YouTube搶食串流市場，提供美國觀眾超過4000部電視影集

（中央社）YouTube試圖搶食競爭激烈的影音串流市場大餅，今天開始對美國觀眾串流播放《地獄廚房》（Hell's Kitchen）和《心靈牧境》（Heartland）等約4000部電視影集。

谷歌（Google）旗下的影片平台YouTube表示，熱門電視節目及主要製片公司的電影將透過智能電視、行動裝置或網路瀏覽器在YouTube上搭配廣告播放。

YouTube以用戶上傳並分享影片起家，可謂利用網路點播影片趨勢的開山始祖。

YouTube面臨一系列競爭對手，包括採訂閱制的串流電視服務Netflix和支援廣告的串流媒體Peacock、Roku、Tubi和其他對手。

根據YouTube團隊說法，YouTube每週都會新增電影和節目，電影陣容包括《驚天動地60秒》（Gone in Sixty Seconds）和《落跑新娘》（Runaway Bride）。

YouTube援引市調機構尼爾森（Nielsen）研究，說去（2021）年12月裡，全美有超過1億3500萬人透過連接網路的電視欣賞YouTube影片。

這個影片分享平台在貼文中表示：「YouTube以支援廣告的串流平台龍頭之姿，處於消費者轉換為連網電視收視觀眾趨勢的最前線。」

《The Verge》報導，除了與現有串流平台一較高下，YouTube同時也必須和無線電視競爭，該公司希望使用者可以直接看到平台上有什麼節目能夠觀賞，而非不斷瀏覽各種頻道，尋找還有什麼好看。

相較於前述現有的串流媒體平台，YouTube的入場時間已經晚了許多。然而，YouTube的優勢在於該平台已經是許多人花大把時間瀏覽影片的地方，其實不難想像人們看YouTube影片的同時，會去觀賞這些免付費的電視節目。

曾經與Google有過紛爭的對手Roku，是一個不自行生產內容的電視影音平台，該公司透過出售機上盒，讓用戶可以在電視上觀賞各類串流媒體內容。《華爾街日報》報導，Roku擁有1.55億的用戶，該平台在去年成為美國人享有串流服務的最大途徑。Roku也即將在這兩年內推出超過50部的原創節目，進軍內容市場。

若以硬體載具的持有數量來衡量潛在用戶，Google曾經指出現在世界上有超過30億人使用安卓手機，而這僅僅是能夠輕易使用YouTube的一小部份人口。擁有1.55億用戶的Roku在這方面顯得難之匹敵。

目前YouTube上還提供需觀看廣告的免費電影，包括《驚天動地60秒》、《金法尤物》等，該公司也計畫未來每週增加100部電影與電視節目。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺