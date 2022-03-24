《智者見智——閱讀世界的79個視點》：俄國商人的保護傘、權鬥及毒殺

Photo Credit: Atria Books Once Upon a Time in Russia: The Rise of the Oligarchs —A True Story of Ambition, Wealth, Betrayal, and Murder 作者：Ben Mezrich 出版︰Atria Books

這本驚心動魄的英文紀實著作，最適合長途飛行的人們。大家曾聽說過的特工被毒殺、英超球會班主及俄羅斯官商權鬥的故事，在這本書娓娓道來。

俄國有句俗話，官府有人好辦事兒。商人的保護傘（Krysha，直譯為「屋頂」）比營業執照更重要。

90年代初，汽車經銷商列佐夫斯基（Boris Berezovsky）已經很富有。某天，他的座駕被競爭者的炸彈炸毀，司機身亡，他自己也受了重傷。這令他知道了「屋頂」的重要性。

他利用私人會所，跟葉利欽（Boris Yeltsin）總統的保鏢打得火熱。後來，湊巧的是，他贊助的某報社的小記者受邀為總統寫傳記。而且，這個記者還跟總統的女兒談上了對象！於是，總統成了列佐夫斯基的「屋頂」。

列佐夫斯基很快用低價收購政府ORT電視台的49%股份，並且成了實際控制人。另外，他還成了俄羅斯航空（Aeroflot）的實際控制人。風頭一時無雙。

其他商人像蜜蜂一樣，開始圍繞列佐夫斯基團團轉。其中一個十分低調，乳臭未乾的商人拜上門來，甘願當列佐夫斯基的弟子。這位弟子有個大膽的主意：把政府的石油公司和煉油廠（央企）整合到他私人的石油貿易公司之下（俄國式的公私合營），由他控制，好處是：弟子每年給師父進貢3,000萬美元。

事情很快就辦成了，那幾年，他還跟聯邦安全局（前身為情報機關KGB）局長普京（Vladimir Putin）混得很熟。

當年聯邦安全局有一位情報員利特維年科（Alexander Litvinenko），他違規到這位「老商人」列佐夫斯基的公司裡兼職，協助擺平糾紛及調查對手等等，以幫補生計，這種現象雖然違規，但在當時很普遍。某日，利特維年科在聯邦安全局的上司指示他幹掉這位「老商人」。這是誰的指令？這位情報員心中還是有正義感的，他認為，暗殺是前蘇聯時代KGB的一貫行事方式，必須杜絕，遂將之告訴了他的「業餘老闆」。列佐夫斯基以為自己有葉利欽做後台，就可以為所欲為，為了保護自己的性命，也為了警告對手，他帶著這位情報員跟普京投訴。普京表面上答應調查，但是並未採取行動。老商人等不及了，竟然通過自己控制的電視台控訴聯邦安全局，掀起了媒體風暴。

後來，總統換屆選舉。為了讓葉利欽總統連任，ORT電視台立下了汗馬功勞。葉利欽在他的總統任內換了6個總理。這6個總理要麼無能，要麼跟國會關係太僵。列佐夫斯基有極高的政治嗅覺。他覺得葉利欽似乎看好普京，而且，他本人也看好普京，於是，他通過電視台極力吹捧普京，讓普京欠他一個人情。

1999年底，葉利欽的任期只剩下了6個月，身體很差（酗酒及患心臟病）。這時，無論葉利欽和普京都沒有一個政黨作為支持平台。在選民中，葉利欽的支持率低於10%。而普京呢，大家幾乎完全不認識。

1999年底，葉利欽突然宣佈辭職，讓普京做代總統。為了確保普京在幾個月後的換屆選舉中勝出，列佐夫斯基還幫助普京成立了一個政黨The Unity Party。由於這一系列的安排，普京在選舉中打敗了本來遙遙領先的競爭對手All-Russia Party。

但是，普京政權不是傳統的官商勾結的簡單延續。甫上台他就原形畢露。他宴請一眾富商，但不包括列佐夫斯基，席間他輕聲細語，發佈了通牒：「你們只許經商，不許干預政治。否則的話……」在另外一個場合，普京還說，政府在商人的頭上懸著一根鐵棒，隨時可以發威。

不知道甚麼原因，列佐夫斯基突然不再老練，不再見風使舵，他通過電視台，大肆攻擊普京總統。2000年俄羅斯核潛艇「庫斯克號」爆炸事故也成了ORT電視台攻擊普京的理由。總統府邀請列佐夫斯基到總統府談話，告誡他不要太過份但無效，聯邦安全局的警告也無效。

聯邦安全局開始調查列佐夫斯基的財務和稅收情況，並且威脅要拘捕航空公司的總經理，即是他的生意搭檔。政府還決定，收回電視台的實際運營權。列佐夫斯基感到不妙，攜同妻小、保鏢和僕人逃到了他在法國南部的莊園。後來，他們又搬到了倫敦。

回到普京擔任聯邦安全局長的後期，他開除了那個大膽出位的情報員利特維年科，並且讓他坐監8個月。後來，他也隨著列佐夫斯基逃到了倫敦。

至於列佐夫斯基的弟子才是真正的見風使舵高手，他看到師父跟總統交惡，當然偏向總統。他這時已經是俄國首富，他急總統之所急，把電視台的49%股份從師傅手上買了過來，並且私底下付了13億美元給師父，也許算是劃清界限的代價，也許算是過去的「屋頂」租金，又也許是……

2006年在倫敦，利特維年科突然死於一種放射性的元素「釙-210」（Polonium-210）。這在世界上聞所未聞，引起了西方政府和媒體高度關注。普遍認為，這是普京授意的，或者是手下膽大妄為，在利特維年科的食物中放下了釙。但至今，這還是個懸案。

幾年來，在倫敦，列佐夫斯基逼著他幾十年的生意搭檔Badri不斷操縱格魯吉亞的政治。格魯吉亞是前蘇聯的一個共和國，Badri的祖籍就是格魯吉亞，而且他在當地很有聲望，他很不情願地參加了總統選舉，但是，競選對手不知道怎麼弄到了列佐夫斯基指示Badri賄賂選民的錄音帶，導致Badri身敗名裂，只獲得了10%的選票。不久，Badri在倫敦的家中因為心臟病突發而死去。