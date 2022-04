17世紀英國女性流行扮裝為希臘神祇？從奇美博物館典藏就能看出端倪

文:杉森花

不曉得大家在拜訪奇美博物館時,可曾留意到二樓藝術廳中,懸掛著一幅英國皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)首任院長雷諾茲(Joshua Reynolds, 1723-1792)的作品《安娜貝拉・邦伯利小姐的肖像》【圖1】呢?

奇美博物館官網將本幅畫作定名為《安娜貝拉・邦伯利小姐的肖像》,不過,筆者更喜歡稱之為《安娜貝拉・邦伯利小姐扮裝為朱諾》(Annabella Bunbury as Juno),私以為如此更能簡單明瞭地敘述畫面——本幅畫描繪的正是安娜貝拉・邦伯利以女神朱諾形象入畫(腳邊的孔雀為朱諾的象徵物),從烏雲中的維納斯手中接過「能賦予愛情和實現願望」的腰帶之景象。[1]

Photo Credit: 奇美博物館數位典藏系統 【圖1】Sir Joshua Reynolds, Annabella Bunbury as Juno, 1768. Oil on canvas,237x146cm.

事實上,這種由女性扮裝為希臘神祇的肖像畫,在英國曾經非常流行。在1750-1770年代間,光是雷諾茲一人便接到不少希臘神祇扮裝肖像畫的委託,例如描繪贊主的新婚夫人扮裝為狩獵月神黛安娜的兩幅肖像畫【圖2】、【圖3】。

到底這些英國女子為什麼會在肖像畫中扮演朱諾或黛安娜呢?這種流行又是從何時開始的呢?且讓我們先跳回伊莉莎白一世的時代吧!

Photo Credit: https://is.gd/xYIfm2 【圖2】Sir Joshua Reynolds, Portrait of Lady Anne Dawson as Diana, 1754. Oil on canvas, 101.5 x 127 cm.

Photo Credit: https://is.gd/0Geak5 【圖3】Sir Joshua Reynolds, Lady Dawson as Diana, 1763. Oil on canvas, 127 x 102 cm. Gavin Graham Gallery, London.

伊莉莎白一世:還不都是為了政治考量

據說伊莉莎白一世(Elizabeth I)擁有一幅《伊莉莎白一世與三女神》(Elizabeth I and the Three Goddesses)【圖4】。畫家描繪了一個虛構的空間,畫作左半部為英國宮廷,右半部則為《帕里斯的評判》(Judgement of Paris)中的神話世界,有趣的是,故事中的金蘋果被替換為伊莉莎白手中的皇冠。

Photo Credit: https://www.rct.uk/collection/403446/elizabeth-i-and-the-three-goddesses 【圖4】Hans Eworth, Elizabeth I and the Three Goddesses, 1569. Oil on panel, 62.9 x 84.4 cm. Royal Collection Trust.

「童貞女王」選擇終生未婚,更積極為自己建立有利統治的形象,例如聖母的象徵物之一——珍珠,便經常出現於女王的肖像畫中。熱情的讀者請舉手作答,朱諾、米聶娃與聖母的共通點是甚麼?

沒錯,正是貞潔的形象!

《伊莉莎白一世與三女神》可能是女王本人委託,亦有一種說法是由朝臣敬獻的禮物,[2] 畫作暗指女王同時擁有朱諾、米聶娃、維納斯三名女神的美德,[3] 亦即既貞潔、能夠保家衛國,還很美麗!(如果是大臣的贈禮,真是很會拍馬屁耶,厲害~)看似多變的女王形象,背後其實指向同一個目標:塑造完美的形象以服眾。

相似的例子還有查理一世(Charles I)皇后亨麗埃塔・瑪麗亞(Henrietta Maria of France)的一幅肖像畫【圖5】,延續並置畫中人物與米聶娃的先例,表明皇后兼具智慧與力量。

Photo Credit: https://www.npg.org.uk/collections/search/portra it/mw129862/Henrietta-Maria? 【圖5】Wenceslaus Hollar, Henrietta Maria and Minerva, 1639. Etching, 24.1 x 18.7 cm. National Portrait Gallery.

宮廷美人瘋扮裝?選戰神,還是月神好?(其實還有其他隱藏版選項哦)

斯圖亞特王朝復辟後,查理二世(Charles II)更加重視藉由肖像畫強調王權、宣傳皇室良好形象的慣例。皇家首席畫家萊利(Sir Peter Lely, 1618-1680)以及特別受皇后布拉干薩的凱薩琳(Catherine of Braganza)重用的法蘭德斯畫家休斯曼斯(Jacob Huysmans, 1633-1696)因而受惠,為皇室成員以及其他活躍於宮廷中的人們繪製了許多肖像畫。

介紹一個有名的案例:萊利受約克公爵夫人安妮・海德(Anne Hyde)委託,繪製11幅《溫莎美人》(Windsor Beauties, 1662-1665)系列作品,記錄查理二世時代的宮廷佳人風華。其中,有一幅克里夫蘭女公爵帕門爾(Barbara Palmer)扮裝為米聶娃的肖像畫【圖6】。

克里夫蘭女公爵來頭可不小,作為極受寵的國王情婦,在宮中一度擁有力壓皇后的極大勢力,既有能力贊助藝術家,亦對宮廷潮流頗具影響力,甚至是萊利的繆思女神呢!本幅畫再現她身兼和平促進者[4] 與藝術贊助人的形象,並將其身分由情婦提升至女神。[5]

Photo Credit: https://www.rct. uk/collection/404957/barbara-villiers-duchess-of-cleveland-ca-1641-1709 【圖6】Peter Lely, Barbara Villiers, Duchess of Cleveland, c. 1663-1665. Oil on canvas, 124.5 x 101.4 cm, Hampton Court Palace.

萊利與休斯曼斯也有為其他宮廷女子描繪裝扮為黛安娜的作品【圖7】、【圖8】。

Photo Credit: https://www.rct.uk/collection/404514/frances-stuart-duchess-of-richmond-1648-1702 【圖7】Peter Lely, Frances Stuart, Duchess of Richmond, before 1662. Oil on canvas, 125.8 x 102.7 cm, Hampton Court Palace.

Photo Credit: https://www.tate.org.uk/art/artworks/huysmans-portrait-of-a-lady-as-diana-t00901 【圖8】Jacob Huysmans, Portrait of a Lady, as Diana, c.1674. Oil on canvas, 119.7 x 101.3 cm. Tate Britain.

綜上所述,對君主、皇后、貴族以及國王情婦等宮中人物而言,使用肖像畫以展現權力與社交能力是一種好方法。在1660到1670年代間,英國宮廷產出不少由女子扮裝為希臘神祇的肖像畫。當時的人認為,藉由扮裝為特定希臘神祇,能巧妙地使觀者將畫中人物,與扮裝對象的特質與美德輕易地相連。

萊利過世(1680)後,繼任首席畫家內勒(Godfrey Kneller, 1646-1723)成為紅極一時的畫家,為後世留下許多精采的肖像畫。不過,在十年前火紅的希臘神祇扮裝肖像畫,似乎在此時已小退流行,筆者遍尋內勒海量畫作,希臘神祇居然僅出現在兩幅作品中。

第一幅是內勒受瑪莉二世(Mary II)委託繪製、由8幅畫作組成的《漢普頓宮美人》(Hampton Court Beauties)系列中,[6] 彼得伯勒伯爵夫人(Carey Fraser, Countess of Peterborough)的肖像畫【圖9】。

畫中,伯爵夫人站立於米聶娃雕像旁邊。內勒使用了與亨麗埃塔・瑪麗亞(Henrietta Maria of France)肖像畫相同的手法【圖5】,僅並置米聶娃與女性,沒有讓畫中人直接扮裝為米聶娃。

Photo Credit: https://www.rct.uk/collection/search#/4/collection/404726/carey-fraser-countess-of-peterborough-d-1709 【圖9】Godfrey Kneller, Carey, Countess of Peterborough, 1690-1691. Oil on canvas, 233.7 x 143.0 cm. King’s Private Dining Room, Hampton Court Palace.

第二幅則是約作於十年後,由內勒的忠實贊主克倫威爾小姐(Elizabeth Cromwell)訂製的《克倫威爾小姐扮裝為黛安娜》(Lady Elizabeth Cromwell as Diana)【圖10】。畫作以身旁的箭袋、狩獵號角以及獵犬,構成克倫威爾小姐扮裝為黛安娜的元素。