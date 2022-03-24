台鐵公司化吵不完：工會揚言勞動節「集體休假」，王國材：再不改革可能又要耗10年

台鐵公司化相關法案正在立法院審查，交通委員會今（24）日召開台鐵公司化公聽會，昨天遊行抗議的台鐵工會成員仍質疑沒有充分和員工溝通，更揚言不排除在5月勞動節「集體休假」；交通部長王國材坦言，台鐵員工一直都有很多不同意見，按照上一次「協商完成才能送出」的模式，可能會再經過另一個10年。

昨天初審通過的《鐵路法》修正草案，條文明定為幫助台鐵土地活化，國營鐵路機構經報准，可辦理國有不動產開發、處分或收益，並規定處分屬出售或設定一定年期地上權者，應先報行政院核定。另外為適度減輕國營企業開發義務負擔，《鐵路法》修正草案也規定，不動產開發涉及都市計畫變更者，得協調都市計畫主管機關迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，依《區域計畫法》或國土計畫規範規定辦理。

工會罵交通部「劊子手」，王國材：再不改革可能要再10年

台灣鐵路工會秘書吳長智今天發言時，痛罵交通部沒有遵照2003年的函示和工會討論協商公司化就倉促送案審查，並批評王國材將成為「台灣交通運輸的劊子手」，吳長智表示，台鐵目前行車制度已失控，因為台鐵局的「公婆」太多，每個公婆規定都不同，想要的東西也不同；他也激動表示，台鐵現在會失控至此，交通部要負全部責任。

對於政府現在規劃台鐵歷史虧損給予補貼，吳長智批評交通部「搞不清楚狀況」；那不該叫「補貼」而是「該還我的」。吳長智痛批，台灣過去十大建設中都是政府負擔，唯獨鐵路電氣化就要算在台鐵身上，然後又一直要求台鐵不准提升票價，「把歷史債務掛在台鐵身上，這樣對嗎？」

台鐵工會研究組組長林佑哲表示，每個台鐵員工都希望工作有尊嚴、榮譽，提供完善運輸給社會大眾，但台鐵百年來擔負政府政策要求以及許多民代壓力，車輛購置與建設充滿政府主導，像是跟南非、日本購車時有很多外交政策牽涉其中，現在把虧損都怪台鐵，對員工而言相當不公平。

林佑哲表示，交通部談台鐵的歷史債務歸零，事實上是拿台鐵現有資產期待未來能挹注收入的土地作為抵押，員工更不滿的是現在使用的車站、軌道，都成為要清償的標的物；政策虧損由政府補貼的也是部分補貼而非全部，讓人無法接受。



產業工會理事長王傑則認為，公司化的方案，對基層員工的權益缺乏完整保障；很多新進員工一進來台鐵可能會面臨兩萬多的低薪，但卻得做一樣的事；另外面對公司決策，基層員工的聲音依然無法傳達。另外他也指出台鐵定位模糊的問題，像是台中市、高雄市的台鐵一直在做很多地下化和高架的小車站，變成像捷運一樣，但這些小站讓主要車站的人力更加緊繃。

王國材則表示，公司化方案到現在談了19年，2003年是要和工會協商完整才能送出方案，結果至今還是走不出交通部；有太多的員工有不同的意見，要做決定非常困難，可能會再經過另外一個10年；現在發生了普悠瑪、太魯閣這兩個重大事件，「台鐵需不需要回應社會的期待做一些改變？」

王國材也重申行政院長蘇貞昌的3個承諾、2個保證，包括歷史包袱造成的債務由政府承諾負擔、配合政策造成的虧損由政府承諾補貼、基礎建設的重大維修由政府承諾承擔；台鐵公司化員工的權益和福利保證不受損、員工雙軌制自由選擇。

針對工會指控交通部不讓台鐵「自主」開發資產來償債，卻要拿3筆台鐵土地作為台鐵償債基金，質疑是以「償債」圖利財團。王國材也表示，交通部已於23日在交通委員會支持下通過相關修法，給予台鐵創造營收的空間。讓台鐵公司未來透過土地開發、創造營收，這會是非常大的正向循環，也是他一直在強調的；目前台鐵資產開發跟賣便當占17.5％，可是像日本鐵路公司幾乎6成以上，鬆綁是為台鐵公司未來對倉庫跟宿舍開發有更多空間，沒有財團化問題。

學者：公司化可以多角經營，合理票價讓台鐵財務改善

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭今天則提出，台鐵是四級行政機關，無法應付技術、人力資金密集的鐵路營運，過去台鐵局在行政部門中不管賺不賺錢，有命令就照辦，預算要經立院同意，組織被管制，薪資不如別人。四級資關無法彈性用人，員工透過鐵路特考進來，也很難有效率的找到專業者加入團隊。

鍾慧諭也說，大家會講要「先行車安全再來談公司化」，但她認為公司化把事情做對做好，根本病因解決，還給台鐵健康體制才能走更長遠未來；合理薪資、多角化經營、找到適合專業的員工、成為可獲利組織，才是公司化目的。

此外，鍾慧諭指出，台鐵歷史債務要移除，沒有收益的不要給台鐵擔；給台鐵合理票價，不要因為是政府關係就一直壓低台鐵票價，讓台鐵無法賺錢，「土地開發和票價，是台鐵公司化財務核心，期待啟動台鐵長期營運模式規劃」。

陽交大運輸與物流管理學系教授黃台則表示，台鐵公司化後，員工心態要調整，不再是面對長官，要面對市場，面對顧客和面對績效，不應該把舊制依照舊制進入新公司。

中山大學財務管理系教授張玉山說，台鐵的核心問題在於其收入與負擔不對等的營運結構，造成持續虧損及負債累積，事業機構的資產與負債本質上都是國有，資產與負債的分配須依據調整的營運結構，加以分割與歸屬。

張玉山認為，美國、德國等國家與國內的國營事業（郵政、航空、港運）都幾乎已公司化，台鐵公司化改革勢在必行。但他也指出，公司化後也要注意組織如何改造，不能再用臨時任務編組單位，他強調台鐵現在有3000多人是臨時約聘的狀況太誇張，無法讓公司永續經營。