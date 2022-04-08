《飢餓信號！一次解開身心之謎的飲食心理學》：厭食症與暴食症是如何形成的？

文：米歇爾・馬赫特（Michael Macht）

【失調飲食行為的情緒】

飢餓病

瑪莎（Martha）艱難地過著每一天。她的雙眼下方滿是陰影，臉頰凹陷，雙手冰冷，手腕腫脹。她瘦弱得簡直就剩皮包骨。有時她實在太過虛弱，以致會在不耐久站下突然昏倒。為了抵抗強烈的飢餓感，她會一杯接一杯地喝著茶。與飢餓的爭鬥是如此激烈，以至於其他的一切都變得微不足道。飢餓宰制著她的生活。

「這就像慢性中毒，就像一直處在諸如酒精或毒品之類的物質的影響下……我只知道，現在是白天、還是晚上……你會一直頭昏眼花、麻木不仁，是的，你甚至還會感覺不到自己真實存在……我再也無法與他人交流和溝通。沒什麼可談的。我總會覺得，反正我說什麼別人也不會懂！」

厭食症患者的體重會比一般人的體重少至少百分之十五。他們的消瘦甚至可能達到危及生命的程度。相反地，罹患暴食症的女性則是體重正常。在暴食症方面，暴飲暴食後催吐可謂是典型特徵；不過這種情況倒也同樣會在厭食症中出現。病症之間的轉換其實頗為常見。許多原本罹患厭食症的人在過了一段時間後反而變得會暴飲暴食。

這些病症總會伴隨著巨大的痛苦；它們會悄悄地開始，往往一直要到已經完全成形才會為人所察覺。這時，如若沒有專業的協助，人們很難僅憑一己之力克服它們。厭食症或暴食症的患者以年輕女性為主，約佔全國總人數的百分之一至二。反過來，我們也可以說：我們每個人可能都認識某個至少受到前述病症之一影響的人。

瑪莎的父母不知所措。他們想法設法要讓自己的女兒進食。母親煮了她最喜歡的菜餚，父親在用餐時對她大聲斥責。瑪莎還是繼續挨餓，而且變得越來越瘦。後來她被說服做了體檢。檢查結果令人震驚。心率與血壓雙雙呈現低下，電解質狀態與內分泌系統失調，而且月經也已有數月沒來。消瘦到如此危險的程度，醫師表示她得立刻就醫。

究竟是何原因致使瑪莎差點餓死自己？為何卡洛琳吞下大量食物只是為了再把它們嘔吐出來？

苗條的理想

現代女性如何才能算得上「美」，藉由這個時代的模特兒我們就能看出。她們的胸部小、腰部細、雙腿修長，而且還有個如男孩般的臀部。有些看起來相當瘦弱，甚至一副病懨懨的樣子。她們的體重比一般人的體重少了將近百分之二十，而且往往患有進食障礙。許多年輕女性都會追隨這些纖細的榜樣。

美麗與苗條並非總是緊密相連。著名的《維倫多爾夫的維納斯》（Venus of Willendorf）是人類最古老的藝術品之一，這個以其發現地命名的石器時代石灰岩人偶，表現出一個有著豐滿的胸部、腹部與臀部的女性，這是生存的象徵，在一個物資缺乏的時代裡，這同時也是生育力的象徵。如果把它與二十世紀的雕塑並列，我們不難看出審美觀的劇烈變化。

數千年來，物資短缺一直左右著人類的生存。然而，到了十八、十九世紀，當食物變得較為充裕，而且在至少上層階級處於物資過剩下，對於人體的看法也發生了變化。這時，一位女性必須苗條才算得上美麗。苗條的身材成了自律與成功的象徵。

許許多多的女性開始節制飲食；其中有些女性節制得太過份，以致變得瘦弱甚或生病。這個問題特別在上層與最上層的階級中蔓延開來。就連眾所周知的奧地利皇后茜茜（Sissi），每天早晨都要進行一系列的體能訓練，每天也都要稱量體重三次，而且還要嚴格控制飲食。如果她破例地吃了點甜食，她就會再去做點體能訓練，藉以消耗熱量。她的身高一七二公分，她卻不讓自己的體重超過五十公斤。她一輩子都體重過輕，而且纖細到完全不必藉助當時流行的緊身內衣束緊腰身。

時至今日，理想的女體與女性的實際體型之間的差距變得越來越大，這其中也伴隨著人們對於食物的態度。這點可以用科學的方式證明。

在一項實驗中，我們為受試的年輕女性提供了一些小點心：一塊胡蘿蔔、一塊鮭魚、一顆草莓、一片薩拉米香腸、一塊巧克力。受試女性得要吃下它們，然後品評一下它們的味道，並且評估一下自己的情緒狀態。在吃下了高熱量的小點心後，她們的心情會趨於惡化。她們變得焦慮、緊張，甚至還會感到些許的恐懼、羞恥和悲傷。

正如在用餐時所做的聯想分析所示，諸如薩拉米香腸與巧克力之類的食物，會被認為對於自己的魅力構成威脅，尤其是那些不滿意自己的身材的女性。高熱量的食物不僅會引發強烈的渴望，還會帶來負面的情緒。它們同時具有吸引力和威脅性。現代的苗條觀成了進食障礙的溫床。然而，唯有在更多的因素一起發揮影響下，它們才會發展起來。

厭食症與暴食症是如何形成的？

在二十世紀初期時，布拉格那裡住了一位臉色蒼白、顴骨頗高的瘦削男子。他深為孤獨與未能獲得認可所苦，他與父母發生衝突，在性方面也遇到了難題。飲食方面他是個禁慾主義者，他既不吃肉、也不喝酒，儘管如此，他卻總是幻想著飲食狂歡。他是個保險業務員。此外，他還撰寫小說與短篇故事，他的作品如今已被奉為文學界的經典之作。而飲食的主題則經常出現在他的作品中。

在《飢餓藝術家》（Der Hungerkünstler）這個故事中，法蘭茲・卡夫卡（Franz Kafka）描述了一個被關在籠子裡展示的挨餓男。對他而言，飢餓是「世上最容易的事」。當人們打開籠子向他提供食物時，他感到自己被深深地誤解。他並不缺少食物，他「不是因飢餓而消瘦（……）而是由於對自己不滿」。