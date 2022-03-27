當跨國婚姻成為商品，外籍配偶與「新台灣之子」面臨什麼樣的困境？
我們想讓你知道的是
台灣之子必須認同台灣，台灣人民也必須認同台灣之子。台灣應該利用媒體去標籤化，協助教師繼續教育，推行多元文化教育，為外籍配偶和本土學習者提供成長群體，用文化觀念看待人類生存的脈絡，這樣台灣社會才能逐漸走向相互尊重、理性和關懷。
文：Steffani Chen
當婚姻成了商品
隨著資本主義全球化，勞動力遷移和婚姻移民等遠距離人口流動成為必然，各國也形成了新的族群（Beck-Gernsheim，2007）。由於全球化和社會結構的變化，台灣的跨國婚姻越來越普遍。媒體對外國新娘的負面報導屢見不鮮，導致台灣民眾對她們的負面評價增多，影響她們對社會的心理適應，這些外國新娘改變了台灣傳統的家庭結構。
近年來，人口增長迅速，外籍新娘肩負著傳承世系的重任，正在成為養育台灣未來人民的龐大族群。由於他們獨特的背景，他們教育子女的能力將影響台灣未來在世界上的競爭力，本文將從影響台灣外籍配偶形成的原因、跨國婚姻現狀和台灣新居民子女身心發展的關鍵影響等方面，來解讀這一跨國婚姻現象背後的結構性因素。
與外國配偶結婚的台灣公民，尤其是來自中國大陸和東南亞的台灣公民的增加，是全球化現象的延伸之一（Hsia，2009）。 80年代以來，隨著中國政府改革開放，台灣人有機會回大陸探親或旅遊，台商有機會在大陸投資，通過親戚或朋友介紹中國大陸的女人。
1990年代以來，台灣政府推行的對外經濟政策，推動台商海外投資向東南亞轉移，大量台資外移。隨著外勞的引進，台灣與東南亞的經貿關係不斷深化。由於資本國際化和勞動力自由化，台灣農村空心化，很多人，尤其是農漁村婦女，紛紛移居城市發展，導致農村和漁村適婚年齡男女性別失衡。
此外，隨著台灣女性受教育程度的提高、經濟獨立，以及女性意識的高漲，選擇不結婚的女性比例增加，讓相較弱勢的台灣男性更難選擇配偶。因此，台灣外籍結婚移民以女性為主。由於全球化，人口流動性增加，人們更容易離開自己的國家，而缺乏經濟能力的女性更有可能選擇結婚離開（Yakushko, & Rajan, 2017）。
外籍新娘之所以存在，大多是因為本國家庭經濟條件低，加上傳統的婚姻梯度觀念，因此，在台灣找不到伴侶的男性可以順利轉向與外國女性通婚，這對台灣的人口、結構和婚姻至關重要。
家庭、遷徙、出生、死亡和生活質量等靜態和動態現象都發生了變化，而這種跨國婚姻的形成，也反映了台灣城鄉、東南亞農村發展的不平等，以及失業等問題。
這導致許多勞動力前往發達國家解決生存危機，促進婚姻中介。這些問題促使被資本主義發展邊緣化的男女勞動者在核心區、半外圍區和邊疆區之間結成聯盟以繼續生存。
據統計，多年來在台灣的外國配偶比例最高的是中國國籍（國家移民局，2021）。這與語言和生活方式等因素有關（Tsay，2004）。但自2017年以來，東南亞配偶比例首次超過中國大陸。
2020年，台灣共有121702對新人結婚。根據地區差異，4395名配偶來自東南亞（41.54%），2363名配偶來自中國大陸（22.33%）。在東南亞的配偶中，越南人最多，印尼人次之。據國家移民局（2021）統計，從1987年1月至2020年12月底，台灣累計外籍配偶565299人，達到可設縣級市標準。
目前，嫁入台灣家庭的外國新娘主要分佈在地區，主要分佈在以農業和工業為主要經濟活動的縣、市或都市圈的邊境地區。由於社會現象的擴散、抄襲、溢出、外部性等影響，可以用鄰里效應（Goodchild et al., 2000）來解釋外籍新娘空間分佈的集聚。
空間鄰近效應由此產生，現象產生空間自相關，空間越近，現象之間的相似性越大（Cliff and Ord, 1981; Anselin, 2002; Anselin, 2003a; Ward & Gleditsch, 2018）。由於與外籍配偶結婚的媒體、網絡和示範效應，台灣外籍配偶現象可能具有空間鄰近效應。在一個地區的鄰近地區與外籍配偶結婚的比例越高，該地區外籍配偶的比例就越高，反之亦然。
觀察外籍配偶現象，很多國家的女性因為家庭經濟條件都選擇嫁給台灣男性，這些外籍配偶與台灣人有不同的語言、文字、生活習慣、風俗和文化。 除了獨自離家、思鄉之苦，在語言不通、文化價值觀和習慣迥異的情況下，他們還要融入台灣人的生活。
適應生活的過程漫長而復雜，出現了很多問題，外籍配偶來台後能否建立多元化的社交網絡，取決於丈夫家人的支持，如果丈夫的家人不支持，外籍配偶出國學習的機會往往會受到限制（Copeland & Norell, 2002）。
顯性與隱性的階級
台灣人對來自中國大陸和東南亞女性配偶的態度受到多種社會因素的影響，包括外籍配偶的人口結構、媒體印象、政府政策和政黨立場。外籍女性配偶在文化、經濟和社會關係上處於不利地位，缺乏處理婚姻、家庭和社會適應的能力和資源；他們還背負著社會普遍的刻板印象和污名。
媒體呈現的外籍女性配偶形象往往帶有貶義，配偶甚至被歸類為「社會問題」，並背負著刻板印象和歧視性觀點，例如賣淫、破碎的家庭、低受教育和低素質的人口以及苦難的受害者，為了金錢而出賣自己的淘金者。
就連政府也擔心來自中國大陸和東南亞的女性配偶越來越多，台灣的移民政策強調階級選擇，基於「人口素質」的階級學說，對於來自中國大陸和東南亞的婚姻移民，台灣適用不同的法律法規，東南亞配偶獲得身份證的比例和速度高於中國大陸配偶，台灣政府還對來自中國大陸的配偶採取了更嚴格的居住和移民規定。