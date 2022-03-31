拜登想在制裁力度上成為抗俄火車頭，更想要與中國一較高下

3月23日，美國總統拜登（Joe Biden）搭空軍一號前往歐洲。

時隔九個月，拜登展開他上任第二次「歐洲行」。這趟為期4天的歐洲行，拜登在3月24日於比利時布魯塞爾參與北約峰會（NATO Summit）、七大工業國峰會（Group of Seven, G7）、歐盟委員會峰會（European Council）。隨後，拜登在3月25日，前往波蘭與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在首都華沙舉行會談，討論美國與盟友、合作夥伴如何應對俄烏衝突造成的人道主義及人權危機。

《紐約時報》3月22日報導，引述國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）談話，這次對俄制裁將有「新目標」和「新指定人或事。他表示，這次聲明的重點不僅專注新制裁，還要實施新舉措，以確保俄國無法規避經濟制裁。另外，美國發表聲明，努力協助歐洲國家降低對俄國能源供應的依賴。

蘇利文也提到：「過去幾個月，西方國家一直相當團結，拜登前往歐洲就是要確保我們團結一起。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）甚至在3月24日宣布俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪。在國務院新聞稿中，他細數俄軍在烏克蘭犯下的一一罪行，布林肯說：「今日我要宣布根據目前現有的資料，美國政府評估俄軍成員在烏克蘭犯下戰爭罪。」美國正式指控俄國犯戰爭罪，代表著烏克蘭法院對戰犯審判有管轄權。

3月16日，美國防長奧斯丁（Loyld Austin）也前往布魯塞爾的北約總部，參與北約國防部長級會議且討論北約在「東歐陣線」的軍事部署。

《霧谷晶策》在彙整資料時觀察到，在這次拜登訪歐後，中國與歐洲也將在4月1日舉行視訊「中歐論壇」（EU-China Summit）。屆時，中歐雙方勢必談到俄烏議題。剛結束與習近平視訊通話的拜登，在歐洲訪問期間會與歐洲各國領導人，探討中國在俄烏衝突中所扮演的角色及相關議題。

美、歐雙方將會協調「跨大西洋聯盟」在俄烏議題上，共同對中國的立場。而美國也會單方面向歐洲表達美國對中國的看法。美國期望歐盟會與美國站同一陣線，警告中國不要以任何方式援助俄國。另一方面，歐盟可能希望中國在俄烏調停上，扮演「更積極」的角色。

此次出訪前，拜登3月19日在結束與中國國家主席習近平的視訊峰會後，與德國總理蕭茲（Oalf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和英國首相強森（Boris Johnson）在3月21日進行了長達約1小時的視訊通話。會後新聞稿指出，各方在會中討論他們對於俄軍在烏克蘭使用「殘忍手段」的嚴重關切。他們強調對烏克蘭包含軍事援助、烏克蘭難民的人道救援持續支持，各國領導人也檢視支持烏克蘭促成停火協議的外交努力。

《霧谷晶策》觀察，拜登選在出訪前與歐洲主要大國領導人通話，一方面是要先替自己數日後的「歐洲行」暖身外，更試圖先行討論美歐目前在俄烏議題上的分歧。舉例來說，拜登宣布停止從俄國進口石油和天然氣，但歐洲各國目前依舊進口俄國石化產品。

左起為日本首相岸田文雄、加拿大總理杜魯道、美國總統拜登、德國總理蕭茲、英國首相強森、法國總統馬克宏，在北約峰會期間合影留念｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

歐盟「戰略指南針」強化共同防禦，歐洲繼續朝向「戰略自主」邁進？

拜登出訪前夕，歐盟高峰會（European Council）正式通過《戰略指南針》（Strategic Compass）。新聞稿指出，這項計畫預計在2030年前強化歐盟安全和防禦政策。這《戰略指南針》包含全面的安全和防禦政策，將由「行動」、「安全」、「投資」、「夥伴」四大主軸所構成。

在「行動」部分，《戰略指南針》指出，歐盟將建立一支多達5000人組成的「歐盟快速部署能力」（EU Rapid Deployment Capacity）部隊，以面對各種不同的危機。另外，歐盟30天內將準備好部署200位全副武裝的共同安全防禦任務專家。對此，美國《國防新聞週刊》《Defense News》援引德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）的說法，表示柏林在該部隊扮演核心角色，將提供1500至2000名德軍加入快速部署能力部隊。

另外，歐盟也將執行常態性的海上和陸上實彈軍事演習，強化軍隊移動能力。《戰略指南針》也提到，歐盟將促進快速且彈性的決策過程、以更健全的行動方式確保財政穩固，以及善用「歐洲和平募款機制」（European Peace Facility）支持夥伴。

在「安全」部分，歐盟將強化情報分析能力、發展「混和工具箱和反應隊伍」（Hybrid Toolbox and Response Team）對抗各類型的混和式威脅。另外，歐盟也將發展「網路外交工具箱」（Cyber Diplomatic Toolbox）與設置歐盟網路防衛政策（EU Cyber Defense Policy）做好準備並對抗網路攻擊。歐盟也將發展外國資訊操控與干預工具箱（Foreign Information Manipulation and Interference）、歐盟太空安全和防衛戰略（EU Space Strategy for Security and Defence），並強化其在海上安全的角色。