「歐洲子宮」烏克蘭代孕台灣女嬰恐成國際人球，移民署：具親子鑑定可返台居留再補件

俄烏戰爭造成許多人逃離烏克蘭，一名烏克蘭代理孕母所生產的女嬰僅出生2天，因為女嬰出生醫院被炸成廢墟，無法取得出生證明辦理護照返台，成為台灣首例戰爭下的「國際人球」。

《中央社》報導，對此移民署今（24）日表示，考量國人安危及當地戰亂無法取得僑居地或居住地身分證明文件，就國人在烏克蘭所生且取得台灣國籍的子女（含代孕）先行返國，內政部已研擬以「經駐外館處驗證之親子關係鑑定證明（與台灣國民具親子關係）」取代僑居地或居住地身分證明文件。

移民署：具親子鑑定可返台居留，待文件備齊申請定居

移民署說，向外交部駐外館處申請中華民國無戶籍國民護照及入境許可，入境後可在台停留3個月，並可於效期屆滿前向移民署各服務站申辦延期一次。

至於如何申請定居設籍，移民署說明，只要能提出親子血緣鑑定，證明是國人子女，移民署同意先讓因故無法取得出生證明的國人子女，以無戶籍國民身分在台灣居留，等到其他證明文件備齊後，就可向移民署申請定居設籍。

內政部政務次長陳宗彥今日對《TVBS》表示，絕對不會有人球問題發生，政府將站在協助立場。該女嬰目前在波蘭，會請家長和孩子在當地完成親子鑑定再協助他們返國。

《TVBS》報導，外交部回應有多位台灣民眾透過烏克蘭代理孕母生育子女，目前均已撤離至波蘭。只要初步確認親子關係者，外交部均會核發護照及入境許可供這些嬰幼兒返國，但目前因其中一位缺乏親子關係證明文件，無法證明與台灣父母具有血緣關係，加上戰爭無法取得當地醫院文件，外交部和內政部仍在研議如何審議這些代理孕母所產嬰幼兒國籍。

經濟衰退讓烏克蘭意外成歐洲代孕重鎮

俄烏局勢緊張，意外讓有「歐洲子宮」、「代孕之都」的烏克蘭代理孕母產業現狀曝光。

據統計，烏克蘭每年約有超過2000名嬰兒透過代孕出生，其中大部分是外國夫婦。烏克蘭約有50間生殖診所和中間機構。該國在2000年立法通過為外國人商業代孕，到大約5年前，由於印度和泰國相繼禁止外國人商業代孕，烏克蘭這門產業出現爆炸性增長。

《公視新聞網》報導，烏克蘭在克里米亞危機後，經濟衰退失業率高居不下，許多年輕婦女選擇代孕這條路。烏克蘭規定代孕婦女年齡須在35歲以下，至少順利生下一胎。由於烏克蘭外國人委託與領養的相關限制寬鬆，加上代孕價格具吸引力（一胎1萬5000至1萬7000美元），是先進國家的一半，近年來逐漸發展成國際代孕重鎮。

《星期日泰晤士報》報導，在戰爭爆發前幾天，俄羅斯軍隊集結在烏克蘭邊界之際，許多委託人擔心波及代理孕母腹中的小孩，紛紛要求代理孕母們離境。很多代理孕母則擔憂，離境後連自己的親生孩子都無法照顧。

戰火連綿，這些嬰兒的處境令人擔憂。《BBC》在22日報導一間位於基輔的代理機構，目前由其照顧的41名嬰兒，爸媽來自世界各地。每天都有更多的孩子出生，但自從俄羅斯入侵以來，只有9對父母冒險前來接他們的孩子，另外5個則安排了遠程飛機。

「如果持續維持這樣的情形，我們可能會照顧100名嬰兒。」該機構法律顧問赫爾曼（Denys Herman）說。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺

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