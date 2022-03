拜登想在制裁力度上成為抗俄火車頭，更想要與中國一較高下

3月23日,美國總統拜登(Joe Biden)搭空軍一號前往歐洲。

時隔九個月,拜登展開他上任第二次「歐洲行」。這趟為期4天的歐洲行,拜登在3月24日於比利時布魯塞爾參與北約峰會(NATO Summit)、七大工業國峰會(Group of Seven, G7)、歐盟委員會峰會(European Council)。隨後,拜登在3月25日,前往波蘭與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)在首都華沙舉行會談,討論美國與盟友、合作夥伴如何應對俄烏衝突造成的人道主義及人權危機。

《紐約時報》3月22日報導,引述國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)談話,這次對俄制裁將有「新目標」和「新指定人或事。他表示,這次聲明的重點不僅專注新制裁,還要實施新舉措,以確保俄國無法規避經濟制裁。另外,美國發表聲明,努力協助歐洲國家降低對俄國能源供應的依賴。

蘇利文也提到:「過去幾個月,西方國家一直相當團結,拜登前往歐洲就是要確保我們團結一起。」

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)甚至在3月24日宣布俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪。在國務院新聞稿中,他細數俄軍在烏克蘭犯下的一一罪行,布林肯說:「今日我要宣布根據目前現有的資料,美國政府評估俄軍成員在烏克蘭犯下戰爭罪。」美國正式指控俄國犯戰爭罪,代表著烏克蘭法院對戰犯審判有管轄權。

3月16日,美國防長奧斯丁(Loyld Austin)也前往布魯塞爾的北約總部,參與北約國防部長級會議且討論北約在「東歐陣線」的軍事部署。

《霧谷晶策》在彙整資料時觀察到,在這次拜登訪歐後,中國與歐洲也將在4月1日舉行視訊「中歐論壇」(EU-China Summit)。屆時,中歐雙方勢必談到俄烏議題。剛結束與習近平視訊通話的拜登,在歐洲訪問期間會與歐洲各國領導人,探討中國在俄烏衝突中所扮演的角色及相關議題。

美、歐雙方將會協調「跨大西洋聯盟」在俄烏議題上,共同對中國的立場。而美國也會單方面向歐洲表達美國對中國的看法。美國期望歐盟會與美國站同一陣線,警告中國不要以任何方式援助俄國。另一方面,歐盟可能希望中國在俄烏調停上,扮演「更積極」的角色。

此次出訪前,拜登3月19日在結束與中國國家主席習近平的視訊峰會後,與德國總理蕭茲(Oalf Scholz)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、義大利總理德拉吉(Mario Draghi)和英國首相強森(Boris Johnson)在3月21日進行了長達約1小時的視訊通話。會後新聞稿指出,各方在會中討論他們對於俄軍在烏克蘭使用「殘忍手段」的嚴重關切。他們強調對烏克蘭包含軍事援助、烏克蘭難民的人道救援持續支持,各國領導人也檢視支持烏克蘭促成停火協議的外交努力。

《霧谷晶策》觀察,拜登選在出訪前與歐洲主要大國領導人通話,一方面是要先替自己數日後的「歐洲行」暖身外,更試圖先行討論美歐目前在俄烏議題上的分歧。舉例來說,拜登宣布停止從俄國進口石油和天然氣,但歐洲各國目前依舊進口俄國石化產品。

左起為日本首相岸田文雄、加拿大總理杜魯道、美國總統拜登、德國總理蕭茲、英國首相強森、法國總統馬克宏,在北約峰會期間合影留念|Photo Credit: Reuters / 達志影像

歐盟「戰略指南針」強化共同防禦,歐洲繼續朝向「戰略自主」邁進?

拜登出訪前夕,歐盟高峰會(European Council)正式通過《戰略指南針》(Strategic Compass)。新聞稿指出,這項計畫預計在2030年前強化歐盟安全和防禦政策。這《戰略指南針》包含全面的安全和防禦政策,將由「行動」、「安全」、「投資」、「夥伴」四大主軸所構成。

在「行動」部分,《戰略指南針》指出,歐盟將建立一支多達5000人組成的「歐盟快速部署能力」(EU Rapid Deployment Capacity)部隊,以面對各種不同的危機。另外,歐盟30天內將準備好部署200位全副武裝的共同安全防禦任務專家。對此,美國《國防新聞週刊》《Defense News》援引德國國防部長蘭布雷特(Christine Lambrecht)的說法,表示柏林在該部隊扮演核心角色,將提供1500至2000名德軍加入快速部署能力部隊。

另外,歐盟也將執行常態性的海上和陸上實彈軍事演習,強化軍隊移動能力。《戰略指南針》也提到,歐盟將促進快速且彈性的決策過程、以更健全的行動方式確保財政穩固,以及善用「歐洲和平募款機制」(European Peace Facility)支持夥伴。

在「安全」部分,歐盟將強化情報分析能力、發展「混和工具箱和反應隊伍」(Hybrid Toolbox and Response Team)對抗各類型的混和式威脅。另外,歐盟也將發展「網路外交工具箱」(Cyber Diplomatic Toolbox)與設置歐盟網路防衛政策(EU Cyber Defense Policy)做好準備並對抗網路攻擊。歐盟也將發展外國資訊操控與干預工具箱(Foreign Information Manipulation and Interference)、歐盟太空安全和防衛戰略(EU Space Strategy for Security and Defence),並強化其在海上安全的角色。