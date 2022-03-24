2022/03/24,
政治

美籍律師Bickett出獄即被遣返：「總有一日，我會再回到香港」

美籍律師Bickett出獄即被遣返：「總有一日，我會再回到香港」
Photo Credit：Reuters / 達志影像

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早前被判襲警罪成的美籍律師Samuel Bickett，昨日在Twitter表示前日刑滿出獄後，同日被遣返往華盛頓，轉機期間被土耳其扣留8小時。

香港「反送中」期間涉及襲警、早前被判罪成入獄的38歲美籍銀行律師Samuel Phillip Bickett，昨日（23日）在Twitter表示前日刑滿出獄後，被馬上強制帶往羈留，同日再被遣返上機，經伊斯坦堡轉機往華盛頓。

Bickett提到，在伊斯坦堡機場被土耳其官員沒收護照，更被扣留8小時。他被告知該安排屬「香港政府的例行要求（routine request）」。不過，他說昨天已離開土耳其，正在往華盛頓的路上。

他表示曾向入境處提出，給他幾天時間處理離港事務，以及跟親友道別，但處方拒絕了他的請求。此外，由於Bickett二月返回監獄服刑期間，懲教署正暫停親友探訪，他已超過1個半月沒見過親友，包括伴侶和狗狗。香港保安局未就《法新社》有關遣返Bickett的查詢回覆。

曾任職美國銀行（Bank of America）的Bickett，被控於2019年12月7日襲擊便衣警員俞樹生。該日，俞樹生截停一名懷疑在港鐵銅鑼灣站跳閘逃票的年輕人。Bickett指當時正往與朋友逛街，但看見俞樹生用警棍打及掐（beating and choking）該年輕人，於是上前嘗試拿走警棍，因此發生肢體衝突。當時，俞樹生被旁人質問時曾否認自己是「popo」，但後來又承認。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

法官林希維去年六月宣判Bickett襲警罪罪成，判刑4個半月。Bickett及其辯護律師對判刑感到震驚，認為要讓襲警罪成，被告人必須確實知道受襲人是警察，而俞樹生當時對此否認。

林希維指當日旁人以「popo」稱呼警察，認為俞樹生拒絕這般對警察不敬的用詞，不構成隱藏身份。林官續稱，相信俞樹生當時在執行警務，而Bickett則對公共秩序造成威脅。

Bickett在判刑後提出定罪及刑期上訴，並在去年8月高等法院批准其申請時，已服刑超過6星期。法官杜麗冰在去年11月15日上訴聆訊時，指「對警務人員的襲擊不會有任何正當理由」。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

Bickett向《Vox》表示，在港府選擇性地控告一群人，而不控告另一群人的情況下，他不認為這是法治（rule of law）。有報導指，至今沒有任何警務人員就2019年的反修例示威中，被指的過度使用武力而被捕。

然而，高等法院在今年2月8日宣告Bickett的上訴失敗，需回監獄服餘下刑期。法官杜麗冰指，否決上訴的理由，是需要保護任何正執行職務的警務人員。她續指，案發當日是香港史上其中最暴力的一天；在面對一大群具惡意的群眾時，俞樹生以武力應對Bickett是全然自然及恰當。

喬治城大學香港法學人黎恩灝早前向《Vox》表示，Bickett的襲警案不是《國安法》案件，但《國安法》已改變香港的制度和法律系統，港府正利用司法達致政治目的。

Bickett在推文中表示，自己已經被港府驅逐（banned）自他視為家的香港；但相信總有一天，能夠回到一個享有法治，以及政府得到市民授權的香港。

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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