迪士尼集體罷工：第一時間對佛州「不說同性戀」法案選擇沉默，執行長如何回應抗議訴求？

美國佛州在3月8日通過《家長教育權利法》（Parental Rights in Education），此法案遭反對方稱為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案，由佛州共和黨籍參議員哈丁（Joe Harding）發起，且共和黨籍的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）也支持這項法案，經過簽署之後，將在7月1日生效。

此舉遭同志團體以及各界抗議，其中包含迪士尼旗下的廣大員工，他們聲稱，迪士尼作為佛州最大的企業之一，公司有責任需要保護這些受影響的群體，希望公司能夠公開反對此法案，而迪士尼的LGBTQ員工和支持者們，在美國時間22日集會罷工，試圖引起各界對法案的回應與關注。

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《家長教育權利法》主旨強調，不鼓勵佛州學校在小學階段或以不適合學生年齡發展的方式，於課堂討論性傾向及性別認同；倘若校方違反，家長有權對其提出相關訴訟，這是為了加強家長在教育孩子過程中享有基本權利，包括有權決定孩子接收的訊息。

《家長教育權利法》在討論階段就已經引起各界抗議，反對者聲稱，倘若法案通過，可能會全面禁止教育機構教授關於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的相關歷史，以及性別認同的課程；反對方廣泛認為，這是對LGBTQ族群的壓迫與歧視，更會扼殺小孩們對LGBTQ群體的認識，在佛州成長的小孩，將不再談論他們身邊的LGBTQ家人、朋友、鄰居及偶像。

同志團體更認為，LGBTQ的青少年在就學成長階段，已經是霸凌、自殺、憂鬱症等方面的高風險全體，倘若《家長教育權利法》通過則會更加深這群青少年的危險處境，學校要做的，應該是能提供安全環境去討論性別議題。

而2月8日，美國總統拜登（Joe Biden）也在推特公開譴責這項法案。拜登表示， 希望LGBTQI+社區的每一位成員——尤其是那些將受這項可恨法案影響的孩子，都要知道，你會被愛就是因為你是你 ，政府將繼續為孩童應得的保護和安全而戰。

反對方將《家長教育權利法》嘲諷為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案，各地也都有高中生罷課表示抗議的示威活動。

I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL — President Biden (@POTUS) February 8, 2022

不過，支持《家長教育權利法》的陣營則認為，討論性別、性傾向等議題屬於私事，應該交由父母教育，而非公眾的學校場域，此法案並非禁止討論此議題，而是希望學校禁止這類課程。

然而，迪士尼現任執行長查佩克（Bob Chapek）含其他高層，在法案討論期間，就有收到來自公司內部LGBTQIA+群體員工的信件，旗下員工聲稱，迪士尼作為佛州最大的企業之一，公司有責任需要保護這些受影響的群體，希望公司能夠公開反對此法案，並希望迪士尼能做到以下三點要求：

加入其他公司發表聲明，公開譴責反對LGBTQIA+的政策 停止向反LGBTQIA+的政策和政治人物捐款，與迪士尼的原則保持一致 保障、支持全國員工的家庭安全，特別是在德州、佛州等受到反對LGBTQIA+政策影響的地方

不過，當時迪士尼選擇噤聲，並未直接公開譴責法案，此模糊的態度立場也引起許多負面批評。而在《家長教育權利法》通過之後，迪士尼現任執行長查佩克在股東大會公開談論該法案，表示已經聯繫了州長德桑蒂斯，且德桑蒂斯聽到了迪士尼的擔憂，並同意與團隊高層見面，討論如何解決問題。

如今，迪士尼員工走上街頭抗議罷工，根據《綜藝報》指出，參與這場罷工的抗議者表示，主管階級普遍支持罷工，許多會議已被重新安排以適應罷工。而在公園的集會上，幾名員工表示，公司必須停止資助佛州的立法者，這些立法者支持禁止關於性別認同和性取向的法案；而也有部分人士表示，對迪士尼不斷將員工從加州轉移到佛州感到擔憂。

迪士尼音樂集團的員工、擁有一位變性兒子的安德森（Rachel Anderson）說：「佛州現在對LGBTQIA社區而言，並非安全的地方。」而迪士尼串流部門的員工延茲（Jenz）則表示，反對強迫人們搬到政治意識形態嚴峻的地方，「我不相信迪士尼最初聲稱希望置身於政治爭議之外的說法，當碰到商業利益時，迪士尼就願意採取政治立場，因為執行長查佩克在政治上，一直積極反對在迪士尼樂園強制戴口罩。」

至於罷工員工們，也在社群媒體上發布帶有#DisneyDoBetter、#DisneySayTrans、#DisneySayGay的相關HashTag，以支持相關活動。

與此同時，包括 ABC 、 ESPN 、 Disney Plus 和 Hulu 在內的迪士尼公司，也紛紛在 推特 上發表聲明，表達對LGBTQ社區的支持，公開反對侵犯LGBTQIA+社區基本人權的立法。而出席《月光騎士》首映的影星奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac），也對此事發表意見：「 這絕對是一個荒謬的法律，這太瘋狂了， 這是精神錯亂。 我希望迪士尼盡可能有力地反對這個想法， 令人震驚的是，它竟然存在於這個國家。 」

最後， 迪士尼公司的LGBTQ社區也發表了一份聲明。信中寫道，對於佛州立法機關通過的 「不說同性戀」 法案，迪士尼領導高層發表的聲明，完全無法與該法案對LGBTQIA+的威脅程度相匹配。「 我們必須採取行動，說服迪士尼面對這種公開且毫無歉意的偏見時保護員工及其家人。」