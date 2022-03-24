詛咒別人「絕子絕孫不得好死」可能會犯什麼罪？除了公然侮辱還有別的可能嗎？

根據新聞報導，新竹縣一名林姓員警因為不滿《蘋果日報》黃姓女記者報導其執法違反比例原則等問題，竟然在臉書及YouTube指名道姓留言詛咒黃女「全家大小絕子絕孫不得好死」，而且得知黃女提告後仍繼續留言攻擊。新竹地院最後依公然侮辱罪判處林姓員警拘役20日，得易科罰金2萬元。

詛咒有可能會犯什麼罪？除了公然侮辱還有別的可能嗎？一起來看看！

公然＋人格貶損

要達成公然侮辱的要件必須要在「公然」的情況及「造成他人人格和地位貶損」的結果才會成立。

「公然」是指可以讓不特定人或多數人得以共見共聞的狀態，但是，並不侷限於公眾場所或公眾得出入之場所，也包含住宅在內，而且只要有讓大家聽到的「可能性」就可以了。網站的留言區既然是讓不特定人都能看到的地方，那其實就跟在大街上講話沒有兩樣，因此也符合「公然」的定義。

不過「絕子絕孫」這種話究竟會不會造成人格遭到貶低呢？其實沒有明確的答案，就跟罵髒話究竟是「發語詞」還是侮辱人格一樣，只能從當時的情況及法官的心證去決定了。但過去也曾出現過罵人「絕子絕孫」而成立公然侮辱的例子（臺灣新竹地方法院 106 年度易字第 1236 號刑事判決），所以林姓員警被依公然侮辱判刑也並非偶然。

有可能成立恐嚇罪嗎？

刑法第305條恐嚇危害安全罪的威脅行為，除了要有要針對「生命、身體、自由、名譽或財產上的損害」外，還必須要讓「當事人知道」才行，意思就是要將這個「不法的惡害」告知他人並使其心生畏懼才會成立。

不過若威脅的內容屬於現實難以實現的方式就不會成罪，而詛咒這種無法被科學驗證因果的超自然力量就是如此，例如在別人家門口撒冥紙、貼符咒來觸人霉頭，雖然這種行為非常令人厭惡，但因為詛咒沒有辦法以人力掌控，在客觀上「無法對被恐嚇者的生活造成損害」，所以不會成立恐嚇罪，頂多只能依社會秩序維護法「影響公共之安寧」來處理。

但實際上究竟是否成罪終究還是要依當時的情狀而定，例如當面指著孕婦說「讓你絕子絕孫」的話，或許就不會被認為只是單純的詛咒，而是已經進行「惡害的告知」，如此一來講同樣的一句話便可能會出現不同的判決結果。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航