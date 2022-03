《智者見智——閱讀世界的79個視點》：Facebook的醜陋統治

Photo Credit: Bridge Street Press/Harper An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination 作者︰Sheera Frenkel, Cecilia Kang 出版︰Harper

Facebook在全球有30多億用戶、千億美元市值、去年銷售收入800多億美元,富可敵國。但是對於這間公司內部究竟怎麼運轉的,大家並不十分清楚。這本新書覆蓋了五年的時間,從2016年的美國總統選舉之前到2020年的總統選舉及拜登當政的前幾個月。書的開篇就講Facebook開除了52位工程師,因為這些工程師偷看和濫用了他們的資料特權,比如,找女朋友。如果按照需要或者級別控制員工所能看到的使用者資料(比如,使用時填表、報批),那又會降低工作效率。而效率、速度又是公司的生命線。Facebook豈能容忍低效率?

在Facebook早期,公司只關心高增長,對於變現並不是特別在意。但是最近十年,它非常在意兩者。這就需要越來越多的使用者,而且使用者在它的三個平台上停留的時間越來越長。這三個平台就是Facebook、WhatsApp和Instagram。Facebook不是新聞企業,但是越來越多人只通過它獲得新聞。這就是它的威力所在。

Facebook力求不得罪任何人。所以在日益分化的美國兩黨之間,公司經常如履薄冰。畢竟,它把自己定位成一個巨大的商業機器。由此,就生出很多問題。政治上的廣告、政客的假話、政客以及他們的支持者的欺騙,以及憎恨的語言究竟怎麼處理?比如特朗普對於穆斯林的憎恨和敵意的語言。

在這本書出版之後,2021年9月份《華爾街日報》(The Wall Street Journal )分7個故事報導了Facebook一個工程師Frances Haugen的爆料。她的爆料包括Facebook加劇了年輕女性的厭食症(為追求身材好而厭食);Facebook為了吸引更多的用戶,還有一個所謂的「白名單」,對重要的政治人物、文化、藝術、體育界的明星以及商界翹楚都給予特別保護,即使他們說話出格、語言充滿敵意,也都不刪除,讓他們得到保護。Facebook對於販毒者以及人口販賣的活動也有視無睹。還有關於新冠疫情中的很多謊言和欺騙性的報導,Facebook也採取了睜一隻眼、閉一隻眼的辦法。對於那些VIP用戶,Facebook不想得罪他們,不把他們封鎖,而是把責任推給一個外部的專家委員會Oversight Board。

此書還詳細講解了Facebook在2016年對於俄羅斯的虛假宣傳視若不見;還把使用者資料賣給英國的一個操縱選舉的商業機構「劍橋分析」(Cambridge Analytica)。此書還講了Facebook內部管理之簡單粗暴。雖然公司這麼大,這麼成功,但是在決策上非常隨意,用英文的一句話來講,叫做「They make it up on the fly」。

當然這沒甚麼奇怪,它說明一點,從根本上講Facebook掌握了人性、人類的弱點,那就是,第一,人是社會性動物,希望跟別人連著,希望知道別人在幹甚麼,也希望別人知道自己在幹甚麼;眾人都希望鄙視鏈(Chain of Contempt)的存在,彼此論等級、看不起人。如果沒有鄙視鏈,大家都不知道怎麼生活。

第二,人都希望漫無目的地瀏覽各種新聞、小道消息、評論、娛樂。我們可以連續幾個小時漫無目的地瀏覽這些東西,這就跟早年漫無目的地看電視一樣。這就是人性。抓住了這個人性,充分利用了這個人性,就是Facebook成功的關鍵。至於公司內部管理多麼爛、它多麼壞、多麼好,都不重要。

美國兩大政黨都對Facebook很不滿意。但是那又怎麼樣呢?很多人說國會有可能逼迫Facebook一拆成三,或者一拆成二,可是那又怎麼樣呢?其實對它的運營沒有甚麼影響,也許它的三個獨立公司的市值加起來更大。它已經超級成功,任何競爭對手只要一出現,它就會撲上去,買下它或者摧毀它。英語叫「Buy or Bury」。

書籍介紹

本文摘錄自《智者見智——閱讀世界的79個視點》,天窗出版

圖片來源:天窗出版社

作者:張化橋

出版社:天窗出版社

著名證券分析師,有「民企之父」之稱的張化橋最愛博覽群書,他嚴選83本影響力好書,撰寫書評,涵蓋企業商管、環球經濟、國際政治以及人生題材,貼近當下國際社會形勢,評書亦評時局,本本切中要害。

作者簡介:

張化橋

香港慢牛投資公司董事長,兼復星國際、龍光地產和綠葉製藥等公司的獨立董事。他曾在瑞士銀行工作11年,期間主要擔任中國研究部主管和投資銀行部中國區副主管。1986-1989年間,他曾於中國人民銀行總行工作;亦曾在英國《金融時報》、《紐約時報》、《南華早報》、《日經亞洲評論》、《華爾街日報》和《彭博新聞社》等大型媒體發表50多篇文章。

著有:《避開股市的地雷》、《影子銀行危局—中國的金融海嘯?》、《投行分析師的叛逆宣言》、《誰偷走了我們的財富?》、《擁抱次貸—金融科技 化解中國危局》、《中國債務危機解密—一個次貸工作者的醒悟》

