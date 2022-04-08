《這樣說話，讓你更得人疼》：「辛苦了」其實是絕不能隨便掛在嘴邊的禁忌字眼

文：大野萌子

問候、客套話

「問候」是決定人們第一印象的重要儀式。為了給對方「安心感」和「信賴感」，這是最重要的溝通方式。

如果彼此能以笑臉相迎，愉悅的相互問候，之後的交談就能順利進行。相反的，如果問候方式失了禮數，讓對方覺得「他是不高興嗎？」而感到不愉快，那可就嚴重失分了。一度負分的第一印象，想要加以扭轉，可不是件簡單的事。

另一方面，「客套話」在人際關係中未必是不可或缺的要素。不過，想讓自己顯得體面，或是想維持雙方關係時，還是會常常不自主的脫口說出像「下次一起吃午餐吧」這類的話來。不過，明明無心，卻常隨口邀人喝茶用餐，這樣會被認為是「隨口說說的騙子」，所以絕不能信口開河。儘管如此，還是很想說客套話時，就要使用不太明確的表現方式，讓對方也知道你這是客套話，不會抱持太大的期待，這是該掌握的要點。

Photo Credit: 平安文化

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曾有新進員工對客戶的管理幹部說「辛苦了」，而惹惱了對方。因為「辛苦了」，是上位者對下位者的說話用語。

不過遺憾的是，有人不知道它的含義而誤用。這句話有人聽了不以為意，但有人聽了則會大為光火，心想「沒道理由你來對我說辛苦了！」

不光上位者，就算是同事，也有因為這樣一句話而打壞人際關係的實際案例。因為對方聽到「辛苦了」這句話，會心生反抗，覺得「我又不是你的部下」。因此，想用一句問候來慰勞對方時，最好是說「讓你受累了」。

不過，最近也有人對這句話有意見，認為「明明就不累，但別人卻說你受累了……」如果單純只是問候，那就說「早安」、「你好」、「打擾了」，這樣就不會有問題。如果是要慰勞對方，就說「您回來啦」、「○○那件事似乎進行得很順利，真是太好了」，這樣就能傳達心意。

問候是人際關係的重要潤滑劑。不過，千萬別忘了多加一分顧慮。

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基本上，人們是因為希望對方能理解自己的狀況和感受，才和對方有互動。

「我有這樣的遭遇」「我有這種感受」，明明希望對方能了解，但如果對方一概都只是很粗略的說一句「真是辛苦了」，聽起來就會像是很表面的客套話，讓人覺得不愉快。因為會給人一種事不關己的感覺。

舉例來說，如果對方說「我感冒了」、「最近工作好忙」，你就只是回一句「真是辛苦了」，那會怎樣？儘管你當自己是在慰勞對方，但要是對方不覺得自己「很辛苦」，就會不知該如何回話。此外，有人在談到開心的事情時，也會講得好像很辛苦似的，所以當有人說「假日也要陪孩子玩，真累人」時，如果你一臉認真的回一句「真是辛苦了」，那可就太多管閒事了。也許對方還會很不耐煩的回你一句「不，忙歸忙，但我覺得很幸福」。

就算對方真的很辛苦，但當事人的辛苦非外人所能理解。非但如此，要是被別人擅自論定為「很辛苦」，只會更加落入負面情緒中。

因此，「辛苦了」這句禁忌的字眼，絕不能隨便亂說。相較之下，將對方說的話重複說一遍，反而能表現出你的理解。例如對方說「最近都沒能休假」，不妨就回一句「你忙到沒辦法休假對吧」。總之，在伴隨著問候展開的對話一開頭，記得「接受對方說的話，再重複說一遍」，這點很重要。

書籍介紹

本文摘錄自《這樣說話，讓你更得人疼：受歡迎的人都懂的「換句話說」圖鑑，史上最全面的「說話百科」》，平安文化出版

作者：大野萌子

譯者：高詹燦

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Photo Credit: 平安文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航