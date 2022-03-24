全球響應「關燈一小時」 3/26一起關上不必要的電燈 ！

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）的最新報告指出，人類工業革命開始後，溫度開始急遽飆升，全球平均升溫已經到達1.24度，離我們可以保有現在生活的臨界點1.5度Ｃ已經不遠了。

全球最大自發性公益減碳行動「Earth Hour 關燈一小時」，有192個國家、地區及超過18,000多個世界地標參與，今年在3/26(六) 晚上8點30分與世界串連，一起關上不必要的電燈，共同為地球關燈減碳一個小時。台灣主辦單位歐萊德12年來不間斷的率領大眾，串連政府單位、企業、名人及校園等共同響應，呼籲大眾正視氣候變遷議題。

台灣區主辦單位歐萊德葛望平董事長邀請全台政府、企業、名人共同響應！ Photo Credit : 歐萊德

全球矚目！花蓮港天宮及台灣知名地標攜手關燈享譽國際

主辦單位歐萊德為全球少數以非NPO組織，連續12年獲世界自然基金會 ( WWF )所屬Earth Hour Team授權共同推廣之單位。今年邀請花蓮市及行政院環保署擔任活動指導單位，並持續與合作倡議單位台灣青年氣候聯盟(TWYCC)共同推動，更邀請到六都首長包含台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及各縣市首長也發起響應，超過百位各界名人、上千家知名企業齊力倡議發聲。

「Earth Hour 關燈一小時」首次舉辦在台灣東部，與花蓮市長魏嘉賢將在擁有兩百多年歷史的「港天宮」攜手台灣知名地標包括總統府、台北101、台中歌劇院、圓山大飯店等一同關上不必要的電燈，連全球享譽國際。

邀請全台一起關燈，共創節電新紀錄

全球暖化、氣候變遷問題牽動著全人類，呼籲「改變大環境，從小事做起」，並以揭露數據讓每年節能減碳更有感；全台11年來累計總節電量已高達98.5萬度，共減少529,255公斤碳排放，等同於種植48,114棵大樹，發揮正面影響， 從關燈一小時開始，今年串連各界政府單位、企業及名人，期待共創新紀錄。

3月26日晚上8:30 關上不必要的燈，一同看見星空，看見自己

3/26晚上8點半，邀你一起不僅關上不必要的燈，更關心周遭的環境，增加對自然萬物的尊重，減少對環境及健康的負擔．當氣候變遷的警鐘敲醒，我們一起做出改變，與你一起讓世界變好。

「Earth Hour 關燈一小時」 3/26 (六)晚上20:30-21:30

官方網站：https://earthhour.oright.inc/

Facebook： https://reurl.cc/xOmnz4

Instagram： https://reurl.cc/NpMVzx

Youtube：https://reurl.cc/e621jL