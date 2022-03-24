2022/03/24,
影劇

歐洲最大劇集展「Series Mania」看好台劇未來，與文策院攜手合作期許和台灣一起成功

歐洲最大劇集展「Series Mania」看好台劇未來，與文策院攜手合作期許和台灣一起成功
Photo Credit: 文策院提供

我們想讓你知道的是

文策院與Series Mania進一步合作，正式宣布建立夥伴關係，雙方將可透過展會媒合資金，建立平等互惠的合作，共同面向全球市場，並建立產業趨勢和商情交流網絡，合作培育國際製作人才，為台灣影視產業的國際化、跨國合資或合製能量打基礎，期能藉由全方位合作的開展，有助台灣影視產業拓展國際市佔率。

從《我們與惡的距離》復興台劇之後，近年台劇已備受台灣觀眾矚目。而為了促進台灣產業界的國際市場商機及國際人才交流，文化內容策進院（以下簡稱文策院）與歐洲最大電視劇集展「Series Mania」，於台灣時間23日在法國里爾（Lille）共同簽署「合作備忘錄（MOU）」、建立合作關係，串聯起影視產業國際化所需的資金和通路，並拓寬台灣人才、製作題材等與全世界合作的大門。

文策院代表台灣成為大會合作夥伴之後，台灣也成為大會建立長期合作關係的第一個亞洲國家。

文策院董事長丁曉菁（右）、Series_Mania大會電視劇集展會總監_Laur
文策院董事長丁曉菁（右）、Series Mania大會電視劇集展會總監赫茲柏（Laurence Herzberg，左）簽署合作備忘錄｜Photo Credit: 文策院提供

歐洲最大劇集展——法國里爾的「Series Mania」劇集展歷史不算悠久，卻迅速崛起成為世界級矚目的專業影展。此展於2010年由巴黎影像論壇（Forum des Images）發起 ，2017年起便獲得法國文化部力挺，影展大約展期8天左右，舉辦超過百場放映活動。

且除了放映之外，也有如講座、論壇等交流活動，每年吸引逾7萬人參加，其中包括劇迷、媒體、電視台、串流媒體、影視工作者等等。影展平台也於線上、線下促成國際影視產業的交流合作，使得該展成為歐洲最大劇集暨市場展，形成一場嘉年華般的劇集盛會。

去（2021）年台灣原創犯罪劇集《我願意》與公視的《大債時代》順利入選期官方單元「Forum Exclusive」，當時尚未曝光的《我願意》選擇Series Mania進行世界首映，這也是首次有台灣原創影集入選Series Mania的Forum Exclusive單元；值得一提的是，由林辰唏和程予希主演的同志影集《第一次遇見花香的那刻》，也入圍Series Mania的迷你劇集競賽項目，同時也是台灣作品首度入選此競賽。

談起《我願意》與Series Mania的結緣，要回溯到2020年由文策院舉辦的「2020創意內容大會」，負責Series Mania節目策展選片人之一的法西諾（Carlo Fasino），於大會期間關注到《我願意》的提案，並主動聯繫製作單位，看完初剪後便決定邀請放映。文策院作為台灣影劇進軍國際的重要推手，2021年則首度與法國策略合作，將台灣作品推進歐洲市場。

參與台劇「我願意」　姚淳耀扮演邪教教主
《我願意》｜Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供

而經過一年多的相互了解，文策院與Series Mania選擇進一步合作，正式宣布建立夥伴關係，雙方將可透過展會媒合資金，建立平等互惠的合作，共同面向全球市場，並建立產業趨勢和商情交流網絡，合作培育國際製作人才，為台灣影視產業的國際化、跨國合資或合製能量打基礎，期能藉由全方位合作的開展，有助台灣影視產業拓展國際市佔率。

根據文策院新聞稿指出，文策院董事長丁曉菁於記者會中表示，台歐之間地理距離雖然遙遠，但價值系統相近，包括多元文化的社會背景、自由開放的創作環境，以及影視市場的規模都和歐洲國家接近，再加上歐洲獨立製片蓬勃，已有完整的跨國資金、合製機制及國際通路，將有助於台灣作品透過法國市場進軍全球。

Series Mania大會電視劇集展會總監赫茲柏則表示，Series Mania非常自豪能與台灣的文策院合作，雙方品牌相互加乘，期許未來在全球影視產業版圖中與台灣一起取得成功。

文策院董事長丁曉菁（右二）與工作團隊向國際專業人士洽談合作機制
文策院董事長丁曉菁（右二）與工作團隊向國際專業人士洽談合作機制｜Photo Credit: 文策院提供

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核稿編輯：羅元祺


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