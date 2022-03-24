2022/03/24,
科技

Google開放App商家提供免被「抽佣」的自家付費管道，Spotify成第一位受益者

Google開放App商家提供免被「抽佣」的自家付費管道，Spotify成第一位受益者
Photo Credit: Reuters/達志影像

我們想讓你知道的是

Google宣布最新的試驗性專案，讓消費者於Google Play商店下載的App進行消費時，能自由選擇付費管道，看是要使用Google Play商店系統，還是App開發者自己建立的付費管道。目前該試驗專案僅開放一小部分的商家參與，而Spotify將作為第一個參與的商家。

Google宣布最新的試驗性專案「使用者自選付費」（User Choice Billing），讓消費者於Google Play商店下載App進行消費時，能自由選擇付費管道，看是要使用Google Play商店系統，還是App開發者自己建立的付費管道。目前該試驗專案僅開放一小部分的商家參與，而Spotify將作為第一個參與的商家。

原Google Play商店付費系統，會向商家索取15％佣金

Google公司於昨（23）日於官方部落格上宣布，將提供App開發者能夠設立自己的付費管道，不用一定要經由Google Play商店系統收費，而音樂串流服務平台Spotify是其第一個參與計劃的合作對象。

Google表示，基於合作夥伴的反饋和對競爭市場的回應，Google Play商店平台的收費機制也持續演進，而目前平台上99％的訂閱制App開發者需要被抽的佣金，或稱「服務費」，為15％或更少（原本為30％）。

Google表示，即便如此，仍有不少用戶在討論，希望消費者在App商店裡能有其他的付費管道。「我們歡迎這樣的討論，並且在今天，我們想分享一個令人興奮的試驗性專案。」

試驗性專案讓消費者自選付費管道，Spotify成第一位受益者

Google所說的試驗性專案，是能讓App使用者可以自己選擇付費管道、不用受限於Google Play系統的「使用者自選付費」實驗。

Google認為，用戶選擇在Google Play商店裡消費，是因為信任其App付費系統能妥善保護使用者的個資。而現在要試驗的便是讓Google原有的付費系統，與App開發者的付費管道同時並存，供消費者自主選擇。

但目前該試驗專案僅開放一小部分的商家參與，而Spotify將成為第一位受益者。

Spotify也發布新聞稿分享這個消息。Spotify表示，接下來使用者自Google Play商店下載Spotify將會被提供選擇：看是要藉由Spotify自己的支付系統進行付費，還是選擇Google Play的付費系統。「這是有史以來第一次，這兩個選項能肩並肩的出現在App中。」Spotify於新聞稿中寫道。

《自由時報》報導，之所以會有這項改變，源自於2021年9月韓國正式通過《電信業務法》的修正案，要求Google、蘋果開放更多支付系統，禁止限用自家付費系統，此舉讓兩大巨頭逐漸在App商城政策讓步。蘋果已在1月時宣布開放韓國的App Store，使用第三方支付系統。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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