平衡

文：羅伯特・A・詹森（Robert A. Jensen）

第十章 死亡和真相

我常形容處理大型傷亡事件，就像在處理一個三角形，必須想辦法維持一個三個角的角度都一樣的正三角形。套用到實際情況，有三樣東西你必須永遠放在心上，並保持其平衡。

第一個角度是死者，他們有權享有尊嚴、尊重、身分，第二個角度是生者，也就是倖存者、家屬、社群，像是失去一群學生的學校，或是失去許多居民的村落等。第三個角度則是調查，在刑事案件中，倖存者和家屬會想要某人負責，如果是意外，他們會想知道已經出現某種改變，讓類似意外不會再發生。

有時候這三種需求的利益會彼此衝突，要達到平衡相當困難，拿發生在蘇格蘭的泛美航空一○三號班機空難來說，家屬希望盡快找回遺體，但如果你沒有妥善的計畫，就馬上衝到現場，那麼相關的證據，像是最後將調查團隊導向利比亞涉入這起事件，進而起訴並定罪兩名嫌犯的微晶片碎片，就很可能會遭到忽略。由於這類證據存在，和家屬解釋調查程序並回答他們的問題，可說相當重要，資訊通常需要脈絡，而在大型傷亡事件中，脈絡可能會很難解釋。

對於我傳遞給家屬和大眾的資訊，我總是非常小心，因為不曉得他們會如何詮釋自己得到的資訊。我並不是要試著隱瞞什麼，真相總會水落石出，但前提是脈絡要足夠完整。

比如說，如果你問我「我的摯愛在飛機墜海時還活著嗎？」我可能就需要釐清所謂的「活著」是什麼意思，如果你說的是有在呼吸的那種活著，那麼根據驗屍結果，是有可能的。

但如果你說的是「有沒有意識」，或是知不知道周遭發生的事情，那就是另外一回事了。下墜飛機上的重力以及缺氧，常常代表即便某個人還活著，卻已經失去意識，因此不會知道周遭發生什麼事。

提供清楚的資訊非常重要，而在犯罪事件或恐怖攻擊中，記錄所有的回應則更為重要，有些人就是依靠傳播假消息而活，同時還會搧風點火，影響其他人的心情和團結，他們希望我們懷疑自己。我曾處理過一些非常著名的事件，所以常常會看到陰謀論四起，以及其為家屬帶來的傷害。

就連我在姍克斯維爾處理聯合航空九十三號班機的殘骸時，都有一大堆人湧進網路聊天室，表示飛機是被打下來的，而且政府在隱瞞某些事情，網路聊天室在二○○一年還很新奇，其威力當時也還大大遭到低估。大家看著殘骸的影片，卻認不出來墜毀的飛機該有的樣子，但是對我這種人來說，高速撞擊造成的大坑可說是再正常不過，他們覺得政府一定是出於某種邪惡的原因把飛機給打下來。

這類謠言很快演變成至今仍存在的九一一事件陰謀論，認為美國總統布希和副總統錢尼聯手殺死三千名美國人，這樣布希才能報復海珊，因為據說海珊密謀殺死他父親老布希。網路讓這類陰謀論越趨誇張，達到前所未有的程度，這些理論常常是建立在某種程度的事實上，卻經過刻意扭曲，並從中建構一個完全不同的現實。

我以前就見識過這種情況，當時我還擔任第五十四後勤連隊的指揮官，負責處理美國空軍CT-43班機〈USAF Flight CT-43〉事故，機上載著柯林頓總統的商務部長朗．布朗〈Ron Brown〉，準備前往冷戰後的巴爾幹半島執行商業任務，協助當地國家重建萎靡的經濟。

這起空難發生前不久，我才從波士尼亞調回來，我從前一年十二月就待在那，剛剛回到維吉尼亞州的李堡，我也在波士尼亞留下了一支團隊和一名軍官，這樣我就能回到李堡繼續指揮我的單位。空難發生後，軍方馬上又把我調了回去，我和部屬的任務，就是搜索及處理遺體，並讓空軍將遺體運回德拉瓦州多佛〈Dover〉的港口停屍間，軍方驗屍官會在此完成身分確認，並將遺體交還給當序遺屬。

班機曾嘗試迫降，而且很明顯也曾在空中盤旋，最後不幸撞上克羅埃西亞杜布羅尼克〈Dubrovnik〉機場跑道後方的山脈。這座機場本來就以降落難度惡名昭彰，在天氣很差的情況下更是如此。

在某些空難中，遺體幾乎可以保持完好，依墜機時的動能、速度、高度而定，而這起事件雖然在政治上相當敏感，處理起來卻比大多數空難還要容易一點。我們的行動基地是設置在克羅埃西亞的杜布羅尼克機場，但是墜機的殘骸和遺體分布範圍，其實不只克羅埃西亞，也越過邊界到了波士尼亞與赫塞哥維納境內。

在正常情況下，這兩國都應擁有完整的管轄權，不過因為「戴頓協定」〈Dayton Accord〉的關係，使情況更為複雜，但協定中卻沒有規定萬一出現空難意外該如何處置，加上這兩個國家和其他幾個國家，數個月前才剛結束一場血腥內戰，所以整起事故還是由美國負責。

克羅埃西亞政府的立場起初相當堅定，表示在他們的兩名國民身分確認之前，所有遺體都不准離開，華盛頓和札格雷布〈Zagreb〉雙方都討論了這個問題。不過我們非常走運，透過克羅埃西亞那邊的紀錄，我們在現場馬上就找出他們的兩名國民，並將其遺體交還給克羅埃西亞政府，剩下三十三具遺體則是準備踏上回家之旅。

為了保護死者的隱私並遵守美軍的驗屍規定，放置遺體的箱子外面並沒有貼任何名牌，此外為了確保遺體受到平等對待，也只有我和我的資深士官擁有暫時的罹難者名單。如此箱子在抵達多佛後下機時，就都是平等的，沒有人能享有任何特權，也不會牴觸白宮的指示，這是我在和五角大廈通過許多電話後獲得的成果。