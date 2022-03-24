阿富汗女性原有望時隔七個月重返校園，塔利班卻向保守派妥協再次關閉女校

阿富汗各地學校於昨（23）日迎接七個月以來的首次開放，就在學生準備重返校園之際，執政者塔利班（Taliban）卻又突然反悔，宣布國中以上的女子學校必須被關閉。

《中央社》報導，一支法新社採訪團隊在位於首都喀布爾的札貢那中學（Zarghona High School）拍攝時，一名教師說課程結束了。塔利班去（2021）年8月掌權以來，首度重返學校的學生們垂頭喪氣，含淚收拾隨身物品，魚貫離開校園。喀布爾烏姆拉汗（Omra Khan）女子學校教師帕瓦沙（Palwasha）說：「我看到我的學生落淚，都不願意離開教室。看到自己的學生哭，令人非常痛苦。」

在此之前，國際社會持續敦促塔利班領導人開設學校，並給予婦女享有使用公共空間的權利。《衛報》報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）表示，拒絕提供婦女和女孩教育機會已侵犯了基本人權，可能讓她們在未來更容易遭受暴力、貧窮以及剝削的威脅。

該國教育部甚至曾於這週發布一份聲明，要求「所有學生」到校上課，如今卻出現逆轉，深陷人道主義危機的阿富汗，可能會因此不被潛在的國際捐助者認可。

延後女學生重返校園接受高等教育的這項決定，據說是塔利班強硬派做出的讓步與妥協。阿富汗仍有許多農村以及部落家庭不願意讓它們的女兒就學。該政權同時堅持12至19歲女子就讀的學校，必須根據伊斯蘭教的原則被區隔對待。除此之外，塔利班還對婦女實施了一系列的限制，例如：禁止從事公職、穿著被政府把控、不得獨自出城等。

塔利班政府對外關係與捐贈代表哈斯米（Waheedullah Hashmi）向《美聯社》說道，這項禁令的頒布並不表示女子學校會被永遠關閉。

做出這項決定之前，塔利班領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）曾經將其他領導階層人士召集到南部城市坎達哈（Kandahar）。其中一名阿富汗高階官員稱內閣即將進行改組，另外一位不具名的官員也向《美聯社》透露臨時內閣的高階職位可能會有所變動。

自從去年8月塔利班重新掌權以來，不斷有報導指出該政權的強硬派與實務派間存在著分歧。實務派希望阿富汗堅持伊斯蘭信仰的同時，能夠與世界有更進一步的接觸。他們不願與過去一樣利用嚴厲的方式統治阿富汗，祭出禁止婦女工作、限制女學生上學的命令。

挪威難民委員會（Norwegian Refugee Council）秘書長埃格蘭（Jan Egeland）向《半島電視台》說道：「我們希望塔利班政府允許全國所有的男孩、女孩恢復完整的教育，以符合他們曾經對外公開做出的保證。」

雖然今（2022）年年初阿富汗大部分地區的大學已經開放，然而由於法令並不穩定，只有少數的省分繼續向所有人提供教育，其他則是持續關閉女校和婦女教育機構。

哈斯米提到，以宗教為本的塔利班政府擔心若持續開放女子教育，將會背離其位於鄉村的立基點。他更進一步說道，領導階層尚未決定何時或如何再次允許女孩重返學校。

根據《衛報》，一名派駐於喀布爾的挪威難民委員會成員范登德里契（Bérénice Van Den Driessche）表示，他們將會持續和阿富汗教育部對話，了解哪些地區遇到了障礙，並評估是否能夠提供協助。她進一步指出，若男女混班的目標達成，代表的是當局立場出現轉變。「我們絕對充滿希望，非常期待（塔利班）能恢復過往的立場以及遵守先前的承諾，讓女孩重回學校。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺