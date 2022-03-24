司改會稱地檢署對彭文正律師張靜搜索程序不合法，劍青檢改怒批干擾辦案

民間司改會於22日發布聲明，認為台東地檢署搜索、逮捕聲押律師張靜的程序不合法，並要求法務部長蔡清祥出面道歉；由基層檢察官組成的改革團體劍青檢改則於昨（23）日指責司改會蔑視法律體制，干擾辦案。

資深媒體人彭文正律師張靜，與另一名黃姓被告二人所經營的按摩店，被發現涉嫌裝設隱藏式監視器，對來店按摩的顧客進入店內後的所有舉止，包括裸露全身影像，全部進行錄音及錄影。

根據《ETtoday新聞雲》，台東地檢署21日指揮警方前往張靜的事務所及黃姓女友所經營的按摩店進行搜索，並將張靜拘提到案，22日以串證和湮滅證據之虞聲請羈押禁見，但因程序問題遭台東地院駁回，無保釋回。

今（24）日，台東地檢署則以《刑法》第315之1第2款妨害秘密罪、《個人資料保護法》第41條罪對張靜提起公訴。

民間司改會認為，檢察官針對既不是被告也不是犯罪嫌疑人的張靜事務所發動搜索，可能取得律師與當事人間之聯絡紀錄或證據資料，已經嚴重傷害律師的保密義務與忠誠責任，違反國際規範。

另指出傳票中未載明檢察官是以何身份傳喚張靜律師，不符法定傳喚、拘提與聲押程序，已經嚴重侵害律師的人身自由，應予以釋放。

台東地方法院發布聲明指出，依照《刑事訴訟法》第71條及第75條，拘提應以「被告」合法傳喚為前提，檢察官未以「被告」身份傳喚，難以認定本案拘票之核發符合法定程序，檢察官針對張靜聲請羈押也因此被法院駁回。

台東地檢署於新聞稿中反駁，本案早已簽分「偵」案辦理，代表案件是以被告身分進行偵辦。

雖然於傳票附註欄「本件被傳人」身分部分遺漏記載，然而《刑事訴訟法》第71條並未明示附註欄需特別註記身分，且本案於警詢時已告知張姓被告為犯罪嫌疑人，亦告知張姓被告未來將由檢察官進行傳喚並記明筆錄。

台東地檢署認為法院以傳票漏載「本件被傳人係」身分為何當作理由，有誤解《刑事訴訟法》第71條規定的疑慮。至於外界對此案件政治迫害或查水表的指控，地檢署則表示純為個人過度聯想，與事實全然不符。

針對搜索不合法等指控，台東地檢署則指出，搜索期間有經過張靜的同意，才針對一部含有偷拍被害人影像的電腦進行搜查，其餘與執行律師業務相關的電腦並未查扣。

民間司改會要求法務部長為此道歉一事，根據《鏡周刊》劍青檢改發布聲明指責，依法院組織法及法務部組織法之規定，法務部長並無個案監督及指揮之權，此乃法界共知之基本常識。且此機制之設計原理，即在於避免法務部長因政治考量而對個案施壓或干預。

根據《法院組織法》第63條規定，能夠指揮、監督檢察官的對象僅有檢察總長及檢察長，法務部長縱有人事權，仍無法對個案發布指令。

目前張靜是否構成犯罪仍有待調查，劍青檢改認為司改會不應混淆視聽，試圖透過法務部長干預個案，致使犯罪嫌疑因此免除偵辦或脫罪，嚴正呼籲司改會回歸法律專業，切勿透過不正當方法干涉個案偵辦。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺