徐巧芯具名檢舉傅崐萁遭考紀會公布姓名，趙少康要求國民黨道歉，朱立倫表示「的確不妥」

國民黨考紀會調查中常委選舉過程涉及買票、換票賄選疑雲，國民黨議員徐巧芯具名檢舉花蓮縣立委傅崐萁，涉嫌在中常委選舉中換票、送禮，卻遭考紀會主委立委李貴敏21日直接公布檢舉人身份，引發國民黨內軒然大波，藍營基層譁然，趙少康、羅智強都要求國民黨道歉，並稱讚徐巧芯非常勇敢；朱立倫今天則表示，考紀會這樣做「的確不妥」。

徐巧芯：不是每個人都能跟我一樣勇敢

國民黨考紀會調查中常委賄選案，台北市議員徐巧芯具名檢舉國民黨立委傅崐萁涉及賄選，沒想到卻反遭考紀會公布姓名，考紀會主委李貴敏解釋，是為了證明不是黑函，也可讓被檢舉人有機會回應。李貴敏更說，考紀會就像法院一樣，有原告、被告，徐巧芯是用具名的方式，所以要讓被檢舉人知道，讓他有機會逐一回應，「她的名字曝光是因為這樣的關係」。

李貴敏認為，徐巧芯不用黑函是負責任的方式，非常難能可貴，「否則被檢舉人的心態也會覺得委屈」；如果在檢舉很隱諱的情況下，就會被詬病是不是黑函。若大家都不知道檢舉和被檢舉人是誰，對於被檢舉人和審查過程都不公評，因為到法院給證據也要提出是誰的東西。

不過《國民黨黨員違反黨紀處分規程》第22條規定，各級黨部對檢舉人姓名等個人資料，應予保密，而《中央常務委員選舉端正選風實施要點》第6點第2項也指出，「接受檢舉單位對檢舉人之身分應嚴加保密，不得洩漏，違反者予以議處」。

徐巧芯本人則對於被公開表示驚訝；轉型名嘴的前國民黨青年李正皓則公開懷疑，該作法是為削弱黨內反朱勢力，拿徐巧芯殺雞儆猴。

徐巧芯本人表示，本來這件事只是單純的檢舉案。由於黨內選舉是否涉及請客吃飯、送禮、賄選的事件頻傳，我看到新聞，黨中央提到有檢舉的信箱，又有人提供資料，我就把我知道的事情以E-mail寄到指定信箱。由於「中國國民黨違反黨紀處分規程」當中有載明匿名檢舉者不予處理，擔心用匿名的方式提供會不受理，所以選擇具名檢舉。

徐巧芯說，實際上，根據黨的章程規定，即便具名者也明定保密義務，所以即便具名也不覺得自己會被公開出來。不過現在全台灣都知道檢舉黨內選舉贈送禮品的人就是她。她謝謝考紀會對她「勇敢」的稱讚，但不是每個檢舉者都勇敢，黨章之所以要訂定保護檢舉者的條文，就是為了讓會害怕的人也可以安心表達意見。

她要謝謝許多黨內的同志公開或私下抱不平。雖然她沒有要苛責任何人，但也擔心這樣的事情影響未來其他人向黨部表達意見的意願，希望黨部未來辦事還是可以遵照黨的章程規定走，會比較沒有爭議。最後徐巧芯也坦言，「說不會擔心未來被針對是騙人的，但也只能盡力做好的事，請大家做我的後盾。」

朱立倫：的確不妥

台北市議員羅智強對此表示，徐巧芯是國民黨內最有戰力、最敢言也最有正義感的戰將，這一次中常委選舉的賄選風波，「我走遍台灣、人人皆罵。」羅智強表示，他能可以理解國民黨講求證據的謹慎態度，也因此國民黨必須接到證據才能夠進行考紀程序，然而徐巧芯有勇氣「具名檢舉」，在國民黨長期和稀泥的文化裡，這需要多大的正義感。

羅智強表示，不具名檢舉，國民黨不受理，具名檢舉，竟然公布徐巧芯的名字，他希望這是一個程序上的疏漏，但即便是程序上的疏漏，國民黨也欠徐巧芯一個道歉。徐巧芯是國民黨非常珍貴的資產，在國民黨低迷的氛圍下，還有徐巧芯願意當烏鴉，國民黨該感到慶幸、該謝謝徐巧芯了。

中廣董事長趙少康今天陪同戰鬥藍青年田方倫公開出席活動時，則對此事表示，國民黨鼓勵大家檢舉，說不具名不受理，具名又被公布，這跟國民黨規定不符，他個人認為國民黨應該對徐巧芯道歉，支持羅智強的看法，國民黨既然做了不該做的事，就應該有勇氣道歉。

黨主席朱立倫今天到台中市東海大學參加空汙論壇，會前針對該黨考紀會查賄過程公布檢舉人徐巧芯姓名引發爭議案表示，徐巧芯個很有正義感的議員，大家都很欣賞她；而李貴敏是一個非常專業且有法律素養的律師，考紀會在處理時認真表示嘉許，但「過程中把檢舉人的名字說出來的確不妥，希望考紀會繼續認真努力的徹查到底，勿忘勿縱，但也要保護所有檢舉人的權益。

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核稿編輯：翁世航