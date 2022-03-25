懷疑孩子「中樞性早熟」且符合四大條件，建議安排腦部核磁共振檢查

在兒童生長發育門診中，常見到性早熟孩童家長擔心詢問：

「為什麼一樣是性早熟，同學小明就有安排腦部核磁共振檢查，但自己的孩子卻沒有安排，會不會是醫師疏忽？若沒有做腦部檢查，會不會腦部有病變但卻沒被發現？」 「腦部核磁共振檢查是中樞性早熟必做的檢查嗎？對孩子會不會有風險？」

為解決家長長久以來的疑問，林口長庚醫院／新北市立土城醫院／新竹東元綜合醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師，在2020年5月發表於美國醫學期刊《內分泌學前沿》（Frontiers in Endocrinology）的研究成果，即針對林口長庚醫院自1997至2017年共20年間的中樞性早熟女童案例，進一步探討執行腦部核磁共振檢查後的結果分析，不僅提供臨床醫師在腦部核磁共振檢查安排決策上的參考，以下亦針對家長常見問題做詳細說明。

問題一、何謂中樞性早熟？

邱巧凡醫師表示，因為「下視丘－腦下垂體－性腺軸」的提早活化，使得兒童過早出現第二性徵，例如：女孩在8歲前乳房、陰毛發育、10歲前初經來潮；男孩在9歲前睪丸體積變大、陰莖長大、陰毛發育、變聲、長喉結等。

Photo Credit: 照護線上

問題二、導致中樞性早熟的原因？

整體而言，女生的中樞性早熟高達80－90％皆為「特發性」中樞性早熟，即為成因不明，非腦部結構性病變導致。反之，在男孩中「特發性」中樞性早熟僅佔25－80％，足以顯見，男孩病理性腦部病變的機率相對高上許多。

邱巧凡醫師根據2018年美國一份整合分析研究說明：「根據1990至2015年共25年間，共整合6個資料庫、15個研究、1853個案例發現，若以年齡層區分，6－8歲女孩只有3％有異常腦部影像；六歲以下女孩約有25％有異常腦部影像發現」。簡而言之，中樞性早熟的孩童中，以男孩及小於六歲的女孩，有較高的病理性腦部病變機會。

而針對台灣，邱巧凡醫師統計20年間403位中樞性早熟女孩個案，並以其中251位非其他因素排除，且順利完成腦部核磁共振檢查的女孩個案進一步分析，發現當中76％皆無腦部異常影像，但其餘24.3％有腦部影像異常，又以年齡愈小的中樞性早熟，其腦部影像檢查異常發現的機率愈高。儘管如此，這些個案仍以性早熟針劑（GnRH agonist）治療為主，不需額外治療，如手術治療的介入。

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這樣的研究成果亦提供臨床醫師決策參考，以幫助評估中樞性早熟兒童進一步安排腦部核磁共振檢查的衡量，包含：

評估病史，了解病患是否有腦部相關病變或曾接受治療（如腦炎、腦膜炎、腦瘤、顱內出血、曾接受過放射治療等） 是否存在中樞神經相關症狀（如頭痛、嘔吐、癲癇、肢體無力、視野障礙、多喝、多尿等） 青春期的進展速度 性別與年齡

醫師建議符合「四大條件」，應做腦部核磁共振檢查

綜合上述，邱巧凡醫師建議若符合以下四大條件：

所有中樞性早熟男孩 小於六歲的中樞性早熟女孩 中樞性早熟合併快速青春期進展（Rapid progression） 中樞性早熟合併中樞神經相關症狀（如頭痛、嘔吐、癲癇、肢體無力、視野障礙、多喝、多尿等）

經醫師評估存在一定的腦部病變風險時，為清楚鑑別腦垂體與下視丘部位可能存在的病兆，特別是大腦碟鞍部的核磁共振影像是必要的檢查，且需要搭配靜脈注射顯影劑。而兒童內分泌科醫師會依據個別孩童的狀況，權衡檢查的利弊，適當安排腦部核磁共振檢查。

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邱巧凡醫師補充，一般而言，核磁共振檢查是無輻射性的安全檢查，可清楚呈現腦部結構異常與血管病變。但是檢查耗時（一般約需30分鐘），檢查過程須配合指令靜止不動，由於儀器發出聲響較大，年紀小的兒童單獨在儀器內常常會害怕、躁動，因此在年紀較小或不能配合的兒童，常常需要事先給予鎮靜藥物，讓孩子睡著以順利完成檢查。

邱巧凡醫師提醒，家長只需平時多留意孩子的相關症狀，看診時向醫師說明完整的病史資訊，並配合定期追蹤，幫助及時發現問題、早期診斷與治療。若醫師研判孩子腦部病變風險是低的，不需要進一步腦部核磁共振檢查，也請安心配合醫師建議，不須過度恐慌。

參考資料

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航