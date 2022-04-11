《教出孩子理工腦》：為何解得出計算題卻解不出應用題？別讓孩子受到「快速解題」的詛咒

文：今木智隆

【應用題正是全方位「思考能力」的基礎】

在國小數學當中，「應用題」（文字題）是一大關卡。根據統計調查，應用題是孩子最不擅長的四大關卡之一；即使是擅長數學的孩子，也會有人表示「討厭應用題」。

然而，應用題在考試中（不只是國中，也包括高中跟大學升學考試）占了很大的比重，而且也被視為考驗「思考能力」的關鍵，不容忽視。

不單純是為了考試，為了孩子的未來，掌握解答「應用題」的能力也相當重要。透過應用題能夠獲得的能力，對於邏輯思考、與他人溝通，以及對事物的規劃能力來說不可或缺。

而這種能力，往往是偏重計算能力、「解題時求多求快」的學習法所無法掌握的。

因此，本章將把重點放在應用題，解答多數家長對數學的常見錯誤認知，以及克服應用題的方法。

為何孩子解得出計算題，卻解不出應用題呢？

讓我們來看看數學題的解題流程：

閱讀題目並且理解 建立算式 解題

可以分為以上三個步驟。稍微改變觀點來看的話，可以想成是：

掌握狀況 思考方法 解決

這樣的步驟，就等同於日常生活中的「解決問題」。因此，積極學習數學，其實與培養思考能力息息相關。

另一方面，重視計算能力的學習法僅僅是一種不斷重複第三步驟的訓練。假設忽略了第一步驟和第二步驟，那即使做到能讓手機械式地動起來，孩子也無法獲得在社會上有用的能力，有可能變得只會「按圖索驥」。

算的題目愈多，數學反而變得愈差？計算練習的奇妙之處

在日本，數學學習的主流是「解題（計算題）求快、求多」。全國各地都有以此為學習目標的補習班，相當有人氣，計算題庫也很受歡迎。

大多數的家長都會誤以為「計算能力＝數學能力」，光只顧著要加強孩子的計算能力。

例如前幾天，有位來體驗RISU教材的小四生的媽媽，她這麼說：

「我的孩子已經學完小六的內容了，所以絕對沒問題。」

然而那個孩子卻解不出RISU裡三年級的題目，讓媽媽震驚不已。像這樣的案例還不少見。

如果是透過重複寫題庫或練心算來加強計算能力，不光是家長，連孩子自己都會有「我數學很好」的錯覺。但如果讓孩子實際解看看應用題，卻會解不出來──這可謂是種自相矛盾的現象。當然，這樣的狀況也會導致在考試時無法切中要點。

例如在下面這樣的題目中，很多孩子就容易被誤導。

【問題】 請盤子裡有三塊蛋糕。小山打算吃兩塊蛋糕，但後來只吃掉一塊。請問盤子裡還剩下幾塊蛋糕？

這個題目的出法還稱不上是陷阱題，正確答案是「兩塊」。但如果孩子先入為主地認為「算得愈快愈好」，一看到題目就會馬上寫出：

3 －2 ＝1

回答「一塊」。

孩子為了快點算出答案，一開始看到2這個數字，就會把後面的部分略過，沒仔細思考就建立了算式。雖然這只是我的概估，但大概有五成的孩子都不會把應用題的題目讀完（笑）。總而言之，大多數不擅長應用題的孩子，根本不會把題目從頭到尾讀完，而是像玩搶答遊戲一樣，光靠反射神經在作答。

事實上，如果有把題目好好看到最後的話，就幾乎不會出錯。

如果讓孩子重新看過自己答錯的應用題，把題目看完的話，有時即使不用特別教，孩子也能夠自己解出答案。看一次還不會的話，就看個三次，這時孩子就會恍然大悟地說「啊，我懂了！」然後順利寫出解答。

別讓孩子受到「快速解題」的詛咒

前述的情況愈常發生，就有愈多孩子會先入為主地認為「解題要解得愈快愈好」「我的解題速度要比別人更快才行」。

又或者是，他們會因為「這會妨礙我快速解題」「淨出些陷阱題很煩」，而覺得應用題很討厭。

必須放下這樣的先入為主，好好針對問題進行思考。這樣才能磨練真正的數學能力，也才能夠磨練孩子的思考能力。

不過，孩子會有這樣的成見，其原因可說是由學習方法，以及周圍大人們的態度所決定。

例如，我們經常會有下面這些情況，讓孩子不禁會認為「解題要解得愈快愈好」。

總之透過大量的計算，以速度來一決勝負

學習時如果手稍微停下來，就會被家長提醒

如果很快做完題目就會被稱讚

讓孩子用偏重計算的學習法學習（包含補習班或教材）

在考試時，確實需要一定的速度。然而，在成為大人之後，我們在小時候被要求的、以速度取勝的計算能力，在日常生活中到底會用到幾成呢？

大多數的計算都可以用電腦來完成，手機也都具備了電腦的功能。在這個已經進入AI社會的時代，光是磨練快速的計算能力，到底有什麼意義呢？

總是在孩子的學習上堅持要求「速度」，對孩子而言可說是一種「詛咒」。

重要的不是只有「快速解題」。還請您不要忘了這一點。

此外，如果孩子在應用題上出錯，也請您不要責備他。

「為什麼連這麼簡單的題目都不會？」

我懂，您可能會忍不住在心底這樣想，但責任並不在孩子身上。問題在於大人「與其花很多時間看題目，還不如趕快把題目看過去」的成見。

特別是覺得「我的孩子數學很好」的家長，更容易有這種情況。

書籍介紹

本文摘錄自《教出孩子理工腦：日本亞馬遜暢銷NO.1！用10億大數據打造最強數學力》，遠流出版

作者：今木智隆

譯者：汫玲

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