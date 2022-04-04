《沉重天堂：寇特・科本傳》：超脫樂團為好幾世代的人發出「集體咆哮」，也為被霸凌的邊緣人提供力量

文：查爾斯・克羅斯（Charles R. Cross）

二〇一九年版後記

《沉重天堂》最早於二〇〇一年九月出版，「正式」的出版日期是當月的二十四日，配合《從不介意》發行十周年紀念日。這個超脫樂團最重要的一張專輯發表的日子最終卻沒怎麼登上媒體版面，因為當月稍早發生的九一一事件蓋過了龐克搖滾界的紀念日。這本書的一名讀者寫信告訴我，當時他正坐在世貿中心的其中一棟建築辦公桌前閱讀這本傳記，一架飛機衝過來撞了旁邊的那棟建築。他把書放下來，開始逃命。

二〇〇一年後的這些年來，《從不介意》發行的十五、二十、二十五周年紀念日引起了許多評論分析，討論這張專輯、寇特的一生及他的自殺所帶來的影響。自殺研究學者說，一九九四年，關於寇特死亡的報導是最早的幾次報紙在「側邊欄」段落列出求助資源以及800免付費求助電話。從那之後，自殺率就持續緩慢增加，比以往更為普遍，數目甚至能和濫用鴉片類藥物的數字相媲美，而且這兩者經常都是相輔相成。

在所有自殺事件中，由酒精或毒品而引起的就占了三分之一。一九九四年，也就是寇特死去的那一年，有三萬一千名美國人自殺。到了二〇一五年，數字攀升到四萬五千人。這些統計數字印成白紙黑字，看起來很可怕，但如果觸及到你所關愛的人，那更是嚇人。我自己也深刻了解這所帶來的痛苦。我其中一個自殺了的朋友是個消防員，因為職業的關係，他經常都是第一個接觸死亡現場的人。我最後一次和他講話是在他讀完這本書之後，他告訴我這一切都沒道理，他永遠無法想像自己做出這種選擇。後來他自殺了。

這個人並不是什麼大人物，但對我來說是很重要的人。並沒有數據顯示每年的自殺死亡人數 中，有多少人是有錢人或名人——在那些自殺身亡的人當中，沒有哪一條人命比較卑微或者比較不讓人心碎——但看來這個趨勢也正在攀升。曾經有一度，若在搜尋引擎中輸入「名人自殺」，寇特・科本就會是前幾個出現的搜尋結果，與他並列的還有文森・梵谷和希薇亞・普拉斯（Sylvia Plath）。

現在，這份名單上還有羅賓・威廉斯（Robin Williams）、亨特・S・湯普森（Hunter S. Thompson）、亞歷山大・麥昆（Alexander McQueen）、蘿倫・史考特（L'Wren Scott）、唐・科尼 利厄斯（Don Cornelius）、凱特・絲蓓（Kate Spade）、朱尼爾・塞奧（Junior Seau）、大衛・福斯特・華萊士（David Foster Wallace）、艾維奇（Avicii）、安東尼・波登（Anthony Bourdain）、克里斯・康奈爾（Chris Cornell），以及許許多多的人。

根據最初的報導，寇特自殺之後，西雅圖出現了一個自殘的高峰，但後來這個領域的專家分析顯示，在接下來的一年，人數其實是降低的。一名公衛學者告訴我，他認為媒體提供的心理健康資源在當時自殺的數字上扮演一定的角色，就短期來看，導致數字下降了。美國全國自殺預防生命線（The National Suicide Prevention Lifeline）有專業心理健康協助員提供二十四小時無休的服務，電話是：1-800-273-TALK（8255）。加拿大危機服務處（Crisis Services）也提供類似的專線，電話是：1-833-456-4566。英國的撒瑪利亞會（Samaritans）服務專線電話是：116-123。

在這看似永無止盡的死亡名單上（其中還包括毒品或暴力相關的死亡事件），寇特絕對不是最後一個離開我們的西雅圖樂手。愛麗絲囚徒樂團（Alice in Chains）的雷恩・史戴利（Layne Staley）死於二〇〇二年，他跟寇特很熟，兩人都是音樂界和毒品界的名人（他們曾經跟同一個海洛因毒販買過毒品）。雷恩死了一段時間後，屍體才被發現。但令人驚訝的是，驗屍官宣布他的死亡日期跟寇特一樣，是四月五月，就在寇特死的八年之後。

在他們之前，油漬搖滾世代死亡的人物還包括安德魯・伍德（Andrew Wood，一九九〇年死於毒品）、七年婊子樂團（7 Year Bitch）的史蒂芬妮・薩金特（Stefanie Sargent，一九九二年死於毒品）、混蛋樂團（Gits）的米婭・薩帕塔（Mia Zapata，一九九三年死於謀殺）。

在寇特之後死掉的有空洞樂團（Hole）的克里斯汀・百福（Kristen Pfaff，一九九四年死於毒品）、瘋狂季節樂團（Mad Season）的約翰・貝克・ 桑德斯（John Baker Saunders，一九九九年死於毒品）、超脫樂團的一名音響師湯姆・普法弗（Tom Pfaeffle，二〇〇九年死於謀殺）、愛麗絲囚徒樂團的麥克・史塔（Mike Starr，二〇一一年死於毒品） 以及克里斯・康奈爾（二〇一七年死於自殺）。

我希望康奈爾會是我這一代最後一個出現在這種名單上的人，但我對此表示懷疑。然而，這並不只是西雅圖的故事。毒品濫用、心理疾病和憂鬱症並不是西雅圖音樂圈獨有的。