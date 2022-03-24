澤倫斯基為各國量身打造鼓舞人心的演說內容，試圖證明溝通力量比俄戰鬥機更強大

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）正試圖證明所謂「筆鋒比劍利」，或者是說，自拍影片的力量比俄羅斯戰鬥機更強大。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，烏克蘭與俄羅斯軍力懸殊，有如大衛力搏巨人歌利亞（David versus Goliath），然而澤倫斯基正揮舞著現代彈弓，善用社群媒體工具和現代溝通技巧，在至關重要的資訊戰中占了上風。

影響人們的感知取決於簡單、令人難忘和具有影響力的訊息。澤倫斯基成功運用了推特貼文、媒體訪問和向各國國會發表視訊演說等溝通方式，來達成目的。談話內容不僅具有強大說服力，也將在未來的歷史書籍中占有一席之地。

儘管澤倫斯基現在可能不太關心他所留下的言行事蹟，而是把重點放在保護烏克蘭人民的生命。以先進武器武裝軍隊的重要性毋庸置疑，但一個有天賦的領導人能鼓舞人心、激勵群眾並增強民族自豪感，這種力量同樣強大。

「生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗，榮耀歸於烏克蘭」

澤倫斯基1日在歐洲議會發表視訊演說，指烏克蘭人民正為自由、生命及生存而戰。

他說，哈爾科夫市中心的自由廣場是烏克蘭最大的廣場，「你能想像兩枚巡弋飛彈擊中它嗎？我們正在為我們的土地及自由而戰，這就是自由的代價」；「我們國家每一個城市的每一座廣場都將被稱為『自由廣場』。」

澤倫斯基強調，烏克蘭人民正在為價值觀、自由和生存而戰，這些都是與歐洲人一樣的願望，即使遭受俄國飛彈襲擊，烏克蘭人民也不會被打倒。「生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗，榮耀歸於烏克蘭。」

澤倫斯基1日在歐洲議會發表視訊演說，身著綠色西裝外套者為歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）｜Photo Credit: AP / 達志影像

「我不是偶像，烏克蘭才是」

澤倫斯基2日接受媒體專訪時呼籲俄羅斯停火，全球應共同協助烏克蘭，世界不能失去烏克蘭。一路從喜劇演員成為戰時領袖的他說：「我不是偶像，烏克蘭才是。」

「我們將繼續為我們的土地而戰，不惜一切代價」

澤倫斯基8日對英國國會發表視訊即席演說，矢言絕不投降，將戰鬥到底。他引述前英相邱吉爾（Winston Churchill）二戰時向德國宣戰的名言說：「我們將繼續為我們的土地而戰，不惜一切代價；我們將在山林、在田野、在沙灘、在街上戰鬥。」

「生存或消亡」

面對英國國會，澤倫斯基引用英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）名句「生存或消亡」（to be or not to be）。

澤倫斯基說，烏克蘭面對的是世上最龐大軍隊之一，面對的是「生存或消亡」的問題。他強調，烏克蘭對這個問題的堅決回覆是要生存、要自由，一如此前多次強調的：烏克蘭將不計代價奮戰到底，不投降，也不會失敗。

「別送兒子上戰場」

澤倫斯基12日呼籲俄羅斯的母親們，不要送自己兒子上戰場攻打烏克蘭。

澤倫斯基在Telegram發布的影片中表示：「我想再度跟俄國母親們喊話，尤其是被徵召入伍者的母親，不要把你們的孩子送到國外參戰。」

他說：「烏克蘭從未想要這場恐怖的戰爭。儘管烏克蘭不想要戰爭，我們仍必須捍衛自己。」

「善惡不兩立」

澤倫斯基14日說，科技巨擘微軟（Microsoft）、商業軟體製造商甲骨文（Oracle Corp）和企業管理軟體供應商SAP應停止在俄羅斯為他們的產品提供支援服務，以抗議俄國入侵烏克蘭。

他說：「事情只有黑與白，善或惡！你們要不是支持和平，就是支持血腥的俄羅斯入侵者殺害烏克蘭孩童及婦女。」他呼籲3家企業停止在俄羅斯為他們的產品提供支援服務，停止這場戰爭。

「將心比心」

澤倫斯基15日透過視訊在加拿大國會發表演講，呼籲加拿大支持設立禁航區，採取更多措施幫助陷入困境的烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

澤倫斯基這場演說採取「將心比心」的訴求，他談到烏克蘭人民在20天砲火下所經歷的災難，表示已有97名兒童喪生。請加拿大政府和人民想一想，如果俄羅斯攻擊溫哥華或是多倫多，會是甚麼樣的景況？

澤倫斯基15日透過視訊在加拿大國會發表演講｜Photo Credit: AP / 達志影像

「我有一個需求」

澤倫斯基16日透過視訊方式，向美國國會發表歷史性的演說，他將美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）的「我有一個夢」改成「我有一個需求，我需要保護我們的天空，我需要你們的決定、你們的協助」，表達設置禁航區的訴求。

他還提及珍珠港事件、911恐攻等美國人熟悉的歷史事件，期望美國能設身處地為烏克蘭著想。「就像沒有人預料的那樣，你無法阻止。我們的國家每天都在經歷同樣的情況，就在此時此刻」，「俄羅斯已經把烏克蘭的天空變成成千上萬人的死亡之源。」

他最後以英文向美國總統拜登（Joe Biden）喊話，「你是一國領袖，希望你成為世界領袖，成為世界領袖意味著成為和平領袖。」

Join Members of Congress and me at the U.S. Capitol as we hear a virtual address by @ZelenskyyUa and convey our unwavering support for the people of Ukraine as they face Putin's cruel and diabolical aggression and bravely defend democracy. https://t.co/5OE4GfFDIp — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 16, 2022

「拆毀這道圍牆，幫助我們結束這場戰爭」

澤倫斯基17日在德國國會發表演說，提醒德國不要忘記二戰時德軍入侵烏克蘭、屠殺猶太人、以及柏林圍牆分裂歐洲的歷史教訓，呼籲德國負起歷史責任阻止俄國的侵略戰爭。

他舉柏林圍牆為例，指俄國入侵讓歐洲的中心再度出現圍牆，烏克蘭在圍牆背後，俄軍每丟一顆炸彈，這道「分隔自由和不自由」的圍牆就愈來愈高。

澤倫斯基最後向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）喊話，「拆毀這道圍牆，幫助我們結束這場戰爭」，以行動證明德國在歐洲的領導地位。

「我們將會再次高歌，我們將會再次歡慶」

澤倫斯基20日在臉書上傳一支1分多鐘的最新影片，道出俄羅斯入侵後烏克蘭一夕變色，他說，烏克蘭曾經美好，日後也將依然偉大。

澤倫斯基這支影片以英語旁白，敘述俄國對烏克蘭犯下的可怕作為。他在片中陳述，俄羅斯的武器奪走烏克蘭人曾經擁有的家園、城市、工作、老父以及愛女。