輝達聯手華碩、國衛院打造亞太區第一台醫療用超級電腦，加速台灣生醫產業AI應用發展

3月23日輝達（NVIDIA）宣布，凌華、麗臺及研華等是首批使用Clara Holoscan MGX參考設計，而打造產品的嵌入式運算裝置業者，滿足了全球醫療設備產業需求；並且協同華碩（ASUS ）、國衛院三方合作，打造亞太區第一台專門應用在醫療領域的超級電腦，協助台灣醫療產業發展。

輝達靠著專業GPU，躍上全美市值第7大上市公司

輝達於1999年發明了圖形處理處（GPU），不只刺激了PC遊戲市場的成長，也重新定義了電腦繪圖，同時替平行運算掀起熱潮，一舉成為了未來人工智慧（AI）、自駕車和元宇宙等產業的重要廠商。

圖形處理處（GPU）：GPU則是電腦或伺服器內的處理器，但扮演不同功能，不同於CPU架構比較複雜，功能較廣泛。。一般而言，GPU採用的平行運算架構比較單純、核心數量較多，適合處理專精的工作，例如，繪製螢幕上呈現的影像。

由於人工智慧技術，GPU的深度學習推動了新一代運算技術，讓電腦能夠接受並瞭解來自周遭世界的資料，GPU成為機器人和自駕車的大腦，目前廣泛應用於人臉辨識及演算等。

2000年，微軟（Microsoft）選擇輝達作為該公司首部Xbox遊戲主機的繪圖卡處理器品牌，輝達完成了階段性的發展，後來2002年進入成長期，輝達躍升成為全美成長最快的企業。

此後，輝達持續在遊戲機市場大放異彩，先後與魔獸世界、美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，利用模擬技術，架構各類的虛擬空間。接著，又搶進筆記型電腦市場，奠定了未來高速圖形計算的地位。

2017年，輝達開始進入爆發性成長，其研發GPU深度學習的Volta人工智慧架構，進一步推進當代人工智慧技術，切入物聯網、資料中心還有自駕車等，專業繪圖運算市場。一直到了2021年，榮登全美市值第7大上市公司。

昨（23）日，年度盛事GTC 2022大會上，輝達進攻醫療設備領域，推出運算感測系統的Clara Holoscan MGX醫療級人工智慧運算平台，且宣布和凌華、麗臺和研華合作。

醫療領域的人工智慧有進展，強強合作打造超級電腦

工業電腦製造商凌華科技說，人口步入高齡化，及早期診斷需求不斷成長，醫療影像的品質要求越來越高，所以需要更準確的影像診斷。

在深度學習演算法快發展下，人工智慧成為醫療影像成長的推手。凌華強調，多份醫療市場研究報告指出，醫療影像領域中的人工智慧市場規模，於 2021至2026年，預計將以30%的年複合成長率快速成長。

凌華科技發言人陳姮宇還告訴《關鍵評論網》，日前，推出搭載輝達Jetson Xavier NX之工業用4通道乙太網路供電AI視覺系統，可快速布建，高效能的邊緣執行，也能即時分析影像，是GPU應用一大突破。

其實，凌華科技一直是英特爾、輝達、AWS和SAS的重要合作夥伴。針對，本次醫療醫療設備產業，凌華也將是首批使用Clara Holoscan MGX參考設計打造產品的嵌入式運算裝置業者之一。

凌華說，目前醫療影像的挑戰，仍有耗時的影像重建、不穩定的影像品質，還有移動式需求未解決，而工業級GPU運算平台的優勢，能解決以上問題，提供更佳的醫療診斷，期待未來能有所突破。

最後，輝達宣布，也將和華碩共同，打造台灣第一座醫藥衛生專用超級電腦，協助台灣產業疫苗研究、新藥開發，還有完成精準醫療等國家級任務，加速台灣生醫產業AI應用發展。

而華碩已經在超級電腦領域耕耘多年，前些年投入許多資源，打造以數據為核心的平台，致力打造國家級的名為台灣杉2號AI超級電腦上，讓台灣醫院首次採用雲原生技術的開放平台。

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核稿編輯：翁世航