金正恩、普亭與習近平聯手祓除了日本核武裝禁忌的封印

文：謝文生

日本前首相安倍晉三2月27日於富士電視台的節目中，在對於俄羅斯進攻烏克蘭的分析時表示，歐洲的比利時、德國等五國將美國的核武，配置在自己的國內，由各國進行管理，但在使用上則是與美國「共同運用」的「核共享」（Nuclear Sharing）作法，值得日本國內「進行討論」。

安倍表示，日本有著「非核三原則」的國策，而且身為世界上唯一遭受到原子彈襲擊的國家，廢除核武是日本必須要揭櫫的目標；然而在當今世界的局勢下，就現實面來說，要如何做才能保有世界安全這點，應該加以討論，而不是視為「禁忌」地迴避。

非核三原則？非核五原則？

「核武裝」在日本向來被視為絕對禁忌、屬於「封印話題」。「非核三原則」指的是昭和42年（1967年）12月，當時首相佐藤榮作在國會針對日本的核武裝作出「不持有、不製造、不引進（持たず、作らず、持ち込ませず）」的回答，稱為「非核三原則」。

2006年安倍第一次政權時的政調會長中川昭一當年曾針對朝鮮擁有核武一事，表達日本在「遵守非核三原則的同時，也應該就擁有核武這件事進行討論才對」。時任外務大臣的麻生太郎也表示：「政府對於維持非核三原則的立場沒有改變；但是就是否要擁有核武這件事進行檢討，得出不應擁有的結論也是一種選擇」，亦即對於「進行討論」這件事抱持肯定的態度。

但即便是這樣，中川昭一及麻生太郎隨即遭受到各方強烈的抨擊，核武的相關討論就無疾而終、繼續「被封印」。當時的共產黨議員笠井亮甚至表示：「身為原子彈被爆國，『不應擁有核武』這點，沒有討論的餘地。」

中川昭一事後在接受日本《產經》記者阿比留瑠比的專訪中，曾諷刺地表示：最近大家都在講「非核三原則」，但在我看來日本根本是「非核五原則」，還要加上「不能講」、「不能想」這兩項。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 長崎和平公園中的和平祈念像

今非昔比：昭和觀念 VS. 令和時代

然而安倍這次再度抛出此議題後，意外的是，日本國內的反應卻是一反常態。首先，媒體界的反應異常冷靜，沒有像過往那般擔起撻伐號手的角色，反而大多為追問各黨立場及自民黨內各派領袖的意見，並且如實報導。

政界對於此議題，大致可分為「容忍派」與「非容忍派」兩掛，而且隨著俄烏戰事的延續，容忍派的音量有漸漸成為主流的趨勢。

「非容忍派」部份包括了同為執政聯盟，但在安保這塊向來就是綏靖態度的公明黨，以及在野的立憲民主黨與日本共產黨；他們的共同特點都堅持引用昭和42年佐藤榮作前首相在國會的談話，作為緊抱「非核三原則」神主牌不放的依據。

立憲民主黨的黨首泉健人在3月8日於東京都的街頭演講時表示，「即使擁有核武，但當對方以普通兵力向我方攻來時，能夠用核武器予以反擊嗎？當然不行。所謂核武就是即使擁有也不能用的武器，因此是無法成為『抑止的力量』」。這種對核武作為抑止力量的認知，真的是完全不知所云。

「非容忍派」部分，還有一位最大咖的人物：岸田文雄首相。

岸田首相在安倍抛出核共享議題的隔天（28日），於出席參議院的會議時表示：

平常時期，在我國的領土內配置核武，有事的狀況下，由我國的戰鬥機搭載加以運用的體制，以跟美國核共享為前提來作為我國防衛的架構的話，作為堅持非核三原則的我國的立場來說，這樣的考慮無法認同。

而自民黨的黨政要員在此議題出現的一開始，也是隨著岸田首相的回答作為依據來回應；例如黨幹事長代行的梶山弘志在28日回應記者時表示：「（對核共享議題）黨這邊確實沒有進行討論」；對於該主張，我們的理解是「這純粹為安倍個人的想法」。

岸信夫雖然是安倍晉三的弟弟，但畢竟現職還是防衛大臣；岸田派第二把交椅的林芳正也由於是外務大臣的身分，兩人俱在3月1日的記者會中對於核共享議題表示「在政府政策的方針上，堅持非核三原則的看法沒有改變。」

然而，對於安倍倡議應該對核武三原則進行重新討論的「容忍派」，則包括近來與自民黨走得很近的國民民主黨及在去年眾議院選舉中，一舉躍升為全國第三大黨的「日本維新之會」；意外的是，竟也包括了自民黨內大多數的派閥會長及意見領袖表態主張討論。

其中最經典的回應，莫過於日本維新之會代表松井一郎的論點，他表示「我們反對擁有核武，然而非核三原則是『昭和時代的價值觀』，日本對於核武進行相關的討論是『理所當然』。「若能進行跨黨派的討論是最好的，事實上本該由自民黨來擔綱推進。」

他特別強調，「昭和時代的價值觀」指的是：昭和42年時，作出非核三原則的背景是朝鮮尚不具有核武，而且中國也才剛開始進行核武實驗；但如今的時空根本已完全改變，如果日本還緊緊抓著過去教條不放，是很危險的。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 廣島原子彈爆炸遺址

自民黨內：舉「盾」四顧蒼茫的岸田首相

雖然岸田首相很快地依照自民黨長年的依據，定調排除對非核三原則的討論，然而黨內其他意見領袖，包括黨三役的幹事長茂木敏充、政調會長高市早苗及總務會長福田達夫，以及前首相菅義偉及前防衛大臣石破茂，還有參議院大老世耕弘成等人卻都紛紛跳出來表示，非核三原則雖然是國策，但在應對當代危機時，「進行各種討論應該被容許」。

茂木敏充一開始在3月1日被記者問到對安倍核共享的回應時表示，「我並沒有接收到（安倍對於）日本應該核共享的發言訊息」。然而到了3月6日，他在BS朝日的節目中卻表示，「核共享政策與非核三原則，『究竟有無直接相違反？』這個有討論的空間」。此外茂木也指出，日美安保同盟跟北大西洋公約的集體防衛體制有所不同，因此「詳細的討論，有其必要」。