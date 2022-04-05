《睡．覺》：失眠睡不著？試著透過「無意義的專注」製造助眠的聲音

文：梁冬

聲音敏感度，男女有別

在我們睡覺的時候，大腦中接收聲音的部分依然處於工作狀態。不過，此時大腦會遮罩掉部分聲音信號，所以有時候我們會感覺睡著後什麼也聽不到了。比如，有些已婚女性說，當習慣身邊伴侶的如雷鼾聲後，睡覺就完全不受影響了。

但是對於一些屬於「警告、需要注意」的聲音，大腦便不會遮罩。比如，一位勞累了一天的母親，躺到床上倒頭就睡，對於一般的聲音充耳不聞。但是只要她的孩子發出一些細微的響聲，她會馬上醒過來。

這是因為，對於母親而言，留意孩子的聲音，才能確保孩子的狀態。

話說回來，對每個人來講，警告的聲音因人而異：敏感、危機感強的人，可能會被很多聲音所驚醒；神經大條、很有安全感的人則不會被輕易驚醒。

國外一項研究表明，入睡時男性和女性對不同種類的聲音，有著特有的敏感度。女性對嬰兒的哭鬧聲、水滴聲和喧嘩聲尤為敏感，而男性則對汽車喇叭聲、狂風聲和蒼蠅嗡鳴聲更敏感。

很多獨居的女性，往往睡不踏實，有點響動就會驚醒，結婚後這種狀況會不治而癒。之所以如此，就是因為枕邊人給她帶來了安全感。

情緒，可以通過聲音植入睡眠中

睡眠是什麼呢？從人性角度上來說，睡眠的本質，就是釋放整天下來的緊張。所以一切睡不好覺的外部原因，歸結起來就是沒有安全感。這種不安全感會投射在心裡。所以光線、聲音、溫度，還有其他外部因素，應該以平和二字引入你的意識中。

為什麼特別冷的房間不好睡覺，特別熱的房間也不好睡覺？因為比較極端的冷和熱都很尖銳，風力特別大也是一樣。

我們最後一章會講到，如何在睡眠中變成更好的自己。但這個「更好」並不包括理性知識的提升——很多人試驗過能不能依靠催眠把英語單詞背下來，有些實驗也有效果，但到目前為止，沒有看到很明確的效果。

但是，某種因為聲音而帶來的情緒，確實很容易植入到睡眠當中去。如果睡眠時，伴隨著很舒緩且頻率穩定的音樂，對於某些有焦慮症的人來說，是有幫助的。比如古琴的聲音—有段時間，我們在音訊節目《梁注莊子》裡刻意用了古琴做背景音。古琴樂號稱君子之樂，古時候，一個男人也常借古琴來平復自己的情緒，因為桐木質地加上弦的聲音，很容易產生一種穩定感，而且大部分古琴曲旋律起伏不是很大，節奏通常也較慢。

無意義的專注：一種助眠的「聲音」

還有一種很有意思的聲音，是「無意義的專注」。比如，你捧起一本晦澀的書來讀，甚至把古文倒著念，你就要專注於每一個字，這時候會發生一個很有意思的現象，就是你平時關注的東西，一下子就被搶了風頭。

平時你最興奮的部分是被鎖扣的，你想透過努力掙脫這種興奮，難上加難。最好的破解辦法就是專注另外一件事情。如果另外一件事又是無意義的、你接受不了，你就興奮不起來，同時你也無暇顧及其他興奮的事，於是你就開始入睡了。

所以有個朋友跟我說，自從晚上開始背單詞以後，他就睡得特別好。還有很多人晚上看數學題，或看其他晦澀的東西，看兩行就睡著了。為什麼？這就叫無意義的專注，其實那個專注不是用來學習，純粹只是幫你分散注意力。

這也解釋了為何有些很焦慮的人，喜歡一邊睡覺一邊看著體育或賽車類節目。因為那個聲音很穩定，你不關心它，但它又吸引了你的注意力。這種幫助轉移注意力的持續聲音，可以釋放焦慮，讓你在那時不再關注焦慮的事情，於是就釋放了焦慮對你的影響。

三種助眠聲音，你值得擁有

不嚴格的說，世界上有三種助眠的聲音：第一種是白噪音，它把其他雜訊籠罩住了；第二種是無意義的專注，這個不只可以是聲音，也可以是一種光線或觸感，這種「聲音」把注意力導向你無法真正接受的東西，這樣你就沒壓力了，也就放鬆了；第三種就是導引詞的聲音。導引詞是什麼樣的聲音呢？《梁注莊子》本質上來說，就是意識導引，給你一種「白天拿得起，晚上要放得下」的暗示，並且不斷強化。

另一種導引詞，就是喜馬拉雅等音訊平臺上那種催眠的內容。它很強調一件事情：「我現在不是在向你的大腦說話，你只要聽著我說就行了，認真聽我說。我會告訴你重複的話，我的重複是有意義的。好，現在開始。從『滴答』聲之後，就不要討論我為什麼這樣說話……」然後他就開始講了。他會告訴你，你要去做身體掃描，從頭皮開始，刻意的放鬆。是不是真的從頭皮一直放鬆，就放鬆了？其實不是，這是注意力轉移法。

表面上看，這等於給大家催眠，本質上，它也是一種偽裝過的注意力轉移法，只不過他導引你的注意力到一個你平常不太關注的地方，你對焦慮的源頭就不那麼緊張了。

書籍介紹

本文摘錄自《睡．覺：從改變身體到掌控環境，從入睡到覺醒，讓睡眠成為可控制的行為，不用吃藥，睡出高效率》，任性出版

作者：梁冬

睡覺的重點不只好睡，還要好醒。第一本從中醫角度，教你怎麼好睡、睡好。

老人家在家不愛開燈，你以為他圖節省？其實跟他的褪黑激素有關。

人應朝東西向還是南北向睡？都對也都不對，但有四個方位絕不能睡。

助眠的最好方法，不是絕對安靜，而是白噪音，例如海浪般的沙沙聲。

睡不著就數羊？如果這對你沒效，建議改數「水餃」，這是一種意識錨定。

本書作者梁冬，是正安自在睡覺創始人，師從國醫大師鄧鐵濤、民間中醫大家李可、郭生白。他花了十多年研究睡眠，2009年成立「正安自在睡覺機構」，專門教人如何自在睡好覺。根據他的研究發現：如果人體是一輛車，那麼睡覺，不是把車開進停車場，而是把車開到加油站。因為，睡覺的重點不只是睡，還包括你如何醒 （睡完後的表現），他說，未來，助人入睡和覺醒，都將成為一種明星產業，幫助人們將睡覺變成一種可自我控制的行為，連做夢都是快樂的狀態，不用藥物也能睡出高效率。

Photo Credit: 任性出版

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航