拜登政府豁免中國商品關稅，又將微博列為第6家「欲摘牌名單」，軟硬兼施警告中企勿援俄

全球大宗原物料高漲，通貨膨脹儼然成為美國經濟的頭號大敵，美國總統拜登（Joe Biden）政府為了防止俄烏戰事惡化，一方面釋出善意豁免中國商品關稅，二來又將微博被列第6家「欲摘牌名單」，再警告中國勿援俄，否則實施更嚴厲的出口管制。專家強調，美國維持和中國的「平衡」關係，最符合當下的美國利益。

中國成為俄烏戰爭重要調停角色

美國的通貨膨脹持續攀高，美國聯準會（Fed）當下已經顧不及俄烏戰事的影響，主席鮑爾（Jerome Powell）強調，接下來，可能採取更激進的升息步調，甚至升幅擴大到2碼（0.5%）來緩和通膨。

而俄羅斯手握大量能源礦產，間接導致原物料市場高漲，這使得聯準會相當頭痛。《華爾街日報》報導指出，鮑爾汲汲營營想讓經濟「軟著陸」，在市場可負荷的情況下，壓抑通膨且讓失業率穩定。

報導稱，原本去（2021）年的供應鏈瓶頸問題也慢慢消退，尤其是耐久財（durable good）如汽車、機器設備等，價格逐漸回落，但是沒想到俄羅斯入侵行動，再度使供應鏈問題復燃。

隨著俄烏戰爭僵持，中國成為重要的調停角色。根據《路透社》指出，美國及歐盟已經有越來越多的聲音，希望北京當局能夠居中協調。意味著，美國必須在和中國對抗下，又必須借助中國力量穩定地緣政治。

美國釋出善意，恢復部分中國進口商品的關稅豁免

在川普（Donald Trump）執政時期發動對中國的貿易戰，雖然對許多商品加徵關稅，但是這些類別的產品得到豁免，包含：自行車部件、電機、機械、化學品、海鮮和行李袋等。隨著豁免期將至，拜登今（24）日再度針對549項目審查，給予了其中352項商品豁免，

外界將此刻的豁免視為美國的善意。美國貿易代表辦公室發出公告表示：「為了不影響美國經濟，還有廣大的中小企業、勞工就業以及關鍵供應鏈的影響，才有此決議。」

《華爾街日報》報導，許多進口商持續向拜登政府施壓，希望擴大關稅豁免待商品範圍，他們認為增加關稅，讓美國公司成為主要受害者。不過，另一個聲音也強調，希望保留關稅，避免美國商品受到中國低價競爭的衝擊。

微博被列第6家「欲摘牌名單」，再警告中國勿援俄

值得注意的是，當豁免了中國商品關稅的同時，美國證管會（SEC）昨（23）日，又在其「預摘牌名單」新增微博（Weibo）為第6家公司，意味著，可能面臨被迫下市的風險。

SEC強調，微博需要於今年4月13日前向SEC提供證據，證明有不被摘牌的條件。除了微博外，還包含了：百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥等5家公司。

中國證監會對此回應：「我們尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。」

此外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近日也強硬表示，如果中國企業向俄羅斯出售以美國技術製造的半導體，絕對會實施可能讓它們倒閉的出口管控。

國際政治研究員張季桓告訴《關鍵評論網》，美國希望中國對俄羅斯至少保持中立，最好不要出手，將會擴大戰事時間，加劇已經很緊繃的國際能源、原物料。就目前而言，美國與其他北約國家，到目前為止在檯面上下，都支持烏克蘭對抗。

知情人士也向《華爾街日報》透露，拜登在堅持美國利益下，要穩定烏克蘭局勢，同時要向中國施壓。張季桓強調，不能保證烏克蘭國內的民心，還能夠堅持多久，不過很顯然的是，美國目前極力維持和中國的平衡關係，最符合當下的美國利益。

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核稿編輯：翁世航