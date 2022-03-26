從優質變瘋狂的台灣男籃第一射手，呂政儒完成第1000記三分球紀錄

呂政儒出生於1986年，創紀錄這天再過一個月就是他的36歲生日，先預祝他生日快樂。國中時期的他其實還沒開始打球，僅待過田徑隊與玩票性質的籃球隊，是透過親戚介紹才從台南北上，到HBL名門再興高中就讀。

儘管身高、體能條件出色，首度進入科班訓練的呂政儒對於高強度、密度相當不適應，加上當時總教練是著名的鐵血教頭許晉哲，不過也在一天三餐的苦練下，讓一位白白瘦瘦高高、左手上籃都還很彆扭的籃球素人迅速成長，成為當時「雙塔」吳岱豪、曾文鼎身邊的好幫手。

2004年，甫從高中畢業的呂政儒首度入選亞青國手，頂著第五名的光環加盟SBL，同時也在臺北科大（後轉學至台北體院）打UBA，雖然生涯初期跟球隊一度鬧僵，2005年轉戰裕隆後一切塵埃落定，也開啟他「台灣第一射手」之路。

Photo Credit: P.league+

當時的台灣最佳射手有老牌的羅興樑、中生代的楊玉明，以及年輕的隊友周士淵等，呂政儒最特別的就是他194公分的身高，再配合他天生的彈速、節奏感，讓他逐漸在裕隆站穩腳步，2010年的SBL第七季終於以主將身分領軍奪冠，此後幾乎年年夏天都向國家隊報到，成為中華隊「鐵咖」。

其實，呂政儒不是沒有缺點，而缺點也很單純，就是除了投籃以外的事。當然不能說多差，但無論防守、切入、對抗性，呂政儒都稱不上頂尖。長期待在裕隆——這個許多裕隆人稱之為舒適圈的球隊，由於陣容完整，確實也只需要他的準頭，不免影響到他當時的成長曲線。

2013年亞錦賽，台灣「黃金世代」全員出動，還加入剛歸化的戴維斯，對菲律賓一役呂政儒單場轟進6記外線、22分，領軍逆轉地主。該屆9場比賽，呂政儒三分球47投中23，場均10.8分，外線命中率逼近五成，擦亮「男模射手」招牌，殊不知不久前他才因右手指「吃蘿蔔乾」受傷，狀況不佳。

九年後，2022年年初，剛加盟P. LEAGUE+新軍鋼鐵人的呂政儒再次因手指挫傷缺陣，讓1000顆三分球的紀錄「乾」在995將近四週，幸好他在3月12日順利復出，對新竹街口攻城獅先進3顆，隔天對新北國王在老戰友楊敬敏面前完成千顆里程碑。

在台灣，投進1000記三分球有多難？

SBL很長一段時間維持每季各隊打30場的規模，第16季才改為36場，本季增加至40場。若以30場計算，每場進3記三分球，保持全勤，都需要11季才能達成，更何況是每場為40分鐘的SBL，更何況是幾乎全年無休的呂政儒。FYI（for your information），NBA目前本季場均3記三分球以上的球員只有14人。

幸運的是，呂政儒生涯幾乎沒有大傷，在SBL待了17季有6季全勤，生涯平均單場進2記三分球，最終花了491場（478場SBL、13場PLG）達標。今年轉戰鋼鐵人，擁有比以前還無限的開火權的呂政儒平均上場時間來到39分鐘，投籃命中率是前鋒高標的37.9%，場均三分球出手10次是聯盟最多，投進3.1球排名聯盟第三、本土第一。

當呂政儒宣布加盟鋼鐵人時，我就認為他能在這個聯盟、這支球隊大展身手：更奔放的球風，更多的球迷，更好的環境，還有打了17年終於可以真正當家作主的機會。

並不是說他在裕隆不是主將，而是即使沒有曾文鼎、陳信安，身旁也還有周士淵、周柏臣等同樣經驗豐富的國家隊戰友，彼此熟識，熟悉，也習慣，習慣成自然，呂政儒對我來說一直少了「瘋狂射手」的味道，但在鋼鐵人，他可以做到。

跟呂政儒一樣，總是被忽略擁有出色體能的前NBA傳奇射手「雷槍」Ray Allen曾說，「上帝會賜予你人生中許多重要的東西，但祂才不管你跳投會不會進，所以你只能努力練習。」

在我的採訪過程中，呂政儒算是對自己的訓練相當輕描淡寫的球員，但任誰都知道，放棄前往中國CBA，還能留在台灣不斷進步的他，絕對下了許多苦心，無論是在他招牌的跳投，或是在其他各種技藝上，而今年他在鋼鐵人除了得分，也必須扛起帶領學弟的責任，儘管目前戰績不佳，我相信他會越來越好。

呂政儒曾說過一句話讓我印象很深，他說，小時候大家都說羅興樑很準，希望未來年輕球迷會說，「呂政儒很準」。不只很準，還是台灣最準。恭喜男模，為你送上遙遠的祝福。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航