研究：前兩劑疫苗打AZ，第三劑選「莫德納」中和抗體升高最多

追加劑打了沒？根據統計，國人COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的施打率相當高，以第一劑來說，截至17日已經有83％施打率，第二劑約也有77％，至於第三劑追加率也急起直追，為47％的施打率。

最近幾期的疫苗預約也都以第三劑追加劑為主，各縣市更祭出長者打疫苗送禮卷的好康活動，這是因為施打兩劑疫苗之後，抗體的濃度會慢慢下降，無法有效對抗變異病毒，進而增加重症以及死亡率。〔延伸閱讀：第三劑疫苗（追加劑）預約懶人包？該打莫德納、BNT、高端或AZ？〕

第三劑疫苗不管廠牌，皆能提升中和抗體濃度

許多人相當有意願施打第三劑疫苗，但該如何選擇？是繼續施打與前兩劑相同廠牌的疫苗比較好，還是要改成不同機轉的疫苗？

國內首份關於不同廠牌追加劑的功效結果出爐，是由長庚醫院所進行的研究。研究發現，不論以哪個廠牌的疫苗當成第三劑追加劑，都可有效將體內的抗體濃度拉高，對抗重症的發生率效果則無明顯差異，也能對抗現今流行的Omicron病毒。

林口長庚醫院副院長、試驗計畫主持人邱政洵表示，國人最先施打的疫苗為AZ疫苗，因此，研究招募了340位從20－65歲，平均年齡為35歲且曾施打過兩劑腺病毒載體AZ疫苗的醫護人員為實驗對象，男女比為1：2。（延伸閱讀：AZ第三劑選莫德納orBNT？專家揭「混打mRNA疫苗副作用」：常見4症狀）

莫德納全劑量組，中和抗體升47.7倍

在他們第二劑施打約4－5月之後，來接種第三劑追加劑，並將之分成四組，包括莫德納全劑量組、莫德納半劑量組、輝瑞BNT全劑量組以及蛋白質次單元的高端疫苗全劑量組。

邱政洵指出，在第三劑施打28天之後抽血檢驗發現，mRNA的莫德納全劑量組的中和抗體升高最多為47.7倍，莫德納半劑量組次之為39.8倍，同樣屬於mRNA的輝瑞BNT全劑量組則為32.2倍，高端疫苗也有12.7倍。至於理論上來說可以防重症的T細胞反應，在這四組中則沒有明顯的差異，也就是說，第三劑追加劑不論是打哪個廠牌的疫苗，防重症的效果都差不多。

mRNA疫苗的副作用比較高

至於大家最擔心的疫苗不良反應部分，邱政洵則說，接種第三劑疫苗後的副作用與前兩劑差不多，疲勞、肌肉酸痛、頭痛為最常見的不良反應；發燒和腸胃道症狀如噁心、嘔吐的狀況則必較低。

其中以施打莫德納疫苗的副作用最高，不管是全劑量或半劑量組，皆有90－100％的人感覺施打部位局部疼痛，而施打輝瑞BNT全劑量組也有96％的人感覺局部疼痛，至於高端疫苗則比較低僅76.5％。發燒在追加劑上則比較少見，發生率皆在29.5％以下。

任何廠牌追加劑，皆能降低重症率

邱政洵表示，這次的實驗是以前兩劑施打AZ疫苗的醫護人員為對象，不論是用mRNA疫苗或蛋白質次單元疫苗當作第三劑追加劑，在施打一個月之後的血清抗體生成性，或是能對抗重症的細胞免疫反應，都有明顯的提升。而以抗體增加的幅度來看，mRNA疫苗仍然是優於蛋白質次單元疫苗，但T細胞反應在不同廠牌追加劑中則沒有明顯的區別。

最後邱政洵呼籲，目前國人第三劑追加劑的施打率仍不夠高，且多數人距離第二劑施打時間皆已超過3－6個月，應盡速施打第三劑追加劑，以免被病毒侵襲造成突破性感染。而且不管是進口的mRNA疫苗（莫德納、輝瑞BNT）或是國產的蛋白質次單元疫苗（高端），都能有效提升抗體濃度且防重症。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航