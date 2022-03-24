2022/03/24,
訃聞

GIF檔發明人Stephen Wilhite因Covid-19逝世，所以「GIF」到底應該怎麼唸？

GIF檔發明人Stephen Wilhite因Covid-19逝世，所以「GIF」到底應該怎麼唸？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

Stephen Wilhite本人在2000年退休，在2013年因為發明GIF檔獲得威比獎終身成就獎，典禮上他本人也正名了GIF檔的唸法：你覺得是類似禮物GIFT那樣，還是「吉夫」那樣的JIF呢？

文：Chris

根據外媒報導，GIF檔（Graphics Interchange Format）發明人電腦科學家Stephen Wilhite已於3月14日因感染COVID-19病毒逝世，享壽74歲。

1987年，Stephen Wilhite在Compuserve工作期間率領工程團隊發明了GIF檔，它的原理是透過LZW（Lempel-Ziv-Welch）算法將256色圖檔進行無失真壓縮，有著體積小、成像相對清晰的優點，十分適合早期網際網路頻寬小的環境。

除了跟JPEG一樣支援是單幅靜態圖片之外，GIF檔還具備透明效果、多張組成重複動畫等特色，隨即後來有越來越多網際網路使用者將GIF檔用於藝術創作，最後自然而然變成大眾最喜歡用來作為網路迷因的格式之一。

Stephen Wilhite本人在2000年退休，並在2013年因為發明GIF檔獲得威比獎（The Webby Award）終身成就獎，以表彰他對網際網路文化的貢獻。他本人則是最喜歡下面這張嬰兒跳舞的GIF檔。

3434d546-cacd-4656-9cf1-1e7719b498d9

喔，還有，他本人也正名過GIF檔的唸法，許多人（包括Google翻譯）都喜歡唸成跟「gift」（禮物）一樣的音，但Stephen Wilhite曾說，應該唸成跟花生醬品牌「Jif」，中文像「吉夫」一樣的音。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。