烏南大城赫爾松30萬平民面臨人道災難，俄羅斯宣稱烏克蘭境內「沒有發生戰爭」

文：德國之聲中文網（路透社、法新社、美聯社）

烏克蘭外交部週二（3月22日）表示，遭俄羅斯部隊佔領的赫爾松市，有30萬人的食品和醫療用品即將用完。基輔還表示，俄羅斯正在阻止平民疏散到烏克蘭控制的領土。烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）說：「由於俄羅斯軍隊的封鎖，赫爾松的30萬公民面臨著一場人道災難。」

此外，在遭俄羅斯部隊轟炸與圍堵數週後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在向義大利議會發表演說時表示，烏克蘭東部的馬里烏波爾已「一無所有」。澤倫斯基呼籲俄羅斯允許留在該市的10萬人能夠離開。但在澤倫斯基發表談話的同時，烏克蘭當局稱俄羅斯在馬里烏波爾投下了兩枚大型炸彈。

就在戰事持續升級的同時，烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak），22日在一場由英國皇家國際事務研究所舉辦的線上新聞發佈會上表示，烏克蘭希望中國在制止俄烏戰爭中發揮更「明顯的作用」，並成為其安全的其中一名保證者。他表示，期望澤倫斯基和中國國家主席習近平之間會進行對話，但沒有提供進一步的資訊。

他說：「到目前為止，我們已經看到了中國的中立立場。正如我之前所說，我們認為中國應該在結束這場戰爭和建立一個新的全球安全體系方面發揮更明顯的作用。我們還期望中國為烏克蘭的新安全體系做出有意義的貢獻。我們以最大的尊重對待中國，我們期望中國在這些方面發揮積極的作用。」

此前，中國曾表示，希望通過外交途徑解決衝突，並支持俄羅斯和烏克蘭的領土完整，同時也承認莫斯科的「合法」安全關切。美國上週警告中國，不要幫助俄羅斯入侵烏克蘭。

同日，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，他沒有看到中國向俄羅斯提供軍事裝備的任何證據。此前，美國總統拜登（Joe Biden）曾警告中國，向俄羅斯提供援助將招來嚴重後果。

烏克蘭稱奪回基輔郊區

烏克蘭軍方22日表示，其部隊已將俄羅斯軍隊趕出基輔以西約60公里（37英里）的馬卡里夫鎮。烏克蘭國防部說，這個具有戰略意義的城鎮曾發生過激烈的戰鬥，並在俄羅斯的炮擊中遭受了重大損失，但在烏克蘭部隊奪回該鎮後，俄羅斯軍隊試圖從西北方向包圍烏克蘭首都基輔的行動也受到阻礙。《德國之聲》無法單方面證實烏克蘭國防部的說法。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭願意考慮放棄成為北約正式成員的要求，以換取安全保障。他在22日接受烏克蘭電視頻道採訪時說，烏克蘭很清楚它目前不能被北約接納，因為該組織 「不想與俄羅斯打仗」，他也補充道：「好吧，我們還能獲得哪些安全保障？」

澤倫斯基堅稱，他需要與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）交談，以瞭解俄羅斯是否打算停止戰爭。迄今為止，普亭對澤倫斯基多次提出的直接會談的要求都置之不理。

21日，澤倫斯基再次表示，他準備「以任何形式」與普亭會面，但也不會向俄羅斯的最後通牒低頭投降。他還建議，在達成停火協議後，基輔將準備討論克里米亞和俄羅斯支持的分裂分子控制的東部頓巴斯地區的地位。

然而，澤倫斯基也說，他計劃將與俄羅斯達成的任何協議提交公投，供烏克蘭公眾批准。

俄羅斯：「沒有發生戰爭」

與此同時，俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受美國有線電視CNN訪問時表示，沒有人認為該國在烏克蘭的「特別軍事行動」只需要幾天時間，並補充說烏克蘭境內「沒有發生戰爭」。

他在訪問中也重申了克里姆林宮的說法，那就是俄羅斯的「行動」正在按計劃進行。他還說，俄羅斯只有在國家生存受到威脅時才會使用核武器。

但另一方面，聯合國難民署稱，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有超過360萬烏克蘭難民湧入鄰國。該機構說，其中有超過210萬難民，越過邊境進入波蘭。

德國內政部說，到目前為止有2萬32462名烏克蘭難民進入該國。然而，實際數字可能更高，因為在德國並未在其與波蘭邊境進行定期查驗。持有烏克蘭護照的人可以以免簽的方式進入歐盟並自由行動至少90天。

21日，國際移民組織表示，近650萬人因戰爭而在烏克蘭境內流離失所。該組織的總幹事維托里諾（Antonio Vitorino）說：「戰爭造成的人類痛苦和被迫流離失所的規模，遠遠超過了任何的最壞情況。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航