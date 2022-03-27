古代官員驗屍指南：清代驗屍制度和現代有什麼不同？《洗冤錄》是判斷死因的重要依據

採訪撰文：莊崇暉

美術設計：林洵安、蔡宛潔

清代驗屍制度和現代有什麼不同？

現代驗屍靠法醫，古代則是仰賴官員和仵作、穩婆的「合作」。但是你知道古人驗屍不是在小房間驗、仵作不用考證照、官員也要親自下海，照書核對嗎？中央研究院「研之有物」專訪院內近代史研究所助研究員謝歆哲，透過她的研究可以發現，清代驗屍知識所扮演的角色不完全等同當代法醫學，屍體檢驗學專書《洗冤錄》更是影響死因判定和罪刑輕重的重要知識依據。

《洗冤錄》：判斷死因的重要依據

「寶Ｘ！你知道嗎，古代人驗屍不是靠醫學，而是靠一本書來判定死因，甚至會影響辦案方向和判決結果……」。 「什麼！你說看書驗屍？不可能吧，哪本書這麼厲害，掌控生殺大權……」

看到這二句，腦中應該立刻浮現熟悉的談話節目風格和對話場景。雖然上述是虛構情境，但內容卻半點不假。這本書是《洗冤錄》，在傳統檢驗屍體過程中，此書不僅是判斷死因的重要依據，還可能影響罪刑輕重。繼續深究，更發現傳統驗屍中，判斷死因的人反而不是醫生，而可能是官員和仵作聯手根據《洗冤錄》得出的結論。

中研院近史所謝歆哲助研究員，平常最愛看犯罪推理的電視節目，或懸而未決的奇案追蹤報導。這與她的本職一點也不衝突，因為她的研究範疇正是從《洗冤錄》出發，從嫌疑人、官府、仵作及被害者的故事中抽絲剝繭，探看古代人如何理解和應用傳統屍體檢驗知識。

傳統驗屍知識其實與醫學沒有太大關係，與今日大眾認知的法醫學並不一樣。

圖片來源：汪正翔、李品誼 中研院近史所謝歆哲助研究員，研究古代驗屍的知識史，透過她的研究可發現，古代驗屍與現代法醫制度大不同。照片是她在2021年近史所「主體客體模仿攝影計畫」中扮演現代法醫，飾演屍體的是同所的馬騰副研究員

《洗冤錄》的發展歷史

《洗冤錄》源自成書於13世紀的《洗冤集錄》，由南宋官員宋慈集結當時屍傷檢驗知識所著，也是世界上最早的一部檢驗屍體專書，記載驗屍方法、現場勘察、檢驗屍傷的法令及鑑定死傷判斷等內容。後世流傳不同版本，甚至各地官府也有可能使用不同版本，導致可能跨一個行政區，驗屍結果就完全不一樣。

我們目前所知的統一官方版直至1742年（清代）才由律例館編篡刊行。謝歆哲說，從《洗冤集錄》到《律例館校正洗冤錄》，驗屍知識及其思考模式基本上沒有典範轉移的巨大變動，國家官方地位的取得才是最具意義的變革。

不在衙門驗屍！公開場合見證驗屍過程

一件命案從偵察到審判相當耗時費神，從發現屍體、驗屍到審問必須經過層層環節。清代怎麼驗屍？和現代有什麼不一樣？讓我們繼續看下去。

從清代刑案紀錄中歸納出的大致通則是這樣：當發現有人死亡，死者家屬或證人通報地保、鄉約。地保、鄉約至官府通報命案，進入驗屍準備程序。官員帶仵作到屍所驗屍，仵作相驗時會報身長、性別、衣著、面色、有無生病、身體傷口形狀、顏色，傷口是否位於致命部位等。仵作根據觀察說明死因為何之後，官員會再次親驗，親驗無異後，返回衙門審問犯人及其他關係人。

圖片來源：研之有物 從清代刑案紀錄中歸納出的驗屍流程說明

這還只是第一次驗屍，而且是比較理想、順暢的流程。清代規定人命案件的判決需經過層層審查，州縣一級審完再到府、省複審，最後才到中央。

每升一級，負責覆查的上司必須重新檢視命案偵辦報告中的各個環節，是否合情合理且合法。若審理結果和前一級相同，就會很順利；反之，若發現案情不單純，有時甚至必須重新驗屍，因此通常1、2年以上的審理時間跑不掉。

「清代驗屍跟當代不一樣，驗屍一定是在『屍所』，換言之，是屍體在的地方，可能在案發現場，也有可能是陳屍處。」謝歆哲說，很多古裝劇都會呈現官員或仵作在衙門的「驗屍室」裡驗屍，這是錯的。

清代的程序非常強調在屍所驗屍，甚至禁止「弔屍檢驗」（意即將屍體帶到他處檢驗）。同時，也十分強調涉案人、關係人和家屬一定要在場，一般大眾也可以圍觀。強調這點的目的在於使驗屍過程中，關於屍傷屍狀的觀察都能夠「公同一干人衆，質對明白」（註1）。

也就是說，一份驗屍報告的公信力，甚至說它的真實性，不單單建立在官方書籍裡的專門知識，以及操作此專門知識的人的權威上，而是需要民眾的在場眼同監督，認可官府的確按照官方手冊驗屍，才能圓滿。這是從驗屍地點的差異，衍伸出清代驗屍思維與現代的專家文化非常不同的所在。

清代驗屍思維與現代專家文化不同，不單是專業知識和權威，還需要涉案關係人與屍所現場民眾的監督與認可。

古代人面對死亡常常都是在街頭巷尾，並直接跟屍體接觸。相較於現代人辦理死亡時，相關從業人員的細緻分工以及一些程序上的規範，皆拉遠了生與死的距離。謝歆哲表示，「對於死亡跟有死傷的犯罪，現代與清代不一樣的地方就是把它物化了」，好像把這兩種人類生活中正常會發生的事件特意強調成特別的事物，這是現代特有的觀念。

另外，清代命案以鬥毆致死為大宗，因此在報案時，多數已經知道兇手是誰，甚至在報案時便已被拎去衙門，再加上報案呈文的格式要求對案情做概略的說詞，因此，當官府接獲報案時，已經有一個既有的案情敘事，有待官府驗證。

這種法律文化上的特色，直接影響到《洗冤錄》的知識內容，導致書中常常以屍體、傷口兩兩對比的結構呈現。

謝歆哲補充，《洗冤錄》在告訴讀者，什麼樣的死因會對應到什麼樣的傷狀時，很常是用二元對比的症狀來說明。例如，若為上吊自殺者，則脖子後的繩痕兩端不會交在一起。相反地若是被人勒死，這兩道繩痕會交在一起。「用兩個互為相反的表徵，去分別指向兩個相似但互斥的死因」，謝歆哲說道，如此可以讓官員很方便對照，並驗證報案人的說詞是真是假。

驗屍過程的「微專家」：仵作

驗屍過程中靈魂人物之一則是仵作。與現今社會地位較高的法醫相比，清代仵作的身份其實是賤民，其子孫都不能參加科考。

「因為以前覺得接觸屍體這種事是相對不上流的」，謝歆哲說道。即使如此，仵作還是要接受官府考評。省長官會到各地抽驗仵作對《洗冤錄》是否熟習，沒有考過的仵作必須罰錢。「這份職業的考核不在於考試通過、拿到執照、入行，而是執業後接受抽驗」。