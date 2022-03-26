談臉書社團「偏門工作」：有惡搞也有真實，反映台灣社會「表與裏」的各種怨氣與慾望

最近臉書出現一個社團「偏門工作」。顧名思義，裡面是各種關於偏門的各類資訊。社團成立宗旨，應該是供徵才、求職的資訊流通。但就如社群媒體的機制，任何五花八門的言論資訊都會出現。

也因為「偏門」本身，就不是所謂的社會正道，社團內充斥各種詐騙惡搞的訊息，相當程度也反映了主流媒體見不到的一面。那是一種普遍存在台灣社會的價值觀、狀態、現象，人的樣貌，只是主流從不在乎而已。

綜觀「偏門工作」的社團發文與留言，概分成幾種類型：

一、融資博弈相關

舉凡地下錢莊，小額信貸，甚或「幣圈」的投資交流，各種非正規銀行管道的資金往來與需求，這類資訊原本散見於各種放貸或投資廣告，但好像也很自然地就出現在號稱偏門的社團。博弈就更不用說。

Photo Credit: 臉書「偏門工作」社團截圖

二、詐騙

這幾乎占貼文的最大宗。從正妹交友、收購銀行存簿、購買點數、薪資過於優渥的工作（然後會要保證金之類的）。這看準了會上社團找偏門工作的人，不是走投無路，就是不想打拼，只想一夜致富。不騙白不騙，看誰自願上鉤。

三、惡搞

有一種發文，不易分辨真假。舉凡「為報復前女友」，徵求勇者到前女友婚宴上翻桌。或徵人扮孝男孝女，到前女友家辦喪事。也有對公部門不爽，徵人前往警察局門口拉屎的（也可歸入嘴砲類）。

多是為了替自己出口怨氣。還有那種徵人給自己當人肉沙包的，開價甚低。正因有些實際上容易執行，看起來也的確是花小錢就找得到人做的事，所以說難辨真假。

Photo Credit: 臉書「偏門工作」社團截圖

四、嘴砲

有一些發文一看就知道根本沒這種工作。例如徵求各忍者村退休的中忍、上忍、下忍，根本就是漫畫《火影忍者》的劇情；又或者是徵求出發前往「偉大的航路」的海賊（典出漫畫《海賊王》）。或者是看起來像徵才，要求卻極不合理。

例如要人灌幾十公斤辣椒水、吃掉滿桌檳榔還不能吐汁之類的，即使真的有勇者應徵，八成也會被已讀不回。也有徵人上山埋屍體的，許多都是玩笑性質。這類明顯就是嘴砲，發廢文的也是不少。

五、性需求

有一種則是把性愛論壇會出現的內容搬上檯面。例如許多「腳控」徵求女子踹踢下體，或用腳滿足性慾。也有徵求正妹的口水、徵求符合身材要求的女生替自己打手槍⋯⋯。全都是性需求的徵才。

Photo Credit: 臉書「偏門工作」社團截圖

六、偏門工作

這種就符合社團宗旨。既是偏門，就是遊走於灰色地帶或非法的職業。任何關於八大行業的徵才，從酒店、伴遊、海外八大、海外賣淫、詐騙集團車手、幫派小弟、討債集團，都有相關訊息。有的雖未明寫，內容一看便知性質。

七、正當兼職

這種以家庭代工、按件計酬最多。酬勞皆屬台灣社會的低薪範圍，看似不是詐騙。雖可能也有趁機銷貨，以賺取求職者金錢的類型，但算是實際的工作。諷刺的是，這一類貼文不但幾乎沒有人回，常常連讚數都沒有。畢竟，這些都不算偏門工作，沒有可嘴砲訕笑之處，也沒有吸引想從事偏門工作的人的地方。

八、社會黑暗面

有些難以歸類的發文，跟以上各種都無關。有的是揭發詐騙手法，有的是控訴自己被社團的人騙（不少是賣存簿沒拿到錢），也有一些是求職文，但與戴辛酸。看到一則說自己52歲剛被關出來，想賣身分。有的是詢問要怎樣賣自己信用，或乾脆豁出去，無路可走，想挺而走險的。回應這類的留言很少，大多不理不睬。

有些難以歸類的，也就不談。臉書社團無論種為何，總會有各種不相干的怪文。從以上幾類發文內容，可以看到一個現象。

偏門工作的表與裏，它反映了社會的甚麼面向？

大家都知道網路沒有界線，什麼資訊都有。就90年代來說，從早期BBS站，到各種網頁論壇，純屬台灣使用者的資訊，其實相當集中。彼時沒有太多國外資訊，而每個BBS站或論壇，都有點類似太平洋上的孤島。特定或因故前來的人便在那邊聚集、交流。

Google搜尋出現之後打破了孤島的規範，人跟人的接觸與資訊傳遞更加發達方便。臉書等社群軟體的出現，更讓網路世界形成一種「輿論風向高度集中」的風氣。主流話題或時事，很容易便灌爆各個群體，從小圈圈變成一整個大圈圈，過去的孤立已無法重現。

使用網路的人經歷一個個世代，還活著會上網的，只是把過往小眾資訊傳播的狀態，透過社群媒體，更能連結到各個角落。這真正的影響是，人們即使躲在網路匿名的機制背後，但真正的想法反而會隱藏起來。

社群媒體太容易與真實身分連結，所以常會加掰的發布符合大眾的想法，維護自己的形象。不然就是乾脆辦假帳號，把過於極端或卑劣的想法用假帳號宣洩，那也不是個人真正的樣貌。這個時代的社群媒體，言論風向不是趨於大眾化，就是過於極端。

當然也有更多完全展現自己的，只要不是怪人，看起來也比過去更生活化，少了一種內心世界的穿透感，因為真正想說的事，也不會輕易放在社群媒體上。

真正的需求與言論，反而限縮在類似LINE群的私密社團裡。這部分又回歸到過去孤島化的特性。因為這本來就是人跟社會的傳統連結方式。秘密社群存在在世界已幾千年歷史，只是現在多了網路更方便而已。

而台灣社會的某些「非公眾化」的樣貌，就在這些私密社團裡。臉書自然也有私密社團，許多資訊也是不為公眾所知，而且根據功能與興趣分得極小眾。但「偏門工作」之所以特別，是因為它不但是開放社團，所有資訊連沒加入的人都可見到。而且它直指兩個最大眾化的要點：一、偏門；二、工作。