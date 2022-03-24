本土+15：高雄化工廠案源頭追查中，Novavax將引進提供民眾疫苗新選擇

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增139例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為15例本土個案及124例境外移入（88例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今日新增本土個案為6例男性、9例女性，年齡介於10多歲至80多歲。

今日新增境外移入個案為59例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（49例）、印尼（9例）、韓國（6例）、香港（5例）、泰國（4例）、緬甸（3例）、馬來西亞、法國、菲律賓及美國（各2例）、德國、柬埔寨、英國、日本、澳大利亞、馬爾他及義大利（各1例）移入，另33例調查中。

指揮中心表示，本土個案中有兩例是居家隔離期間轉為陽性，研判是由嘉義聚餐群聚延伸到雲林職場傳染給案22180，該個案及其80幾歲的母親、子女自3月21日起開始隔離，對於社區並無太大危險。

另外，今日新增的高雄化工廠群聚案，陳時中指出該公司規模不大，僅有56名員工，其中一名確診者本身是領班，很容易會和每個人都有接觸。目前判斷最早出現症狀的確診員工為案22456，該員工從3月17日就出現相關症狀，加上公司規模小、時間隔較久，更容易造成群聚導致集體感染。

其他個案部分，居住於基隆的五分埔服飾店員工案21497於今日監測期滿，無新增其他個案。新北護理師案的基因定序結果為BA2.3，與過往的Omicron基因定序有所不同，目前感染來源仍在追查當中。桃園機場清艙的兩位工作人員案21913及21914基因定序結果也出爐，判斷感染來源為3月11日入境的案21305。

日前有民眾表示因1922平台已未提供民眾施打基礎劑，加上台北市目前提供高端疫苗接種的醫療院所不多，因此無法施打第一、二劑高端疫苗。莊人祥則回應，指揮中心有請各地衛生局，每週公布下個星期提供各廠牌疫苗接種的醫療院所名單，疫苗數量則會依照施打次數進行分配。台北地區如台大醫院、榮總都有為民眾施打高端疫苗的服務，需要的人可以多利用醫院網站進行預約。

針對引進Novavax疫苗，陳時中說明目前技術性資料正在由食藥署進行審查，進口數量與時間也還未決定。他補充引進Novavax是為了讓疫苗供給多樣化，提供給需求不同的民眾。與高端同為副作用較小的疫苗，Novavax對於容易過敏或有不良反應的人會有不錯的效果。另外，Novavax也可以為想打次單位蛋白疫苗，卻又因高端未獲得WHO認證不敢施打的民眾提供新的選擇。

至於各界關心5至11歲疫苗，及12至17歲青少年第三劑施打的議題，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）目前仍在開會當中，結果尚未出爐。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺