大港開唱前一天不知道往哪去？鹽埕區最經典的市場美食在這裡

文：王寶尼

高雄的鹽埕區以駁二和小吃為人所知，而走在鹽埕區更像是玩RPG遊戲，別看攤販外觀樸素，當你向店家走近，將可能獲得逾百年的歷史故事。那些曾讓日本仕紳讚不絕口的美味，讓美國大軍掃貨上艦隊的攤商，或是孕育鹽埕老中青的食材行，至今仍屹立不搖，也見證這座城市百年的發展歷史。

這是日治時期時我阿公用的魚舖商號！

Photo Credit：洪立

鹽埕在日治時期是港口、鐵路匯集的交通樞紐，市府機關（高雄市役所）亦座落於此，帶動鹽埕成為政治、經濟、商貿和娛樂的中心。

鹽埕示範市場的前身為鹽埕町市場，是日治時期最早的菜市場，當時還被劃分成日人專用區和台人專用區，「周家老魚舖」在這裡擺攤超過百年，第三代的周志明老闆至今仍保存著阿公當年賣烏魚子的日本商號。「大家從小就在這邊幫忙，爸爸幫阿公，我幫爸爸，這個市場早就是我們的家。」

周老闆接手後窺見新商機，販售魚漿加工食品，以鹽埕市場為基地，將新鮮現做的旗魚黑輪和各種魚漿製品，透過網路電商，將百年美味銷售全台。

地址：鹽埕區鹽埕示範市場A11號攤（七賢路山路119之1號入口進入）

營業時間：08:00-13:00

鹽埕示範市場｜周遭美食推薦：

Photo Credit：洪立

正味珍烏魚子行

地址：高雄市鹽埕區七賢三路125號

營業時間：10:00–22:00

高雄婆婆冰創始店

地址：高雄市鹽埕區七賢三路135號

營業時間：10:00–00:00

為了賣豬肉給美軍，我爸爸會說日、英、國、台四種語言

Photo Credit：洪立

經營超過70年的「洪家豬肉攤」，前老闆洪老先生曾是日治時期航空局的公務員，因戰後頓失工作與積蓄，為謀生輾轉來到1948年成立的「鹽埕第一公有市場」，開始豬肉攤生意。

時值台美關係友好，美軍第七艦隊協防派駐鹽埕港，大批美軍因此前往鹽埕食材補給，洪老先生的豬肉攤因品質和口碑受到美軍艦隊信任，現接手豬肉攤的洪阿姨回憶往事，當年父親洪老先生日、英、國、台四語精通，不僅手持進出港口的獨家通行證，一天都送超過10頭全豬上船，還得將豬肉供應給整個鹽埕的飯店、餐廳和小吃店家。而當台美斷交，鹽埕商圈風光不再。

洪阿姨自幼在豬肉攤幫忙，將攤位維持得乾淨明亮，她挑選的豬肉有口皆碑，也因此累積眾多忠實顧客。雖不捨舊攤商陸續撤離，卻也樂見許多年輕創意的餐飲品牌、酒吧進駐市場，也成為洪阿姨的新客人和朋友。

地址：高雄市鹽埕區瀨南街141之7號

營業時間：09:00-16:00

鹽埕第一公有市場｜周遭美食推薦：

Photo Credit：洪立

婁記饅頭

地址：高雄市鹽埕區瀨南街137-10號

營業時間：14:30–18:30（日一公休）

王記魚丸

地址：高雄市鹽埕區瀨南街169-1號

營業時間09:30–20:00

鹽埕的魅力藏在巷弄之間，一個轉角就是高雄百年的歷史

Photo Credit：洪立

「大舞台市場」為港口貨物運輸進市區的必經之地，並鄰近人聲鼎沸的「大舞台戲院」，飄香逾60載的「合泰行」就位於此區，專售自家熬煮的天然冬瓜糖和冰糖製品，以天然無添加、富含冬瓜纖維的特殊口感，深受信賴的合泰行將產品銷售至全台各地的餐廳、知名手搖飲料和燕窩品牌，也是幾代老鹽埕人的共同回憶。

台灣人愛喝飲料的歷史可以追溯至日治時期，在那個沒有珍奶的年代，能夠一解燥熱天氣的三大古早飲品，就是甘蔗汁、青草茶和冬瓜茶。王夏蓮老闆曾在金融貿易業任職，回憶父親當年總在炎熱、高溫、高壓的環境中熬製冬瓜糖漿，直到父親因長期負重而脊椎受傷，以及許多老顧客、在地餐飲業者的期盼下，王老闆與先生決定返家接手。

「最喜歡我們鹽埕區了，」王夏蓮老闆驕傲的說，「這裡依山傍海有港又有河，鹽埕的魅力隱藏在巷弄和菜市之間，一個轉角就是高雄百年的歷史文化、百年老厝和廟宇，住在這裡真的很幸福。」

地址：高雄市鹽埕區建國四路211-1號

營業時間：09:00–18:00（週日公休）

大舞台菜市場｜周遭美食推薦：

Photo Credit：洪立

大ㄎㄡ米粉湯

地址：高雄市鹽埕區大仁路222巷1號

營業時間：六日一早上營業

阿伯肉粽

地址：高雄市鹽埕區新樂街242巷29號

營業時間：07:00開始 中午賣完收攤

2022大港開唱特別企劃 ：大港開遊

大港開唱x島內散步x港都認識王，將於3月25日至3月27日在高雄大港舉辦「大港開遊」系列遊程，為大家挖掘「巷仔內的好所在」，體驗在地⽣活樣貌。

大港開遊一共有三路線，分別為「大船出港」、「⼤港前夜祭」、「大港開吃」，無論是在大港開唱前一天不知道往哪裡去的人，或是在音樂祭嗨整天、想品嘗在地好味道補元氣的人，又或者對大港意猶未盡、想再多逗留一會兒的人，都有機會打開認識在地的大門，享受深度旅程，與⾼雄在地產⽣連結，不再只是過客。

想要了解更多在地的精彩遊程，請至活動頁面報名。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航