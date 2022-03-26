【書評】《宇宙超度指南》：中國版《銀河便車指南》，津津有味讀著故事，突然就被哲學思考攔腰撞上

試想一下，如果人死了需要超度，那麼一個機器人死了需不需要超度？一個行星要毀滅了需不需要超度？

脫口秀演員兼作家李誕認為很有必要。

佛門弟子，橫舟渡人。空舟和澈丹這對師徒，在宇宙間開展了一項十分特別的業務。

超度這個荒謬的宇宙，也超度自己

關於解讀宇宙這門高深的學問，這個世界上有三大門派：科學家、哲學家、還有李誕。

如果說解讀宇宙是一場科舉，那可真是八仙過海，各顯神通。科學家們選擇皓首窮經的去讀取儀器數據、羅列各種假說、半矇半猜的發表幾篇論文；哲學家們選擇定言令式的揭露著所謂「宇宙的本質」，不怒自威的解釋著一些什麼倫理和道德的概念，為上到脫衣陪酒、下到路邊停車的行為準則訂下了神聖不可侵犯的標準，卻沒有注意到他們喝的都是同一款劣質假酒。

至於仰天大笑出門去的李誕，他更像是一個瘋瘋癲癲的卡車司機，選擇一路滿載酒精泡泡朝著「理所當然」的人類世界撞過來。

他寫的每一篇故事，都是一個大型車禍現場。通常，李誕安然無恙，讀者被撞得懷疑人生。而李誕在書中那一次次精彩的哲學詰問，就是他最有誠意的保險理賠。

尼采在《論悲劇的誕生》裡曾經嘀咕，人生沒有意義，只有審美必要。李誕知道生命、宇宙、以及所有的一切都和他的名字一樣荒謬，所以他不穿雨衣、不打雨傘、不顯擺科學儀器、也不發明各種談笑有鴻儒往來無白丁的哲學名詞，他只是寫了一本書，超度這個荒謬的宇宙，也超度自己。

畢竟在這個宇宙裡，大家都很忙，沒空思考。在李誕每一字每一句的捧腹大笑背後，都是莊周夢蝶的無奈。人類夢到蝴蝶的時候覺得很美，蝴蝶夢到人類的時候可不一定。

暑假作業、升學考試、企業實習、年終考核；台北的房價還有西門町的租金、台積電的股票還有百貨公司的玩具、老婆的外遇還有孩子的脾氣⋯⋯

人活著，很累吶。如果蝴蝶夢到人類，唯一理性的選擇就是選擇自殺，然後同時為自己還有人類社會放一首大悲咒。

是說應無所住而生其心，如果連心都沒有了，那還能生什麼？應該是雞生蛋，還是蛋生雞，還是滑蛋鹽酥雞？是有意義，還是沒意義，還是追問意義沒意義？人類的欲望和宇宙的虛無，不知道哪個比較符合錢學森彈道。

在地球，錢學森彈道的苦主可能會是第七艦隊航母戰鬥群，而也許在半人馬座的某處，那些數學公式被用來做出整個銀河系裡最美味的漢堡。

中國版的《銀河便車指南》

反對邏輯，其實正是對邏輯的最大尊重。不知從何時開始，也許是從「上帝已死」開始，人類對實證理性一見傾心。啟蒙了，科學昌明了，接著就學會造原子彈了。

《紅樓夢》的開篇說：「滿紙荒唐言，一把辛酸淚。」李誕式的幽默，其實是一種想開後的無奈。

李誕常說，人生不值得。他書裡的每段幽默背後，都是叔本華的《作為意志與表象的世界》。

應該這麼說，人類世界裡的「理所當然」，一旦放大到宇宙的尺度去衡量，一切都會顯得特別天階夜色涼如水，坐看眼眶冒金星，誰也說不清楚到底一件事情究竟有沒有絕對光榮偉大正確的答案。

關於這點，李誕也沒有答案，所以只能選擇超度這個不存在答案的宇宙。

《宇宙超度指南》其實就是一本中國版的《銀河便車指南》，李誕和道格拉斯・亞當（Douglas Adams）分享著同一種幽默感。《銀河便車指南》告訴我們，不要問為什麼，反正就是這樣了：地球好死不死的影響了銀河系高速公路的建設而面臨強拆、關於宇宙一切的終極答案是「42」、上帝留給眾人的最後訊息是「諸多不便，敬請見諒。」（We apologize for the inconvenience）⋯⋯

那些讓人無語的橋段背後，道格拉斯・亞當想表達的意思是：「這個世界無奇不有。倒楣，不過只是人類愚蠢而自以為是的主觀意見。」

Photo Credit: Touchstone Pictures

所以呢？《銀河便車指南》試著告訴我們：「既然如此，乖，放輕鬆。」舞低楊柳樓心月，歌盡桃花扇底風。《宇宙超度指南》作為致敬，也不妨多讓的在字裡行間迸發出五彩繽紛的荒謬奇想：佛門弟子的師徒二人在宇宙中開著佛祖頭顱造型的飛船四處接單，不但幫一心求死的機器人超度，為即將走向毀滅的行星超度，也為代替主人操持家務的複製人超度⋯⋯

總之，須菩提，余意云何？不可思議啊，世尊！余意不可思議！

《超度》故事的章節很像經典名著《小王子》裡，小王子在不同星球之間旅行的橋段，每一個星球上都住著奇奇怪怪的人，發生著奇奇怪怪的事。只不過《超度指南》裡比較沒有前者那若有似無的失落，沒有聖修伯里那燔祭純真的蒼涼，李誕的心思沒有玫瑰花的刺，他主要是調侃，買好熱狗爆米花在一旁看戲的調侃。

津津有味的讀著故事，突然就被哲學思考攔腰撞上

為了稱讚李誕的調侃，我們可以參考《超度》第9章的一處評論：

如果有一天，你必須參加一場銀河系的倫理學考試，考試的最後一關把你關在一個情境模擬器裡，遠處是達達馬蹄的美麗錯誤（x）師父空舟駕駛的隆隆火車（✓）朝著你忽有龐然大物拔山倒樹而來，而鐵軌的一邊是一隻貓咪，另外一邊綁著一個人，自己手裡有一把槍，你該怎麼選擇？

面對這個倫理困境，李誕使出王炸。

徒弟澈丹的做法非常立地成佛。原文寫到：「澈丹不知道那個人是不是真的空舟，反正這樣的局面只有空舟才會處理⋯⋯

對啊，只有空舟會處理。

澈丹等火車再靠近了一些，奮力舉起槍，丟給了空舟。