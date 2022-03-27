當跨國婚姻成為商品，外籍配偶與「新台灣之子」面臨什麼樣的困境？

文：Steffani Chen

當婚姻成了商品

隨著資本主義全球化，勞動力遷移和婚姻移民等遠距離人口流動成為必然，各國也形成了新的族群（Beck-Gernsheim，2007）。由於全球化和社會結構的變化，台灣的跨國婚姻越來越普遍。媒體對外國新娘的負面報導屢見不鮮，導致台灣民眾對她們的負面評價增多，影響她們對社會的心理適應，這些外國新娘改變了台灣傳統的家庭結構。

近年來，人口增長迅速，外籍新娘肩負著傳承世系的重任，正在成為養育台灣未來人民的龐大族群。由於他們獨特的背景，他們教育子女的能力將影響台灣未來在世界上的競爭力，本文將從影響台灣外籍配偶形成的原因、跨國婚姻現狀和台灣新居民子女身心發展的關鍵影響等方面，來解讀這一跨國婚姻現象背後的結構性因素。

與外國配偶結婚的台灣公民，尤其是來自中國大陸和東南亞的台灣公民的增加，是全球化現象的延伸之一（Hsia，2009）。 80年代以來，隨著中國政府改革開放，台灣人有機會回大陸探親或旅遊，台商有機會在大陸投資，通過親戚或朋友介紹中國大陸的女人。

1990年代以來，台灣政府推行的對外經濟政策，推動台商海外投資向東南亞轉移，大量台資外移。隨著外勞的引進，台灣與東南亞的經貿關係不斷深化。由於資本國際化和勞動力自由化，台灣農村空心化，很多人，尤其是農漁村婦女，紛紛移居城市發展，導致農村和漁村適婚年齡男女性別失衡。

此外，隨著台灣女性受教育程度的提高、經濟獨立，以及女性意識的高漲，選擇不結婚的女性比例增加，讓相較弱勢的台灣男性更難選擇配偶。因此，台灣外籍結婚移民以女性為主。由於全球化，人口流動性增加，人們更容易離開自己的國家，而缺乏經濟能力的女性更有可能選擇結婚離開（Yakushko, & Rajan, 2017）。

外籍新娘之所以存在，大多是因為本國家庭經濟條件低，加上傳統的婚姻梯度觀念，因此，在台灣找不到伴侶的男性可以順利轉向與外國女性通婚，這對台灣的人口、結構和婚姻至關重要。

家庭、遷徙、出生、死亡和生活質量等靜態和動態現象都發生了變化，而這種跨國婚姻的形成，也反映了台灣城鄉、東南亞農村發展的不平等，以及失業等問題。

這導致許多勞動力前往發達國家解決生存危機，促進婚姻中介。這些問題促使被資本主義發展邊緣化的男女勞動者在核心區、半外圍區和邊疆區之間結成聯盟以繼續生存。

據統計，多年來在台灣的外國配偶比例最高的是中國國籍（國家移民局，2021）。這與語言和生活方式等因素有關（Tsay，2004）。但自2017年以來，東南亞配偶比例首次超過中國大陸。

2020年，台灣共有121702對新人結婚。根據地區差異，4395名配偶來自東南亞（41.54%），2363名配偶來自中國大陸（22.33%）。在東南亞的配偶中，越南人最多，印尼人次之。據國家移民局（2021）統計，從1987年1月至2020年12月底，台灣累計外籍配偶565299人，達到可設縣級市標準。

目前，嫁入台灣家庭的外國新娘主要分佈在地區，主要分佈在以農業和工業為主要經濟活動的縣、市或都市圈的邊境地區。由於社會現象的擴散、抄襲、溢出、外部性等影響，可以用鄰里效應（Goodchild et al., 2000）來解釋外籍新娘空間分佈的集聚。

空間鄰近效應由此產生，現象產生空間自相關，空間越近，現象之間的相似性越大（Cliff and Ord, 1981; Anselin, 2002; Anselin, 2003a; Ward & Gleditsch, 2018）。由於與外籍配偶結婚的媒體、網絡和示範效應，台灣外籍配偶現象可能具有空間鄰近效應。在一個地區的鄰近地區與外籍配偶結婚的比例越高，該地區外籍配偶的比例就越高，反之亦然。

觀察外籍配偶現象，很多國家的女性因為家庭經濟條件都選擇嫁給台灣男性，這些外籍配偶與台灣人有不同的語言、文字、生活習慣、風俗和文化。 除了獨自離家、思鄉之苦，在語言不通、文化價值觀和習慣迥異的情況下，他們還要融入台灣人的生活。

適應生活的過程漫長而復雜，出現了很多問題，外籍配偶來台後能否建立多元化的社交網絡，取決於丈夫家人的支持，如果丈夫的家人不支持，外籍配偶出國學習的機會往往會受到限制（Copeland & Norell, 2002）。

顯性與隱性的階級

台灣人對來自中國大陸和東南亞女性​​配偶的態度受到多種社會因素的影響，包括外籍配偶的人口結構、媒體印象、政府政策和政黨立場。外籍女性配偶在文化、經濟和社會關係上處於不利地位，缺乏處理婚姻、家庭和社會適應的能力和資源；他們還背負著社會普遍的刻板印象和污名。

媒體呈現的外籍女性配偶形象往往帶有貶義，配偶甚至被歸類為「社會問題」，並背負著刻板印象和歧視性觀點，例如賣淫、破碎的家庭、低受教育和低素質的人口以及苦難的受害者，為了金錢而出賣自己的淘金者。

就連政府也擔心來自中國大陸和東南亞的女性配偶越來越多，台灣的移民政策強調階級選擇，基於「人口素質」的階級學說，對於來自中國大陸和東南亞的婚姻移民，台灣適用不同的法律法規，東南亞配偶獲得身份證的比例和速度高於中國大陸配偶，台灣政府還對來自中國大陸的配偶採取了更嚴格的居住和移民規定。