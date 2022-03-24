普亭宣布「不友好國家」購買天然氣要用盧布支付，天然氣價格飆升30％、盧布大漲7％

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為因應西方國家制裁與盧布的崩跌，計畫要求歐洲國家購買天然氣時以盧布支付，此舉不僅加深與西方國家的對峙，更可能加劇歐洲國家自1970年代以來最嚴重的能源緊縮。

俄羅斯在3月初時公布了一份名單，將美國、日本、所有歐盟成員國、瑞士、挪威等48個國家列為「不友好」國家；普亭在一次的電視轉播政府會議中，要求這些國家只能用盧布購買天然氣。

據統計，「不友好」國家佔俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）2021年出口收入的70％，總額約為690億美元。俄羅斯天然氣佔則歐洲總消費量40％，今（2022）年歐盟從俄羅斯進口的天然氣，每日在2.2億至8.79億美元之間波動。

《彭博社》報導，在他宣布後，自烏克蘭衝突以後開始暴跌的盧布兌美元和歐元走強，盧布兌美元昨（23）日上漲 7％，天然氣價格飆升30％。

根據俄羅斯天然氣工業股份公司最新的債券發行說明書，截至2021年第3季為止，該公司約有58％的海外天然氣銷售以歐元計價，另外39％是美元。英國能源研究機構「Energy Aspects」的天然氣、煤和碳部門主管西柯爾斯基（Trevor Sikorski）表示，俄羅斯天然氣工業股份公司需要徵求買家同意更動合約中的付款條款，才能生效。

俄羅斯天然氣的最大買家德國表示，規定以盧布購買天然氣違反合約，德國將與其他歐洲國家討論如何應對。俄羅斯天然氣的第二大買家為義大利，該國總理的經濟顧問吉瓦齊（Francesco Giavazzi）在米蘭舉行的彭博資本市場論壇上表示，傾向繼續用歐元支付，因為用盧布支付是繞過制裁的一種方式。

《路透社》報導，一位波蘭政府高級消息人士表示：「這將構成對當前合約中包含的付款規則的違反。在現有協議於今年年底到期後，波蘭無意與俄羅斯天然氣工業股份公司簽署新合約。」

但用盧布支付可能也是可行的，保加利亞能源部長尼科洛夫（Alexander Nikolov）告訴《路透社》：「（天然氣）供應沒有危險，我們已經檢查過，保加利亞有一個金融交易方式可以用盧布實現交易。我們預計會採取各種非比尋常的行動，但已經討論過這種情況，因此在現有合約下的付款沒有風險。」

儘管莫斯科極力減少對外匯的依賴，並且向西方展開反制裁，一位分析師向《法新社》表示，「很難將普亭的舉動視為對盧布有利。」他認為這只會加速各國能源的多元化。事實上，布魯塞爾已經設定了到今年年底，將俄羅斯天然氣進口量削減三分之二的目標，並正在考慮實施石油禁運。

《巴倫周刊》報導，由於西方國家凍結大部分外匯儲備作為對烏克蘭入侵的懲罰，已經耗盡了俄羅斯的外匯存底，俄羅斯天然氣工業股份公司的歐元和美元收入，對於補充俄羅斯外匯儲備至關重要。

牛津能源研究所研究員喬納森・斯特恩（Jonathan Stern）表示， 如果買賣雙方同意轉用盧布購買天然氣，他們仍然必須以不違反對俄羅斯銀行全面制裁的方式為交易所提供資金， 那將會是「尷尬的」。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺