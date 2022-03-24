高雄今日新增13名本土個案：11人屬職場群聚，某高中生確診全校停課3天進行清消

高雄市政府今（24）日上午臨時召開記者會，宣布該市今日新增13名COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土個案，其中11位屬於職場群聚，另外2位則為職場群聚接觸者的同住家人。

高雄市長陳其邁說明，昨（23）日下午2點有1名40多歲女性（案22394）因症就醫，經快篩以及PCR檢驗後判定是確診。陳其邁表示，後續隨即匡列案22394的家人以及職場接觸者，職場群聚累計到今天總計有10位確診。

陳其邁表示，案22394最一開始的Ct值為23.3，稍晚檢驗則降到18左右，代表她是剛發病的個案。

職場接觸者的同住家人有2位確診（案22461、22462），其中案22462為某高中學生，從昨天到今天已為其同班同學33位、班導加科任老師9位採檢，總計42位到目前為止結果皆為陰性。

Photo Credit: 高雄市衛生局提供

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，職場接觸者總計匡列56位，目前已確認這11名確診者都在同一個作業範圍，皆在工廠2樓的開放空間作業，這裡頭有7台化學機台，包含了作業員、品管員都在此場域工作。潘炤穎表示，部分作業員則是在該工廠位在3樓的休息室有接觸。

潘炤穎表示，今日新增的本土個案裡頭，有10位打過3劑疫苗，3位打過2劑疫苗，職場確診者大部分都打過3劑疫苗。

潘炤穎提醒，在Omicron盛行的情況下，即使已施打過疫苗，個人相關的防護與警覺仍有必要。

高雄市衛生局長黃志中表示，案22462的同班同學及科任老師目前皆已安排居家隔離10天，若居隔環境不符合者則安排至集中檢疫所。

同校同學以及該校全體教職員工，目前已安排醫護團隊到校採檢，25日至27日全校停課3天進行清消。28日恢復到校上課時，將會再次安排全校師生及職員PCR採檢。

高雄市衛生局也已在網站上公布今日新增本土個案的足跡，提醒曾出入相關場所的民眾進行自我健康監測，若於4月5日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩儘速至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾運輸。

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核稿編輯：羅元祺