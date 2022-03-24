GIF檔發明人Stephen Wilhite因Covid-19逝世，所以「GIF」到底應該怎麼唸？

文：Chris

根據外媒報導，GIF檔（Graphics Interchange Format）發明人電腦科學家Stephen Wilhite已於3月14日因感染COVID-19病毒逝世，享壽74歲。

1987年，Stephen Wilhite在Compuserve工作期間率領工程團隊發明了GIF檔，它的原理是透過LZW（Lempel-Ziv-Welch）算法將256色圖檔進行無失真壓縮，有著體積小、成像相對清晰的優點，十分適合早期網際網路頻寬小的環境。

除了跟JPEG一樣支援是單幅靜態圖片之外，GIF檔還具備透明效果、多張組成重複動畫等特色，隨即後來有越來越多網際網路使用者將GIF檔用於藝術創作，最後自然而然變成大眾最喜歡用來作為網路迷因的格式之一。

Stephen Wilhite本人在2000年退休，並在2013年因為發明GIF檔獲得威比獎（The Webby Award）終身成就獎，以表彰他對網際網路文化的貢獻。他本人則是最喜歡下面這張嬰兒跳舞的GIF檔。

喔，還有，他本人也正名過GIF檔的唸法，許多人（包括Google翻譯）都喜歡唸成跟「gift」（禮物）一樣的音，但Stephen Wilhite曾說，應該唸成跟花生醬品牌「Jif」，中文像「吉夫」一樣的音。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航