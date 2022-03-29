戰爭加升息是利空盡出的All-in時機嗎？莫忘過去「殖利率曲線倒掛」接下來發生的事

俄烏開戰已將近一個月，期間台股美股皆遭到重創，許多投資人看到大盤跌勢都選擇跳船，不過隨著最近市場逐漸回穩，很多人又躍躍欲試投入資金，甚至連美國聯準會確定升息，都沒有對市場帶來太多的負面影響。

然而，現在真的是個利空盡出，未來將一帆風順的時間點嗎？其實在觀察市場變化時，你不該只看指數這個指標來決定投資的方向，例如看到現在的「長天期公債殖利率」數據，就讓我想到過去發生「殖利率曲線倒掛」時，接下來發生的事。

什麼是「長天期公債殖利率」？

債劵的概念，就像是開一張支票，然後開立時說好這張支票在多久後還錢。例如若訂下10年後還錢，每年給你4%利息，那殖利率就是4%，而這張債劵也可以在市場交易，現在價值50元，到期總共要還你100元，計算下的殖利率就是83%。

債劵天期的長短也是相對的。10年20年30年相對1年2年來的長，殖利率則是存續期間（市場利率每變動1%，債券價格預期會變動多少%）與信用的變化。而長天期公債殖利率常被拿來檢視景氣通膨狀況，短天期則常被拿來預測利率決策。

觀察美國「十年期公債」減「兩年期公債」的數據，在2022年以來快速的下滑，從0.61%每個月下滑0.2%，目前利差在0.2%，照這樣算，在4月份可能就會迎來「殖利率曲線倒掛」。

殖利率曲線倒掛是什麼？透露出什麼跡象？

市場要上漲最重要的就是錢跟環境（也就是信心）。

市場有沒有錢，要看二年期公債殖利率，如果殖利率保持在高位就表示資金緊縮，兩年期殖利率處於低位則表示資金充裕。

市場整體環境的部分，則看十年期公債殖利率，高通貨膨脹、景氣較佳、市場趨向風險，則十年期公債殖利率就會上升；反之，低通貨膨脹、景氣不佳、市場風險趨避，十年期公債殖利率下降。

其中長天期的債券因為時間長不確定更高，會有風險補償，因此利率通常會比短天期債券高，但如發生短天期的債券殖利率高於長天期的債券殖利率時，那就叫做殖利率曲線倒掛。

Photo Credit: 中央社

殖利率曲線倒掛的出現，往往表示整體資金大量緊縮。像是以前房貸利息大約只要1.31%現在忽然上升到1.56%、安心成家專案則升到1.68%，以20年房貸金額1000萬算，每年就要多繳1.4萬的利息，如果跟美國一樣一直升，一般民眾就可能現金短缺、繳不出房貸，房子就被法拍了，安心成家也不能安心的狀況。

而上述的資金短缺套用在企業，那就可能會造成企業就倒閉了，而如果那間公司有100人，這些人全部都失業，又會引發更多的連鎖效應。

過去統計，殖利率倒掛後的6到24個月往往都會出現較大的經濟衰退，或者是有什麼黑天鵝事件，先從近的來看：

殖利率倒掛發生 S&P500

最高點 黑天鵝發生 黑天鵝事件 間隔 2019/8/30 3380 2020/2/14 COVID-19 6個月 2006/2/14 1517 2007/9/24 次貸風暴 20個月 2000/2/17 1499 2000/8/21 科技泡沫 6個月

照這樣推算，如果4月真的如預期的發生殖利率倒掛，往後加上6個月，說不定今年10月也可能發生什麼大事情，讓S&P500再修正一波。

至於會是什麼事情？如果你不是印度神童或章魚哥，可能會猜想是疫情再度爆發，或是俄羅斯又做出什麼奇怪的事情，但依據過往經驗，我們這些凡夫俗子猜的到的事情，市場都已經在做預防了，基本上都不會發生或對市場有過大影響。真正的黑天鵝，就是大家都猜不到的事情，也是這些事情才會真正的改變我們的生活。

既然無法預測，我們能做的就是持續保持著風險意識，更重要的，不要只看單一股價或大盤價格的高低而決定是否進場甚至All-in，全面吸收資訊後進行全盤思考，才是不讓自己辛苦賺的錢默默付之東流的正確投資心態。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航