血色大稻埕・日治時期滅門血案（四）：七年後忽然宣布破案，塵埃落定卻掩蓋不住疑點

文：路那

大稻埕村田一家滅門案發生時日已久，警方卻一直找不到真兇。儘管屍骨未寒，人們記憶中的血跡卻已褪去，除了少數朋友之外，已經不再有人記得村田家……但誰能想得到，就在案發七年之後，警方卻突然宣布抓到真兇破案？

最後的一線希望

1901年的12月10日，因為大陸冷氣團南下的關係，台北陷入低溫。在大約10度左右的冷風裡，兩個身著台灣衫的男人，彼此互看了一眼，決定差不多是時間動手了。現在是晚上7點半，而他們身前的男子，住在景尾街（今景美）的強盜蔡勇，正要踏入大稻埕最核心，也是最繁華的太平街（今延平北路）。

就當他們快要碰到蔡勇的時候，說時遲那時快，蔡勇彷彿背後長了眼睛，一個矮身轉過，取出藏在懷裡的短槍，就朝還來不及反應的兩人「砰、砰、砰、砰。」連開數槍。男人們應聲往後倒。蔡勇收起槍，朝著還在試圖搞清楚發生了什麼事情的群眾中跑去。不一會兒就消失無蹤，留下兩個在路上痛苦難耐的身影。

這兩個人，是住在錫口街二丁目的鄭虔海與林田。正值盛年的兩人，職業是錫口支廳的密探。此次的任務，是逮捕犯下艋舺頂新街銀細工商命案的蔡勇。蔡勇另外也是古亭、錫口到基隆一連串強盜案的嫌犯，以及——沒錯，你猜對了。他也是大稻埕村田一家命案的兇手。

會搶劫就會殺人嗎？

在過去數個月中，蔡勇都很勇的逃過追捕，這次竟然也不例外。顯然他的好運並未用罄。聽到槍聲與報案，大稻埕派出所的沖本警部補巡查立刻出動，但卻未能逮到早已遠逃的蔡勇。警察們只好鼻子摸摸，先送被子彈擊中腰部的鄭虔海，與被子彈擦過頭顱的林田到台北醫院就診，再去蔡勇已知的同夥家，連夜逮捕這些可能會藏匿蔡勇的共犯。他們分別是太平街9號的雜工朱匏（24歲）、14號的藥商湯佳水（23歲）與日新街13號的杜木生（24歲）。

警方的搜查並非一無所獲。他們在進行住宅搜索時，從朱匏的家中找到了裝有子彈的六連發短槍、34枚一圓銀元，與一個銀錶。這些都是強盜案的證明，物證俱在，三人要抵賴恐怕相當困難。問題在於，命案的證明呢？

只剩落語家記得他們

再次地，警方找不到任何確實的證明。現在加上蔡勇、朱匏、湯佳水和杜木生，曾被指控為大稻埕村田滅門案兇手的，已經超過了20人之多。這些人裡面確然不乏地痞流氓，也多的是小偷強盜，然而，他們都沒有犯下連孕婦都不放過的滅門血案。

在逮捕了眾多犯人，但卻無一是真兇，中間還鬧出「關係人」自殺風波的情況下，大稻埕村田滅門案要偵破的機率，可說越來越渺茫。事實上，在1901年底的蔡勇案爆發時，可以感覺到撰寫報導的記者，在警方當了數回放羊孩子的狀況下，對於此次的「破案」有著一種懶得搭理的氛圍。

「真找到線索再來說吧。」或許是所有人在經歷了多次的烏龍破案後，對於最新的這次是否真能壓中寶的共同心聲。

1903年4月，落語家三遊亭萬朝，在位於新起街二丁目的日蓮宗清正堂為村田一家舉辦了三回忌。三遊亭萬朝是村田賢吉的舊識。當村田北上到大稻埕落腳，還沒找到工作與房子時，他就暫居在萬朝家。從願意收留村田，到他死後還幫一家子舉辦喪禮、三年過後仍然記得為之籌備忌日等事情來看，萬朝與村田有著相當深厚的交情。

三遊亭萬朝，本名清水斧吉，是道地的江戶子弟。他在1896年來台，之後就一直在台灣進行表演活動。按照其經歷推測，儘管掛上了知名落語家「三遊亭」的字號，但是否確實出自三遊亭圓朝或萬橘的門下，仍有待進一步的追索。無論如何，三遊亭萬朝在當時的台北，也是一號頗有地位的娛樂界人物。

1900年，他為了紀念一對在去年（1899年）殉情的男女，倡議在當時的三板橋墓地（今日的林森公園）蓋一座「比翼塚」。除此之外，萬朝也是日本石佛最初的引進者。雖然記載不多，但從有關的消息來看，萬朝確實是熱心公益，也相當願意助人為善的好人。

1907年4月14日，萬朝替村田一家舉辦七年忌。此時，或許只有他還記得這個有著無賴男主人、懷著兩人愛情結晶的藝妓女主人，以及兩名食客組合而成的古怪家庭了吧。大稻埕村田一家的滅門血案，雖沉冤未雪，但顯然再也找不到兇手了。但事情總是會在絕望的時候，以最詭異的方式出現轉機。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 今日的大稻埕市街

七年後真兇現身

1908年2月8日，事件急轉直下，警方再次宣布破案。這次，多虧了某個持續關注鴉片買賣的警官，注意到住在稻仔園坑（今新北市新店青潭一帶）的男子高斤，拿去當鋪想要典當賣錢換鴉片的物品有些奇特。在仔細注意之下，發現那是被殺的村田賢吉所持有的物品——懷錶一枚與望遠鏡一個。

在終於有了確切物證的情況下，警方很快地便逮捕了高斤並將之移送法院。然而高斤供稱他只是從犯，主謀是也住在稻仔園的苦力頭黃乾元。與案發後不久被懷疑的苦力頭王良一樣，黃乾元也是因工作而與村田認識後，因金錢起了糾紛。黃乾元懷疑村田的房子裡隨時都藏著4、500元的現金，只是不願拿出來，於是策劃了一場四個人的深夜襲擊。

他們在兇案發生的當天夜裡，各帶著台灣刀，到太平街（今延平北路）集合，準備殺人搶錢。然而，村田之所以和這麼多人發生金錢糾紛，顯而易見地，他確實沒有錢。於是一夥人只搶得15元的現金，以及這次引來警察注意的懷錶和望遠鏡，就落荒而逃了。