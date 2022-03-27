【書評】《小不點》：凝固了杜莎夫人所身處的、那個激情又混亂的法國大革命時代

文：神奇海獅（作家、歷史說書人）

讀《小不點》給我的感覺，簡直就像看一個原音重現的時代大戲一樣。隨著紙上的文字，你好像感受到了18世紀巴黎貧民窟的絕望惡臭、又好像輕撫到凡爾賽宮貴族的紫色天鵝絨。如果說，杜莎夫人的蠟像是把她看見的人物表情凝固了下來，那這本描述杜莎夫人人生的書，無疑就是凝固了她所身處的、那個激情又混亂的法國大革命時代。

說到杜莎夫人蠟像館，這應該是世界上最知名的觀光景點之一了。在英國倫敦，許多人寧願在溼冷天氣中排上一兩個小時的隊，就只為了一窺所有最知名的歌星、影星。你可以看見那些只存在於歷史課本人物的尊榮、可以走進復仇者聯盟或星際大戰的電影場景中，你甚至還可以拍下自己和伊莉莎白女王優雅共進下午茶的樣子。不過，這位神秘的「杜莎夫人」到底是誰？她怎麼會想要把其他人的樣貌複製下來呢？後來一查之後才知道，原來杜莎夫人真有其人。而她出生的年代，剛好就遇上了整個歐洲最戲劇性的大事件：法國大革命。

1761年，本名叫瑪麗・葛羅修茲的杜莎夫人（Marie Tussaud）出生在法國史特拉斯堡的一個窮困家庭裡。在她年紀還小時父母就雙亡了，她被一位性格古怪的瑞士醫生柯提烏斯（Philippe Curtius）收為學徒。而這位醫生有一個在當時來說非常古怪的工作，那就是：蠟像。

蠟像在當時不是個新奇的東西，許多地方都會用蠟像來描繪一些著名的宗教場景。但柯提烏斯醫生的蠟像卻充滿了死亡的味道：他接了當地醫院的案子，總是被迫製作一些生瘡、發爛、潰瘍的內臟蠟像，用來警告世人發病的後果。但也就因為如此，他的蠟像總是讓人生畏，而他也就成為一個在家接案的活機器，幾乎沒有任何人可以聊天、抒發（我的天阿好有既視感）。

小瑪麗與醫生的碰面，同時改變了兩人的生命軌跡。醫生終於有個可以陪伴的對象、而小杜莎也在醫生的教導下，學會臨摹人體的相貌、特徵，甚至可以穿透皮膚，想像對方身體下方的肌肉與內臟。很快的，兩人就放棄製作潰爛器官的蠟像，開始把這難得的才能運用在紀錄美好的人像上。

他們越來越出名，甚至最後搬去了當時的世界首都：巴黎。也就因為如此，一個精通人體、善於觀察的瑪麗，就這樣目睹了大革命爆發前的種種極端不平等現狀。其中貴族雖然只佔法國人口的1/177，但卻佔有全國三分之一的土地、還無需繳稅。而經濟的全部重擔，全都壓在生存邊緣的平民百姓上。在書中瑪麗看到一個景象：她描述自己在一間有如豬圈一般的濟貧醫院裡，看見一名患有水腦症的男童。男童身體非常虛弱憔悴、但頭卻腫脹的像個教堂屋頂。帶領她的男人說：「這孩子就是法國。他總是非常飢餓、但不管他吃多少東西，都只有頭會長大、身體卻從來不會成長。妳認為他還能活多久，妳認為我們這國家還能撐多久？」

之後她因為製作蠟像得到王室垂青、甚至在路易十六妹妹的邀請下，進入了凡爾賽宮整整九年的時間。其中甚至包含了著名瑪麗王后的產子場景——那個時代王后生產是開放參觀的，因為必須證實孩子的確是從王后的體內出來。

之後，隨著三級會議、大革命，甚至最後的斷頭台，杜莎夫人都一一忠實的記錄了下來。最後是在拿破崙戰爭時，杜莎夫人才終於落腳倫敦、並且開設了杜莎夫人蠟像館，並留下了自己的回憶錄。最後，《小不點》作者參照了那個時代的種種文獻，一點一滴將此書完成。翻開這本書後，你可以藉由主角的視角，進入一個有如蠟像館一般、栩栩如生的法蘭西王國。就像是一部運作精確的攝影機，她以一個外地人的身份，細緻的觀察從貧民窟、中產階級到王宮的每個容貌。在她的一眼凝視下，那個大時代巴黎的狂怒、恐慌、歡喜與憂愁，都被栩栩如生的重現了。

書籍介紹

《小不點：杜莎夫人真實人生改編，關於藝術與革命、愛與回憶、階級與決心》，悅知文化出版

作者：愛德華．凱瑞（Edward Carey）

譯者：康學慧

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法國大革命，一個小小女子，

她與貴族往來，也結交極端分子，

搖身一變成為傳奇的「杜莎夫人」。

「蠟像也有我的痕跡。我自己留下的痕跡。

我的雙手、我的想法，一起存在於那些蠟頭中。」

1761年，有個身材嬌小的女孩在瑞士一處小村莊裡誕生。那就是我，瑪麗・葛羅修茲。父母死後，我在古怪的蠟像雕塑師柯提烏斯醫生手下當學徒。後來，我們來到巴黎，認識了刻薄跋扈的寡婦，還有她沉默寡言的兒子。我們協力將廢棄猴園改建成蠟像展覽館，收藏盧梭、伏爾泰，以及知名殺人犯的蠟像。精采的展覽大受巴黎市民歡迎。

隨著藝術才能逐漸嶄露頭角，我被召進凡爾賽宮，擔任公主的家教；還救了瑪麗・安東妮王后，讓她免於難產。然而，在宮牆之外，巴黎正陷入動亂：參與革命的暴民嚷嚷著要取人頭，而在蠟像館中，我製作的正是人頭……

歷史（History）從來都是屬於男性的。然而，這本歷史小說卻反其道而行。作者選擇「杜莎夫人」作為第一人稱視角，著墨於她成名前的故事。述說一個弱小的女孩，如何跨越階級、性別的阻礙，堅持熱愛的事業，並在動盪時代保有堅毅心靈，取得永恆的成就。本書以幽默古怪的筆調，提供另一種觀看歷史的視角，刻畫女性努力活過的痕跡。