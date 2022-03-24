香港晚報：確診數回升，疫情未見持續下降趨勢

1）新增確診數較昨日回升

衛生防護中心公布，截至今日（24日）零時，香港新增13,074宗新型冠狀病毒個案，單日宗數較昨日數字回升800多宗。今日新增個案包括5,732宗核酸檢測陽性個案及7,342宗快速檢測呈報個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，近日每日新增個案徘徊在1萬2千至1萬4千宗，雖然比3月初回落，但未見持續下降趨勢。歐家榮指情況反映社區不斷有傳播，因此不能放鬆，否則疫情會再反彈。

新公布數字再多201名新冠患者死亡，香港第五波疫情累計6,557人離世，死亡率上升至0.6%。歐家榮承認香港第五波疫情的染疫死亡率較其他國家高，反映香港疫情嚴峻、長者接種率不足。他補充，第五波疫情下，7成死者也是80歲或以上。

特首林鄭月娥在抗疫記者會公布，已向中央提出希望再委派另一批內地中醫專家來港，支援香港的抗疫工作。

林鄭月娥說，內地專家提出，特區政府亦認同，內地應用中醫藥治療新冠患者做法適用於香港。

醫管局行政總裁高拔陞引述中國工程院醫藥衛生學部院士張伯禮稱，中醫藥對長者或本身有長期病患的染疫者紓緩病徵有明顯幫助，舉例如咳嗽、喉嚨乾、怕凍及乏力等。

2）失業援助金接10萬份申請

針對第五波疫情的「臨時失業支援計劃」，當局指已接獲約10萬宗申請。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲形容，反應相當踴躍，可見計劃推得及時。

何珮玲表示，收到的申請中，超過7成有強積金供款記錄，多數經網上遞交申請。但她提醒，市民在網上填表及提交資料後，不能事後更改，故提交申請前要小心確認資料。

對於或有工友做過短暫散工，未必達到連續失業至少30日的要求，何珮玲說，當局願意從寬處理，但申請人要如實填報資料，當收到申請後會酌情處理。

而若申請人未能提供失業證明，何珮玲指可在個人申述書填上身分證號碼，以及未能提供失業證明的理由，當局同樣會作出考慮。

3）教育局考慮密切接觸者DSE考生應考安排

教育局局長楊潤雄表示，正研究DSE特別考場的安排，方向是優先考慮密切接觸者考生考試，因為他們風險較低。

去年DSE時，當局有為需檢疫的考生安排於竹篙灣應試，但當時只涉及7名考生。

楊潤雄表示，因目前感染人數過萬，難以承諾可作一樣的安排，但聽到社會有訴求，隨著疫情緩和，會在不影響其他考生、監考人員的情況下，研究考生在隔離中心應考的可能。

但就確診考生，楊潤雄指過往考生有病都不會要求他們一定要考試，指考生不適或會影響表現。他又指考評局有專業的機制評估未能考試考生的成績。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex