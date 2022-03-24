2022/03/24,
印太

泰國大學「迎新文化」失控惡整大一新生致死，警方擴大法辦32名學生

泰國大學「迎新文化」失控惡整大一新生致死，警方擴大法辦32名學生
圖為遇害學生帕佑（Padyos Chonpakdi）。翻攝自：ANTI SOTUS

我們想讓你知道的是

在泰國大學的學生群體中，階級制度很普遍，每個人還都應遵守「SOTUS」準則，分別代表：Seniority（資歷）、Order （命令）、Tradition（傳統） 、Unity（聯合）和Spirit（精神） ，而「SOTUS」 的目的是為磨練新生之間的團結和規律，以幫助他們融入學校，不過為促進和諧和友情的手段卻變成對新手來說是一種羞辱的儀式。

（中央社）泰國東北部一所大學的大一新生參加迎新惡整儀式遭到學長霸凌死亡，事件引起全國關注。警方擴大偵辦，將法辦涉案的32名大學生，校方也將依照涉案程度不同懲處這些學生。

19歲就讀呵叻府（Nakhon Ratchasima）東北皇家理工大學（Rajamangala University of Technology Isan ）的大一新生帕佑（Padyos Chonpakdi）13日在學校校園外的稻田中，因為參加迎新惡整儀式，遭到年級較高的學生霸凌而死亡。

呵叻府警方調查，大約60個大一和大二的學生被叫去參加這場迎新惡整儀式，呵叻府警方日前曾表示，將以虐待致死罪名法辦涉嫌造成帕佑死亡的7名大學生，這些大學生坦承組織了一場迎新惡整儀式。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，呵叻府警方22日進一步指出，除了7名涉嫌虐待致死學生之外，另外將以羞辱和違反防疫規定罪名法辦25名大學生，警方調查有低年級的學生在迎新惡整儀式中被迫脫掉衣服。

東北皇家理工大學校方表示將懲處涉案學生，涉及帕佑死亡事件的學生將被勒令退學，涉及組織迎新惡整儀式的學生將被勒令停學，參加惡整儀式的學生將被扣行為學分。

這起事件爆發是因為臉書粉絲專頁ANTI SOTUS披露這件事，專頁貼文指出年級較高的學生把帕佑帶到稻田中間，聲稱要踢足球，但其實是強灌他酒，並把他打到昏迷不醒人事，帕佑在被送到醫院的路途中不幸去世。

在泰國大學的文化中，迎新惡整儀式行之有年，年級較高的學生會對著新生吼叫，或是叫新生做一些滑稽或荒謬的事情，展現出服從或團結的態度。《曼谷郵報》社論日前曾指出，教育體制應該藉此做一些改革，教導學生如何尊重他人，如果什麼都不做，就是讓更多學生成為暴力文化下的受害者。

泰國大學中的迎新文化被稱為「SOTUS」，作者Petpailin Kirdsaeng在一篇文章〈我上了一間泰國大學，而這是關於其「霸凌文化」的真相〉分享，在泰國大學的學生群體中，階級制度很普遍，每個人還都應遵守「SOTUS」準則，分別代表：Seniority（資歷）、Order （命令）Tradition（傳統） 、Unity（聯合）和Spirit（精神） ，而「SOTUS」 的目的是為磨練新生之間的團結和規律，以幫助他們融入學校，不過，為促進和諧和友情的手段卻變成對新手來說是一種羞辱的儀式。

shutterstock_797790778
Photo Credit：shutterstock/達志影像
圖為穿著制服的泰國大學生，非新聞事件人物。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。