離婚，是因為不做愛？

文：迪佛斯

離婚和結婚不同的是，很少人會想知道結婚的原因，但大家卻喜歡去窺探離婚的原因。離婚前，在伴侶諮商過程中，我向前夫提出，雖然我們雙方同意離婚，但若被家人及好友詢問離婚理由時應要如何解釋？在心理師的協助下，最後我們共同同意以「性生活不協調」作為我們離婚的理由。然而，什麼叫做「性生活不協調」？

什麼叫做「性生活不協調」？

因著離婚，我開始回頭檢視自己、前夫，以及性在關係裡的位置。事實上，網路上充斥著無數分享性生活的文章，更有不少跟「重燃伴侶間美好性生活」有關的內容。然而，當我實際面對這樣的問題時，我發現關係裡的「性生活不協調」問題，如「無性夫妻」、性生活不滿足等，不見得純然用增加溝通或提升技巧便能「協調」，要不然願意走進諮商室的我們，也不會走到離婚的收場。

就在自責、無奈、深深不忿的情緒開始消退後，我開始明白，關係裡的「性生活不協調」，不是我們的「性生活」方法出現問題，而是我們關係失衡的一個象徵或結果，我們要面對以及「協調」的，其實是「關係」，而非單純只有「性愛」。

美國著名的婚姻治療師埃絲特．沛瑞爾（Esther Perel）為此撰寫了《情欲徒刑：給困在親密關係卻失去性愛的你》，她用20年伴侶諮商的個案經驗，娓娓道來為什麼人們在關係久了以後沒有性生活的問題。

整本書的個案，不論是異性戀、同性戀、已婚或同居伴侶，幾乎每對伴侶都曾有過充滿樂趣或滿足的性生活經驗，但最後卻都走上對伴侶失去性欲，又或者以不斷更換伴侶、外遇等來面對一厥不振的性生活議題。

安全穩定且無私包容的「親密感」，對關係造成龐大的責任和壓力？

面對他們的問題，沛瑞爾沒有用半頁來教人溝通的技巧或性愛的姿勢，她反而提出一個觀察：在現代愛情的框架下，我們尋求單一對象來滿足「親密感」和「情欲」的需要，以求對抗資本主義下，人與人之間的孤獨感。然而，安全、穩定、可預測且無私包容的「親密感」，卻對關係造成龐大的責任和壓力，殺死了需要不穩定、刺激、具風險且自私享樂的「情欲」。

沛瑞爾說：「為了維持對彼此的熱情衝動，一定會有某個連接點需要跨越。情欲需要孤立的空間，換言之，情欲會因為自己和對方留有的空間而更熾熱。為了能和所愛的人相互交流，我們一定要能忍受這樣的空間以及充滿不確定的狀況。」如同火，需要空氣才能燃燒。

這本書對我來說，不只是當頭棒喝，更是在自責和悲傷的情緒中，撐出一個狹縫來回看到伴侶關係裡頭的自己和前夫間的關係。的確，關係的穩定、對方永不放棄的愛和承諾，使得我們各自更有力氣去面對職涯、原生家庭等議題；但同一時間，我們也無可避免地以為自己已了解和掌握對方的一切，對方漸漸成為一個室友、自己的兒子或女兒，每天的生活也慢慢變得乏味，剩下大量顯見的責任，彷彿對方已經沒有什麼東西值得我們期待去探索或尋找，慢慢地便難以勾起對對方的情欲或性欲，最後變成「性生活不協調」的局面。

我們一開始沒把問題攤開來面對，也許並不是不懂得溝通的重要或不愛對方，又或者單純相信時間會讓愛火重燃。相反，可能是因為很愛對方，想對對方負責和不想造成對方的負擔，並隱約明白這不是「你為什麼不跟我說」，以及「我現在跟你說」就能解決的問題，以致一直沒有「坦誠面對」。

重拾親密關係美妙性愛的三大方法

所以，問題要如何處理呢？我嘗試列出三個沛瑞爾在書中提到的方法：

一、 承認我們並不擁有自己的伴侶

終身相許的關係固然美好且珍貴，但也不需因為穩定的關係而放棄個人自我追尋或獨立成長。若我們能承認伴侶是兩個分立的個體，這樣的差異反而能創造出讓人摸不著邊際的空間，伴侶能有機會從不同面向去認識彼此，雙方間的欲望才有可能一直維持熱度。例如伴侶吵架後、長時間沒見面、或看見工作時伴侶的神態等，都會有種因恐懼失去而突然點燃欲望的情況。

二、 接受所有關係都存在第三者

所有的關係其實都活在第三者的陰影中，可能是以往的青梅竹馬、A片明星、性幻想對象，而這些「敵人」的存在，往往是提醒我們，我們的伴侶是個自由獨立的個體。這些不安全感，會讓我們希望要佔有對方，繼而引起激情和情欲。而且有性幻想並不羞恥，大聲說出自己的想法和要求，有時可能是伴侶在關係中的一種解放，讓大家更少心理負擔，可以在性愛上更盡情任性地探索。

三、 終身相許的性愛是刻意的性愛

很多人認為性愛是乾柴烈火式，是來自衝動、自然、不加修飾的。但沛瑞爾在治療過程中往往會提醒伴侶們，即使是早期他們二人美好的「激烈性愛」經驗，往往都是有備而來的，如穿什麼、談什麼、去什麼地方吃飯等等。她建議伴侶們應把「我無法抗拒」的性愛，轉變為「我不想抗拒」的想法，習慣承認性欲的存在且熱切歡迎它的到來。這不是把這計劃變成行事曆裡的日程、工作或義務，而是首肯伴侶間的性愛是需要全心投入的一件事。

離婚，對我來說，是一場重要的「關係」學習。不論是伴侶關係、性關係，還是自己跟自己的關係，都是由此重頭開始學習。

本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登

原文以〈迪佛斯／離婚，是因為不做愛？〉為題發表

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航