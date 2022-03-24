美國首位女國務卿歐布萊特辭世享壽84歲，任內支持北約擴張、呼籲各國減少核武

文：梅緣緣

美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）於3月24日辭世，享壽84歲，而她也是美國有史以來首名擔任國務卿的女性。

歐布萊特的家人也在稍早於推特（Twitter）發布聲明，表示歐布萊特因不敵癌症，於今日在親友的圍繞下去世。

美國史上第一名女性國務卿

1937年出生的歐布萊特，於1984年隨著外交官父親科貝爾（Josef Korbel）從捷克布拉格，越洋搬遷至美國克羅拉多州的丹佛市，在1957年取得美國公民的資格。後續她從麻州的衛斯理女子文理大學畢業，便前往哥倫比亞大學進修，並於1975年獲得哥大博士學位。

精通英、法、俄、捷克語及波蘭語等語言的歐布萊特，在1976年進入政壇後，在美國總統卡特（Jimmy Cater）任內擔任國家安全委員會委員一職，待1981年雷根（Ronald Reagan）上任後，她則返回學界任教，但沒隔多久便於1989年出任美國民主黨全國政策中心主席。

1996年12月，時任總統柯林頓（Bill Clinton）提名歐布萊特為國務卿候選人，經參議院一致通過後，於1997年1月23日宣誓就職，展開了她為期近四年的國務卿生涯。

不過其實在柯林頓1993至2001在職年間，身為美國第64任國務卿的歐布萊特，已經是柯林頓任內的第四名國務卿。在她之前則由無黨籍的坎特爾（Arnold Kanter）、威斯納（Frank Wisner）及同為民主黨的克里斯多福（Warren Christopher）擔任。

根據《CNN》報導，歐布萊特在職時支持北約（NATO）的擴張，並試圖讓盟軍介入巴爾幹半島的戰事，盼讓當時的種族滅絕和大屠殺事件告一段落。此外，她也呼籲各國減少核武的研究與發展，並努力捍衛各地的民主及人民的權利。

歐布萊特在任內所付出的努力，也讓她在1997年獲得捷克頒發的一等白獅勳章，並於卸任國務卿職位後，在2012年5月獲頒總統自由勳章。

悼念歐布萊特

美國總統拜登（Joe Biden）在歐布萊特逝世後，發表了長篇的聲明向她致敬。在聲明中的第一句，拜登即稱歐布萊特是一股勢不可擋的「力量」，以前1990自己與她在美國參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）共事時的點點滴滴，更是拜登在參議院時期的亮點之一。拜登後續表示：「當我想到歐布萊特的時候，我總會記得她對於『美國是個不可或缺的國家』的堅定信念。」

根據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，前美國總統柯林頓夫婦對於歐布萊特的離世感到極為傷心與難過。柯林頓於其日前發表的聲明中也提到，夫婦兩人與歐布萊特已認識多年，她既是名優秀的國務卿，也是一名傑出的聯合國大使及大學教授。柯林頓也感謝她在擔任國務卿時，給了當時身為總統的他很多明智且十分受用的建議。

同時，柯林頓也指出：「歐布萊特被問到自己的健康狀態時，多半以短短的『我已經盡全力在接受治療了』帶過，但有關烏克蘭與北約的困難，她卻可以把整個對話都聚焦在這個上面。」柯林頓也說，歐布萊特認為當前大家可以做的事，就是去思考我們希望留給後代些什麼。

歐布萊特日前於三八婦女節（IWD）時在推特上發文，強調從先前阿富汗喀布爾（Kabul）到現在的烏克蘭基輔（Kyiv），女性和女孩們都在前線努力爭取著她們應得的自由和尊嚴，並表示「我的心與所有致力爭取更好、更和平及更平等未來的人們同在。」

美國前國家安全顧問萊斯（Susan Rice）在接受美國《公共廣播電視》（PBS）主播伍德夫（Judy Woodruff）訪問時表示，自己的媽媽和歐布萊特是好朋友，所以在很小的時候其實經常和歐布萊特接觸，也常和她的女兒們一起玩。萊斯說：「她是一個榜樣，也是一名非常溫暖和藹的媽媽兼朋友。」歐布萊特近期也在她的母校衛斯理大學內，籌建了「歐布萊特全球事務研究所」（Albright Institute for Global Affairs），盼能提供下一世代的女性更多的支持協助。

台灣外交部北美司也對歐布萊特逝世做出回應，除表示惋惜外，也指出歐布萊特在美國政壇擁有一席之地，即便卸下公職卻仍繼續擔任「美國國際民主協會」（NDI）主席，為推廣民主的理念發聲不遺餘力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航